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Izdelek ni več na voljo

Klasični mikro zvočni sistem

MCM166/12

4.5
| (2) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Obsedeni z zvokom
Prepustite se fantastičnemu zvoku iz resnično kompaktnega in elegantnega Philipsovega klasičnega mikro glasbenega stolpa. Uživajte v najljubši glasbi z MP3-CD-jev in predvajanju prek priklopa USB Direct z zmogljivo funkcijo Dynamic Bass Boost.
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Sproščanje ob čudoviti glasbi

Obsedeni z zvokom

  • 10 W

Predvajajte formate MP3/WMA-CD, CD in CD-RW

Predvajajte formate MP3/WMA-CD, CD in CD-RW

S tehnologijo stiskanja zvoka je mogoče velike digitalne glasbene datoteke stisniti do 10-krat brez znatnega zmanjšanja kakovosti zvoka. MP3 in WMA sta formata stiskanja, s katerima lahko uživate v svetu digitalne glasbe s Philipsovim predvajalnikom. Prenesite skladbe MP3 ali WMA z uradnih spletnih glasbenih strani ali pa ustvarite svoje skladbe MP3 ali WMA tako, da jih presnamete z glasbenih CD-jev in prenesete v predvajalnik.

Neposredna povezava USB za predvajanje glasbe v obliki MP3/WMA

Neposredna povezava USB za predvajanje glasbe v obliki MP3/WMA

Z načinom USB Direct napravo USB preprosto priključite v vrata USB na Philipsovi napravi in digitalna glasba se bo predvajala neposredno iz Philipsove naprave.

Digitalno iskanje s prednastavljenimi postajami za dodatno priročnost

Digitalno iskanje s prednastavljenimi postajami za dodatno priročnost

Preprosto poiščite postajo, ki jo želite shraniti, pritisnite in zadržite gumb za prednastavitev, da shranite frekvenco. Z možnostjo shranjevanja prednastavljenih radijskih postaj lahko hitro dostopate do priljubljene radijske postaje in vam ni treba vedno ročno iskati ustrezne frekvence.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.5

od 5

2

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

27/05/2014

Polska

Polska

Doskonaly produkt.

Firma jak zwykle stanela na najwyższym podium jeżeli chodzi akustykę i dźwięk. Produkt z najwyższej polki

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MCM166 Mikrowieża Classic

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MCM166 Mikrowieża Classic

01/09/2013

Česká republika

Česká republika

Dobré vlastnosti

Minivěž jsem zakoupil pro mou starou maminku. I nám vyhovuje možnost jejího všestranného použití.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MCM166 Klasický hudební mikrosystém

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MCM166 Klasický hudební mikrosystém

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