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Izdelek ni več na voljo

Kockasti mikro glasbeni sistem

MCM103B/12

Obsedeni z zvokom

Uživajte v poslušanju priljubljenih CD-jev in glasbe s prenosnim predvajalnikom, kot želite sami. Philipsov kockasti mikro glasbeni sistem predvaja glasbo s CD-jev in drugih virov ter je opremljen z neposredno povezavo USB za predvajanje glasbe s prenosne naprave. Kompaktna zasnova se prilega vsakemu prostoru in ustreza kateremu koli življenjskemu stilu.

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Sproščanje ob čudoviti glasbi

Obsedeni z zvokom

Skupna izhodna moč 10 W RMS

Skupna izhodna moč 10 W RMS

Glasbeni sistem Philips ima 10 W RMS skupne izhodne moči. RMS je koren povprečja kvadratov, ki predstavlja vrednost, s katero se meri zvočna moč oziroma natančneje električna moč, ki se prenese iz ojačevalnika zvoka v zvočnik. Meri se v vatih. Proizvedena zvočna moč je odvisna od količine električne moči, ki se prenese v zvočnik, in občutljivosti zvočnika. Višja kot je vatna moč, večja je zvočna moč, ki jo odda zvočnik.

Kompaktna zasnova za vsak prostor in življenjski slog

Kompaktna zasnova za vsak prostor in življenjski slog. Kompaktni komplet je s svojo elegantno zasnovo in velikostjo primeren za vsak prostor.

Neposredna povezava USB za enostavno predvajanje glasbe v obliki MP3

Neposredna povezava USB za enostavno predvajanje glasbe v obliki MP3

Zaradi popolne prenosljivosti datotek lahko enostavno doživite priročnost in zabavnost dostopa do več digitalne glasbe prek vgrajene neposredne povezave USB.

Tehnične specifikacije

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