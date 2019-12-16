Obsedeni z zvokom
Odličen zvok imate na dosegu roke s Philipsovim klasičnim mikro glasbenim stolpom. Predvajajte svoje najljubše skladbe v obliki MP3/WMA s funkcijo USB Direct ali MP3 Link. Elegantno oblikovani zvočniki za klasičen videz, ki ni nikoli iz mode.
Motorizirana vratca CD-predvajalnika
Funkcija Digital Sound Control vam nudi široko izbiro prednastavljenih možnosti, s katerimi lahko optimirate frekvenčne razpone za različne glasbene žanre, kot so jazz, rock, pop in klasična glasba. Vsak način s tehnologijo grafičnega izenačevanja samodejno prilagodi zvočno ravnovesje in poudari najpomembnejše zvočne frekvence v izbranem glasbenem slogu. S funkcijo Digital Sound Control tako lažje uživate v popolni glasbi, saj zvočno ravnovesje natančno prilagodi zvrsti glasbe, ki jo poslušate.
Dynamic Bass Boost zagotavlja optimalen užitek pri poslušanju, saj poudarja nizke tone glasbe prek celotnega razpona glasnosti - od nizke do visoke – s pritiskom na gumb! Najnižje frekvence nizkih tonov se, kadar je glasnost nastavljena na najnižjo, ponavadi porazgubijo. Da se to ne zgodi, lahko vklopite Dynamic Bass Boost in uživate v enakomernem zvoku tudi ob znižani glasnosti.
Povezljivost MP3 Link omogoča neposredno predvajanje vsebine MP3 iz prenosnih predvajalnikov predstavnosti. Povezljivost MP3 Link prinaša doživetje priljubljene glasbe v vrhunski kakovosti zvoka, ki jo zagotavlja glasbeni sistem, poleg tega pa je tudi priročna, saj morate prenosni predvajalnik MP3 le priključiti na glasbeni sistem.
4.3
od 5
6
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
m123ej
16/12/2019
Polska
Fajna wieża
Nie ma nic do czego mogę się przyczepić. Dźwięk, odtwarzanie muzy czy radia na plus.
Prednosti
głośniki, jakość, pilot w zestawie, łatwość użytkowania
Slabosti
brak
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCM205 Mikrowieża Classic
Datum uporabe 2017-12-16
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCM205 Mikrowieża Classic
Datum uporabe 2017-12-16
ewa251
18/12/2013
Polska
Mały ale ma wielką moc:)
Philips Mikrowieża Classic MCM205 JEST REWELACYJNA. Kupiłam ją już kilka lat temu dla swojej córki i jak dotąd działa idealnie. łatwa w użyciu, jest do niej pilot co według mnie to podstawa a nie wszędzie są. Ładnie się prezentuje w pokoju a dźwięk jest czysty. Jeśli jest jakiś minus to tylko jej antena ( kabelek) przez co radio czasem zaszumi, ale to na prawdę drobiazg- wystarczy go nie ruszać.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCM205 Mikrowieża Classic
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCM205 Mikrowieża Classic
Viky
25/03/2017
România
Produs bun
O combina buna, un sunet bun, cu un design f placut. O recomand cu drag.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCM205 Microsistem audio clasic
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCM205 Microsistem audio clasic