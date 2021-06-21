Izdelek ni več na voljo
MCM1350/12
Skladbe poslušajte v mogočnem zvoku
Najljubše skladbe poslušajte s prenosnim predvajalnikom z neposredno povezavo USB in zvočnim vhodom. Philipsov mikrosistem predvaja tudi plošče MP3-CD in CD-R/RW. Največja izhodna moč 30 W in zvočniki Bass Reflex zagotavljajo mogočen zvok in dramatične nizke tone.
CD, MP3-CD, USB, FM
30 W
Sistem zvočnikov Bass Reflex zagotavlja sistemu z majhnimi ohišji zvočnikov globoke nizke tone. Od sistema z običajnimi ohišji zvočnikov se razlikuje po cevi za nizke tone, ki je akustično naravnana na nizkotonski zvočnik. Tako se doseže optimalna odzivnost nizkih frekvenc iz sistema. Posledica tega so globlji nadzorovani nizki toni in manj popačenj. Sistem deluje na način tresenja gmote zraka v cevi za nizke tone, ki niha kot običajen nizkotonski zvočnik. V kombinaciji z odzivom nizkotonskega zvočnika razširi sistem spekter nizkih frekvenc in s tem ustvari povsem nove razsežnosti globokih nizkih tonov.
Preprosto poiščite postajo, ki jo želite shraniti, pritisnite in zadržite gumb za prednastavitev, da shranite frekvenco. Z možnostjo shranjevanja prednastavljenih radijskih postaj lahko hitro dostopate do priljubljene radijske postaje in vam ni treba vedno ročno iskati ustrezne frekvence.
Sprednja motorizirana drsna vratca poskrbijo še za dodatno eleganco privlačne oblike sistema. Stilska in hkrati uporabna vratca ohišja za plošče elegantno zdrsnejo navpično navzgor ali navzdol, vedno kadar se dotaknete gumba in želite spremeniti glasbo. Udobno se namestite in uživajte v dinamičnem zvoku ter opazujte predvajanje plošče skozi prozorno okence.
4.2
od 5
5
Ocene
greg656565
21/06/2021
Україна
Компактный муз. центр
Малые габариты, чистый мощный звук для спальни,функция " будильник " просто супер.
Prednosti
Будильник, доступная цена.
Slabosti
Не нашел.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCM1350 Музична мікросистема
Datum uporabe 2019-06-21
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCM1350 Музична мікросистема
Datum uporabe 2019-06-21
regents
31/01/2018
България
системата има отлични характеристики
Стилна музикална система, с уникален дизайн и повече от перфектен звук, за размерите и цената си. Горещо препоръчвам!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCM1350 Микро музикална система
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCM1350 Микро музикална система
Sherlock
15/01/2016
Polska
Super sprzęcik
Bardzo fajny i prosty w obsłudze sprzęt, wykonany z dobrej jakości materiałów, ma wszystko co trzeba i nie jest plastykowym brzęczydłem. Drewniane kolumienki z kanałem basów, obudowa wierzy metalowa, jakość odtwarzanej muzyki naprawdę super, a jest to tylko mikrowierza. Tuner radiowy może wyszukać i sam zapisać 20 stacji. Nie ma szumów. Kupowałem przez Internet trochę w ciemno i muszę powiedzieć, że naprawdę jestem pod wrażeniem.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCM1350 Mikrowieża
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCM1350 Mikrowieża