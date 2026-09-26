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Bogat in zmogljiv zvok
Najljubše skladbe poslušajte s prenosnim predvajalnikom z neposredno povezavo USB in zvočnim vhodom. S tem glasbenim mikro sistemom Philips lahko predvajate plošče MP3-CD in CD-R/RW, ima pa tudi zvočnike Bass Reflex za mogočne in izrazite nizke tone.
CD, MP3-CD, USB, FM
Največ 20W
Kratico MP3 uporabljamo za format "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3 palci)". MP3 je revolucionarna tehnologija stiskanja, s pomočjo katere lahko velike digitalne glasbene datoteke skrčimo kar za 10-krat, ne da bi pri tem ogrozili njihovo kakovost. MP3 je danes standardni format stiskanja avdio zapisov za uporabo na spletu, saj omogoča hiter in enostaven prenos datotek.
Sistem zvočnikov Bass Reflex zagotavlja sistemu z majhnimi ohišji zvočnikov globoke nizke tone. Od sistema z običajnimi ohišji zvočnikov se razlikuje po cevi za nizke tone, ki je akustično naravnana na nizkotonski zvočnik. Tako se doseže optimalna odzivnost nizkih frekvenc iz sistema. Posledica tega so globlji nadzorovani nizki toni in manj popačenj. Sistem deluje na način tresenja gmote zraka v cevi za nizke tone, ki niha kot običajen nizkotonski zvočnik. V kombinaciji z odzivom nizkotonskega zvočnika razširi sistem spekter nizkih frekvenc in s tem ustvari povsem nove razsežnosti globokih nizkih tonov.
Funkcija Digital Sound Control vam nudi široko izbiro prednastavljenih možnosti, s katerimi lahko optimirate frekvenčne razpone za različne glasbene žanre, kot so ravnovesje, jasen zvok, mogočen zvok, topel zvok in svetel zvok. Vsak način s tehnologijo grafičnega izenačevanja samodejno prilagodi zvočno ravnovesje in poudari najpomembnejše zvočne frekvence v izbranem glasbenem slogu. S funkcijo Digital Sound Control tako lažje uživate v popolni glasbi, saj zvočno ravnovesje natančno prilagodi zvrsti glasbe, ki jo poslušate.
4.4
od 5
8
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Wieloryb
26/09/2026
Polska
Super sprzęt do domowego słuchania i nie tylko zupełnie wystarcza , dobre brzmienie👍
Ta ocena je bila podana za MCM1150 Mikrowieża
Datum uporabe 2026-09-26
Ta ocena je bila podana za MCM1150 Mikrowieża
Datum uporabe 2026-09-26
Mati15
31/12/2015
Polska
Fajnie odtwarza muzykę
Fajnie odtwarza muzykę z pendrive, płyt CD, DVD oraz radia.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCM1150 Mikrowieża
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCM1150 Mikrowieża
lukaszp125
24/02/2015
Polska
THE BEST
Wieża prezentuje się super Gra rewelacyjnie super moc . Świetny wygląd GODNA POLECENIA
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCM1150 Mikrowieża
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCM1150 Mikrowieża