2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
CD, MP3-CD, USB, FM
Vrata USB za polnjenje
Največ 15 W
Sistem zvočnikov Bass Reflex zagotavlja sistemu z majhnimi ohišji zvočnikov globoke nizke tone. Od sistema z običajnimi ohišji zvočnikov se razlikuje po cevi za nizke tone, ki je akustično naravnana na nizkotonski zvočnik. Tako se doseže optimalna odzivnost nizkih frekvenc iz sistema. Posledica tega so globlji nadzorovani nizki toni in manj popačenj. Sistem deluje na način tresenja gmote zraka v cevi za nizke tone, ki niha kot običajen nizkotonski zvočnik. V kombinaciji z odzivom nizkotonskega zvočnika razširi sistem spekter nizkih frekvenc in s tem ustvari povsem nove razsežnosti globokih nizkih tonov.
Preprosto poiščite postajo, ki jo želite shraniti, pritisnite in zadržite gumb za prednastavitev, da shranite frekvenco. Z možnostjo shranjevanja prednastavljenih radijskih postaj lahko hitro dostopate do priljubljene radijske postaje in vam ni treba vedno ročno iskati ustrezne frekvence.
4.7
od 5
12
Ocene
100%
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zekson99999
29/06/2019
Slovenija
v redu je
Uspel sem popravit nastalo napako, samo, da se cd še vedno ustavlja, kljub temu, da sem ga posodobil. Namreč, treba je biti pozoren pri googlanju, za določen model nisem opazil, da je gogole namesto modela mcm 2300 vrgel model mcm 3350, tako da sem moral najti ustrezno tipko za usb pogon ( v tem primeru sourrse na enoti.) Tako, da je dobil nazaj ustrezne podatke. Sedaj normalno dela, toda cd se še vedno ustavlja.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCM2300 Mikro glasbeni sistem
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCM2300 Mikro glasbeni sistem
FilmFan24
25/02/2017
Česká republika
Malý ale kvalitní
Malý vzhledem ale dostatečný výkonem. Od tak malé sestavy jsem nečekal takový zvuk. Pro běžný poslech radia a CD (popř. mp3) zcela dostačující.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCM2300 Hudební mikrosystém
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCM2300 Hudební mikrosystém
Juratrucker
06/06/2015
Česká republika
Designový výrobek s duší
Neuvěřitelně dobrý zvukový projev a podání ,decentní design, kompaktní velikost, styl.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCM2300 Hudební mikrosystém
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCM2300 Hudební mikrosystém