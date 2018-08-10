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Izdelek ni več na voljo

Mikro glasbeni sistem

MCM2000/12

4.7

| (3) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Sprostite se ob odlični glasbi

Najljubše skladbe poslušajte s prenosnim predvajalnikom z neposredno povezavo USB in povezavo MP3 Link. Z mikro zvočnim sistemom Philips MCM2000/12 lahko predvajate plošče MP3-CD, WMA-CD in CD-R/RW, ima pa tudi zvočnike Bass Reflex za mogočne in izrazite nizke tone.

Poglej vse prednosti

s tem kompaktnim zvočnim sistemom

Sprostite se ob odlični glasbi

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 20 W

MP3 Link za predvajanje prenosne glasbe

MP3 Link za predvajanje prenosne glasbe

Povezljivost MP3 Link omogoča neposredno predvajanje vsebine MP3 iz prenosnih predvajalnikov predstavnosti. Povezljivost MP3 Link prinaša doživetje priljubljene glasbe v vrhunski kakovosti zvoka, ki jo zagotavlja glasbeni sistem, poleg tega pa je tudi priročna, saj morate prenosni predvajalnik MP3 le priključiti na glasbeni sistem.

Dynamic Bass Boost za globok in dramatičen zvok

Dynamic Bass Boost za globok in dramatičen zvok

Dynamic Bass Boost zagotavlja optimalen užitek pri poslušanju, saj poudarja nizke tone glasbe prek celotnega razpona glasnosti - od nizke do visoke – s pritiskom na gumb! Najnižje frekvence nizkih tonov se, kadar je glasnost nastavljena na najnižjo, ponavadi porazgubijo. Da se to ne zgodi, lahko vklopite Dynamic Bass Boost in uživate v enakomernem zvoku tudi ob znižani glasnosti.

Radijski podatkovni sistem za informacije o postaji in podatk. storitve

Radijski podatkovni sistem (RDS) omogoča naravnavo radijskih postaj, ne da bi si morali zapomniti frekvence. V standardnem načinu RDS prikazuje ime postaje namesto frekvence, s čimer omogoča hitro in preprosto naravnavo. Poleg tega RDS omogoča postajam, da pošljejo besedilna sporočila, kot so novice in informacije o postaji, neposredno na radijski zaslon. Prenos besedila RDS, ki ga radijska postaja pošlje na isti frekvenci, na kateri predvaja, se splošno uporablja v Evropi. Izbirate lahko med osnovnim prikazom RDS (ime postaje) ali pa se naročite na dodatne storitve, osnovane na besedilu.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.7

od 5

3

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

10/08/2018

България

България

Насочена към потребителя

Отлично качество, лесни функции, стилен дизайн. Чист звук, улавящ всеки тон. Оценка 6.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MCM2000 Микро музикална система

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MCM2000 Микро музикална система

27/03/2017

România

România

Foarte bun

Sunetul e super, si cu niste casti pe masura, experienta e de vis.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MCM2000 Microsistem muzical

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MCM2000 Microsistem muzical

07/11/2013

Polska

Polska

Produkt dobry, jednak problem z otwarzanem płyt audio CD RW

polecam z zastrzeżeniem, jeśli właściciel nie ma zamiaru odtwarzać kopiowanych płyt audio CD , bo przerywa. Oryginane audio CD i kopiowane CD-MP3 i WMA-CD są dobrze odtwarzne. Słaby laser?? Kupiłem dodatkowy odtwarzacz DVD i CD i nie mam problemu z odtwarzniem z tego urządzenia poprzez mój MCM2000

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MCM2000 Mikrowieża

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MCM2000 Mikrowieża

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