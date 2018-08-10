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Sprostite se ob odlični glasbi
Najljubše skladbe poslušajte s prenosnim predvajalnikom z neposredno povezavo USB in povezavo MP3 Link. Z mikro zvočnim sistemom Philips MCM2000/12 lahko predvajate plošče MP3-CD, WMA-CD in CD-R/RW, ima pa tudi zvočnike Bass Reflex za mogočne in izrazite nizke tone.
CD, MP3-CD, USB, FM
20 W
Povezljivost MP3 Link omogoča neposredno predvajanje vsebine MP3 iz prenosnih predvajalnikov predstavnosti. Povezljivost MP3 Link prinaša doživetje priljubljene glasbe v vrhunski kakovosti zvoka, ki jo zagotavlja glasbeni sistem, poleg tega pa je tudi priročna, saj morate prenosni predvajalnik MP3 le priključiti na glasbeni sistem.
Dynamic Bass Boost zagotavlja optimalen užitek pri poslušanju, saj poudarja nizke tone glasbe prek celotnega razpona glasnosti - od nizke do visoke – s pritiskom na gumb! Najnižje frekvence nizkih tonov se, kadar je glasnost nastavljena na najnižjo, ponavadi porazgubijo. Da se to ne zgodi, lahko vklopite Dynamic Bass Boost in uživate v enakomernem zvoku tudi ob znižani glasnosti.
Radijski podatkovni sistem (RDS) omogoča naravnavo radijskih postaj, ne da bi si morali zapomniti frekvence. V standardnem načinu RDS prikazuje ime postaje namesto frekvence, s čimer omogoča hitro in preprosto naravnavo. Poleg tega RDS omogoča postajam, da pošljejo besedilna sporočila, kot so novice in informacije o postaji, neposredno na radijski zaslon. Prenos besedila RDS, ki ga radijska postaja pošlje na isti frekvenci, na kateri predvaja, se splošno uporablja v Evropi. Izbirate lahko med osnovnim prikazom RDS (ime postaje) ali pa se naročite na dodatne storitve, osnovane na besedilu.
4.7
od 5
3
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
IPM1971
10/08/2018
България
Насочена към потребителя
Отлично качество, лесни функции, стилен дизайн. Чист звук, улавящ всеки тон. Оценка 6.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCM2000 Микро музикална система
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCM2000 Микро музикална система
Roxanasc
27/03/2017
România
Foarte bun
Sunetul e super, si cu niste casti pe masura, experienta e de vis.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCM2000 Microsistem muzical
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCM2000 Microsistem muzical
wwiesław
07/11/2013
Polska
Produkt dobry, jednak problem z otwarzanem płyt audio CD RW
polecam z zastrzeżeniem, jeśli właściciel nie ma zamiaru odtwarzać kopiowanych płyt audio CD , bo przerywa. Oryginane audio CD i kopiowane CD-MP3 i WMA-CD są dobrze odtwarzne. Słaby laser?? Kupiłem dodatkowy odtwarzacz DVD i CD i nie mam problemu z odtwarzniem z tego urządzenia poprzez mój MCM2000
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCM2000 Mikrowieża
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCM2000 Mikrowieża