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Izdelek ni več na voljo

Mikro glasbeni sistem

MCM2050/12

Glasbeni sistem, ki ustreza vašemu domu

Uživajte v odlični glasbi iz več virov. Poslušajte plošče MP3-CD in radio ali prenosne naprave prek povezave MP3 Link in neposredne povezave USB. Mikro sistem Philips MCM2050/12 namestite na steno ali postavite na mizo – polepšal bo vsak dom.

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Obsedeni z zvokom

Glasbeni sistem, ki ustreza vašemu domu

Neposredna povezava USB za predvajanje glasbe v obliki MP3/WMA

Neposredna povezava USB za predvajanje glasbe v obliki MP3/WMA

Z načinom USB Direct napravo USB preprosto priključite v vrata USB na Philipsovi napravi in digitalna glasba se bo predvajala neposredno iz Philipsove naprave.

Sprednja motorizirana drsna vratca za še več stila in elegance

Sprednja motorizirana drsna vratca za še več stila in elegance

Sprednja motorizirana drsna vratca poskrbijo še za dodatno eleganco privlačne oblike sistema. Stilska in hkrati uporabna vratca ohišja za plošče elegantno zdrsnejo navpično navzgor ali navzdol, vedno kadar se dotaknete gumba in želite spremeniti glasbo. Udobno se namestite in uživajte v dinamičnem zvoku ter opazujte predvajanje plošče skozi prozorno okence.

Skupna izhodna moč 20 W RMS

Skupna izhodna moč 20 W RMS

Sistem ima 20 W RMS skupne izhodne moči. RMS je koren povprečja kvadratov, ki predstavlja vrednost, s katero se meri zvočna moč oziroma natančneje električna moč, ki se prenese iz ojačevalnika zvoka v zvočnik. Meri se v vatih. Proizvedena zvočna moč je odvisna od količine električne moči, ki se prenese v zvočnik, in občutljivosti zvočnika. Višja kot je vatna moč, večja je zvočna moč, ki jo odda zvočnik.

Tehnične specifikacije

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