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MCM103B/12
Obsedeni z zvokom
Uživajte v poslušanju priljubljenih CD-jev in glasbe s prenosnim predvajalnikom, kot želite sami. Philipsov kockasti mikro glasbeni sistem predvaja glasbo s CD-jev in drugih virov ter je opremljen z neposredno povezavo USB za predvajanje glasbe s prenosne naprave. Kompaktna zasnova se prilega vsakemu prostoru in ustreza kateremu koli življenjskemu stilu.
Glasbeni sistem Philips ima 10 W RMS skupne izhodne moči. RMS je koren povprečja kvadratov, ki predstavlja vrednost, s katero se meri zvočna moč oziroma natančneje električna moč, ki se prenese iz ojačevalnika zvoka v zvočnik. Meri se v vatih. Proizvedena zvočna moč je odvisna od količine električne moči, ki se prenese v zvočnik, in občutljivosti zvočnika. Višja kot je vatna moč, večja je zvočna moč, ki jo odda zvočnik.
Kompaktna zasnova za vsak prostor in življenjski slog. Kompaktni komplet je s svojo elegantno zasnovo in velikostjo primeren za vsak prostor.
Zaradi popolne prenosljivosti datotek lahko enostavno doživite priročnost in zabavnost dostopa do več digitalne glasbe prek vgrajene neposredne povezave USB.
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