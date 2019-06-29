IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Sprostite se ob odlični glasbi
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Sprostite se ob odlični glasbi
  • Sprostite se ob odlični glasbi
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Sprostite se ob odlični glasbi

Izdelek ni več na voljo

Mikro glasbeni sistem

MCM2300/12

4.7
| (12) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Sprostite se ob odlični glasbi
Poslušajte svoje priljubljene skladbe na tem kompaktnem, vsestranskem glasbenem sistemu Philips, ki je opremljen s priključkom USB, zvočnim vhodom in predvajalnikom CD-jev. Uživajte v mogočni glasbi z zvočniki Bass Reflex in digitalnim nadzorom zvoka za optimizirane zvočne nastavitve.
Poglej vse prednosti

Obsedeni z zvokom

Sprostite se ob odlični glasbi

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Vrata USB za polnjenje

  • Največ 15 W

Največja izhodna moč 15 W

Sistem zvočnikov Bass Reflex ustvarja mogočne in globoke nizke tone

Sistem zvočnikov Bass Reflex ustvarja mogočne in globoke nizke tone

Sistem zvočnikov Bass Reflex zagotavlja sistemu z majhnimi ohišji zvočnikov globoke nizke tone. Od sistema z običajnimi ohišji zvočnikov se razlikuje po cevi za nizke tone, ki je akustično naravnana na nizkotonski zvočnik. Tako se doseže optimalna odzivnost nizkih frekvenc iz sistema. Posledica tega so globlji nadzorovani nizki toni in manj popačenj. Sistem deluje na način tresenja gmote zraka v cevi za nizke tone, ki niha kot običajen nizkotonski zvočnik. V kombinaciji z odzivom nizkotonskega zvočnika razširi sistem spekter nizkih frekvenc in s tem ustvari povsem nove razsežnosti globokih nizkih tonov.

Digitalno iskanje s prednastavljenimi postajami za dodatno priročnost

Digitalno iskanje s prednastavljenimi postajami za dodatno priročnost

Preprosto poiščite postajo, ki jo želite shraniti, pritisnite in zadržite gumb za prednastavitev, da shranite frekvenco. Z možnostjo shranjevanja prednastavljenih radijskih postaj lahko hitro dostopate do priljubljene radijske postaje in vam ni treba vedno ročno iskati ustrezne frekvence.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.7

od 5

12

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

29/06/2019

Slovenija

Slovenija

v redu je

Uspel sem popravit nastalo napako, samo, da se cd še vedno ustavlja, kljub temu, da sem ga posodobil. Namreč, treba je biti pozoren pri googlanju, za določen model nisem opazil, da je gogole namesto modela mcm 2300 vrgel model mcm 3350, tako da sem moral najti ustrezno tipko za usb pogon ( v tem primeru sourrse na enoti.) Tako, da je dobil nazaj ustrezne podatke. Sedaj normalno dela, toda cd se še vedno ustavlja.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MCM2300 Mikro glasbeni sistem

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MCM2300 Mikro glasbeni sistem

25/02/2017

Česká republika

Česká republika

Malý ale kvalitní

Malý vzhledem ale dostatečný výkonem. Od tak malé sestavy jsem nečekal takový zvuk. Pro běžný poslech radia a CD (popř. mp3) zcela dostačující.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MCM2300 Hudební mikrosystém

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MCM2300 Hudební mikrosystém

06/06/2015

Česká republika

Česká republika

Designový výrobek s duší

Neuvěřitelně dobrý zvukový projev a podání ,decentní design, kompaktní velikost, styl.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MCM2300 Hudební mikrosystém

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MCM2300 Hudební mikrosystém

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki