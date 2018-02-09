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Izdelek ni več na voljo

Klasični mikro zvočni sistem

MCM1120/12

5

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Sproščanje ob čudoviti glasbi

Prepustite se fantastičnemu zvoku iz resnično kompaktnega in elegantnega klasičnega mikro glasbenega sistema Philips MCM1120/12. Uživajte v najljubši glasbi z MP3-CD-jev in predvajanju prek priklopa USB Direct z zmogljivo funkcijo Dynamic Bass Boost.

Poglej vse prednosti

s tem kompaktnim zvočnim sistemom

Sproščanje ob čudoviti glasbi

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Kaseta

  • 10 W

Skupna izhodna moč 10 W RMS

Skupna izhodna moč 10 W RMS

Glasbeni sistem Philips ima 10 W RMS skupne izhodne moči. RMS je koren povprečja kvadratov, ki predstavlja vrednost, s katero se meri zvočna moč oziroma natančneje električna moč, ki se prenese iz ojačevalnika zvoka v zvočnik. Meri se v vatih. Proizvedena zvočna moč je odvisna od količine električne moči, ki se prenese v zvočnik, in občutljivosti zvočnika. Višja kot je vatna moč, večja je zvočna moč, ki jo odda zvočnik.

Kasetofon s samodejno ustavitvijo

Kompaktna zasnova

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

09/02/2018

България

България

Оценка 6

Отличен звук и всички най-необходими функции! Оценка 6.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MCM1120 Класическа микро озвучителна система

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MCM1120 Класическа микро озвучителна система

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