2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
10 W
S tehnologijo stiskanja zvoka je mogoče velike digitalne glasbene datoteke stisniti do 10-krat brez znatnega zmanjšanja kakovosti zvoka. MP3 in WMA sta formata stiskanja, s katerima lahko uživate v svetu digitalne glasbe s Philipsovim predvajalnikom. Prenesite skladbe MP3 ali WMA z uradnih spletnih glasbenih strani ali pa ustvarite svoje skladbe MP3 ali WMA tako, da jih presnamete z glasbenih CD-jev in prenesete v predvajalnik.
Z načinom USB Direct napravo USB preprosto priključite v vrata USB na Philipsovi napravi in digitalna glasba se bo predvajala neposredno iz Philipsove naprave.
Preprosto poiščite postajo, ki jo želite shraniti, pritisnite in zadržite gumb za prednastavitev, da shranite frekvenco. Z možnostjo shranjevanja prednastavljenih radijskih postaj lahko hitro dostopate do priljubljene radijske postaje in vam ni treba vedno ročno iskati ustrezne frekvence.
4.5
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Bart1
27/05/2014
Polska
Doskonaly produkt.
Firma jak zwykle stanela na najwyższym podium jeżeli chodzi akustykę i dźwięk. Produkt z najwyższej polki
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCM166 Mikrowieża Classic
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCM166 Mikrowieża Classic
Jaroslav
01/09/2013
Česká republika
Dobré vlastnosti
Minivěž jsem zakoupil pro mou starou maminku. I nám vyhovuje možnost jejího všestranného použití.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCM166 Klasický hudební mikrosystém
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCM166 Klasický hudební mikrosystém