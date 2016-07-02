Izdelek ni več na voljo
Obsedeni z zvokom
Philipsov elegantni mikro glasbeni sistem MCM233/12 je ploščat, zato ga lahko namestite na steno in z njim polepšate vsak prostor. Uživajte v glasbi s CD-jev ali pa priključite prenosni predvajalnik na priključek USB Direct ali MP3 Link za vsestransko glasbeno doživetje.
20 W
Funkcija Digital Sound Control vam nudi široko izbiro prednastavljenih možnosti, s katerimi lahko optimirate frekvenčne razpone za različne glasbene žanre, kot so jazz, rock, pop in klasična glasba. Vsak način s tehnologijo grafičnega izenačevanja samodejno prilagodi zvočno ravnovesje in poudari najpomembnejše zvočne frekvence v izbranem glasbenem slogu. S funkcijo Digital Sound Control tako lažje uživate v popolni glasbi, saj zvočno ravnovesje natančno prilagodi zvrsti glasbe, ki jo poslušate.
Dynamic Bass Boost zagotavlja optimalen užitek pri poslušanju, saj poudarja nizke tone glasbe prek celotnega razpona glasnosti - od nizke do visoke – s pritiskom na gumb! Najnižje frekvence nizkih tonov se, kadar je glasnost nastavljena na najnižjo, ponavadi porazgubijo. Da se to ne zgodi, lahko vklopite Dynamic Bass Boost in uživate v enakomernem zvoku tudi ob znižani glasnosti.
Sistem ima 20 W RMS skupne izhodne moči. RMS je koren povprečja kvadratov, ki predstavlja vrednost, s katero se meri zvočna moč oziroma natančneje električna moč, ki se prenese iz ojačevalnika zvoka v zvočnik. Meri se v vatih. Proizvedena zvočna moč je odvisna od količine električne moči, ki se prenese v zvočnik, in občutljivosti zvočnika. Višja kot je vatna moč, večja je zvočna moč, ki jo odda zvočnik.
4.3
od 5
7
Ocene
86%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Tomas2
02/07/2016
Česká republika
Výborný a krásný výrobek
Výborný a krásný výrobek Spolehlivý Dobře přenosný
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCM233 Úhledný hudební mikrosystém
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCM233 Úhledný hudební mikrosystém
kamilwr
22/09/2013
Polska
najfajnieszy jest wyglad, prostota obsługi
najfajnieszy jest wyglad, prostota obsługi, mogła byc głośniejssza, ake na tak kompaktowy wyglad może byc.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCM233 Elegancka mikrowieża
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCM233 Elegancka mikrowieża
bartpyt
09/12/2012
Polska
Stylowy funkcjonalny produkt
Moc i jakość dźwieku adekwatne do gabarytu. Łatwy w obsłudze
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCM233 Elegancka mikrowieża
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCM233 Elegancka mikrowieża