Izdelek ni več na voljo
Sproščanje ob čudoviti glasbi
Prepustite se fantastičnemu zvoku iz resnično kompaktnega in elegantnega klasičnega mikro glasbenega sistema Philips MCM1120/12. Uživajte v najljubši glasbi z MP3-CD-jev in predvajanju prek priklopa USB Direct z zmogljivo funkcijo Dynamic Bass Boost.
CD, MP3-CD, USB, FM
Kaseta
10 W
Glasbeni sistem Philips ima 10 W RMS skupne izhodne moči. RMS je koren povprečja kvadratov, ki predstavlja vrednost, s katero se meri zvočna moč oziroma natančneje električna moč, ki se prenese iz ojačevalnika zvoka v zvočnik. Meri se v vatih. Proizvedena zvočna moč je odvisna od količine električne moči, ki se prenese v zvočnik, in občutljivosti zvočnika. Višja kot je vatna moč, večja je zvočna moč, ki jo odda zvočnik.
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
IPM1971
09/02/2018
България
Оценка 6
Отличен звук и всички най-необходими функции! Оценка 6.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCM1120 Класическа микро озвучителна система
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCM1120 Класическа микро озвучителна система