IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

Podaljšana garancija

Vse serije

  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Primarna slika
  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Primarna slika

Klasični mikro zvočni sistem

MCM205/12

4.3

| (6) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Obsedeni z zvokom

Odličen zvok imate na dosegu roke s Philipsovim klasičnim mikro glasbenim stolpom. Predvajajte svoje najljubše skladbe v obliki MP3/WMA s funkcijo USB Direct ali MP3 Link. Elegantno oblikovani zvočniki za klasičen videz, ki ni nikoli iz mode.

Poglej vse prednosti

Sproščanje ob čudoviti glasbi

Obsedeni z zvokom

  • Motorizirana vratca CD-predvajalnika

Digital Sound Control za optimirane nastavitve glasbenega sloga

Digital Sound Control za optimirane nastavitve glasbenega sloga

Funkcija Digital Sound Control vam nudi široko izbiro prednastavljenih možnosti, s katerimi lahko optimirate frekvenčne razpone za različne glasbene žanre, kot so jazz, rock, pop in klasična glasba. Vsak način s tehnologijo grafičnega izenačevanja samodejno prilagodi zvočno ravnovesje in poudari najpomembnejše zvočne frekvence v izbranem glasbenem slogu. S funkcijo Digital Sound Control tako lažje uživate v popolni glasbi, saj zvočno ravnovesje natančno prilagodi zvrsti glasbe, ki jo poslušate.

Dynamic Bass Boost za globok in dramatičen zvok

Dynamic Bass Boost za globok in dramatičen zvok

Dynamic Bass Boost zagotavlja optimalen užitek pri poslušanju, saj poudarja nizke tone glasbe prek celotnega razpona glasnosti - od nizke do visoke – s pritiskom na gumb! Najnižje frekvence nizkih tonov se, kadar je glasnost nastavljena na najnižjo, ponavadi porazgubijo. Da se to ne zgodi, lahko vklopite Dynamic Bass Boost in uživate v enakomernem zvoku tudi ob znižani glasnosti.

MP3 Link za predvajanje prenosne glasbe

MP3 Link za predvajanje prenosne glasbe

Povezljivost MP3 Link omogoča neposredno predvajanje vsebine MP3 iz prenosnih predvajalnikov predstavnosti. Povezljivost MP3 Link prinaša doživetje priljubljene glasbe v vrhunski kakovosti zvoka, ki jo zagotavlja glasbeni sistem, poleg tega pa je tudi priročna, saj morate prenosni predvajalnik MP3 le priključiti na glasbeni sistem.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.3

od 5

6

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

16/12/2019

Polska

Polska

Fajna wieża

Nie ma nic do czego mogę się przyczepić. Dźwięk, odtwarzanie muzy czy radia na plus.

Prednosti

głośniki, jakość, pilot w zestawie, łatwość użytkowania

Slabosti

brak

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MCM205 Mikrowieża Classic

Datum uporabe 2017-12-16

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MCM205 Mikrowieża Classic

Datum uporabe 2017-12-16

18/12/2013

Polska

Polska

Mały ale ma wielką moc:)

Philips Mikrowieża Classic MCM205 JEST REWELACYJNA. Kupiłam ją już kilka lat temu dla swojej córki i jak dotąd działa idealnie. łatwa w użyciu, jest do niej pilot co według mnie to podstawa a nie wszędzie są. Ładnie się prezentuje w pokoju a dźwięk jest czysty. Jeśli jest jakiś minus to tylko jej antena ( kabelek) przez co radio czasem zaszumi, ale to na prawdę drobiazg- wystarczy go nie ruszać.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MCM205 Mikrowieża Classic

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MCM205 Mikrowieża Classic

25/03/2017

România

România

Produs bun

O combina buna, un sunet bun, cu un design f placut. O recomand cu drag.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MCM205 Microsistem audio clasic

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MCM205 Microsistem audio clasic

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska obvestila o Philipsovih izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah glede na svoje izbire in vedenje. Odjavim se lahko enostavno in kadarkoli.

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki