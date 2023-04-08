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Izdelek ni več na voljo
Hi-fi elektronka
Visokotonski zvočnik s svileno kupolo
150 W
Z vgrajenimi hi-fi elektronkami lahko doživite izjemno kakovosten zvok, ki je običajno mogoč le pri vrhunskih avdiofilnih sistemih. Analogna narava elektronk omogoča veliko prijetnejši zvok za naš nelinearen slušni sistem. Zvok iz elektronk je zelo malo popačen in je vedno dobrodošel zaradi svoje čiste in podrobne, tople in resnične zvočne kakovosti.
Neodimov tračni visokotonski zvočnik je monopolna enota, ki proizvaja dinamičen in čist zvok od spredaj. Običajen je pri uporabi z vrhunskimi zvočnimi sistemi, saj reproducira zvok z neprekosljivo natančnostjo. Običajni stožčasti in kupolasti visokotonski zvočniki delujejo po principu usmerjene premične tuljave, medtem ko monopolni neodimov tračni visokotonski zvočnik visoke frekvence širi v polnem 180-stopinjskem vzorcu. Tako se občutno poveča širina zvočnega spektra visokih tonov in razširi idealno območje poslušanja, kar zagotavlja širok, kristalno čist in naraven zvok – celo pri kompaktnih zvočnih sistemih.
Pozlačen priključek zvočnika zagotavlja boljši prenos zvočnega signala kot običajna namestitev z zatičem. Poleg tega kar se da zmanjša izgubo električnega signala iz ojačevalnika v zvočnik, kar zagotavlja čim bolj resnično reprodukcijo zvoka.
5.0
od 5
4
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Pablo Pablo
08/04/2023
Polska
Super
Naprawdę polecam.Mimo upływu lat sprzęt najwyższej jakości..
Ta ocena je bila podana za Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD
Ta ocena je bila podana za Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD
grabek
02/09/2016
Polska
To na prawdę wysoka półka.
Bardzo zaskakująco dobry i wierny dźwięk. Dzięki temu odtwarzaczowi usłyszałem (w słuchawkach HiFi) na swoich starych i dobrze znanych płytach po raz pierwszy dźwięki, których nie odtwarzał mój poprzedni - znacznie droższy, większy (i niesłusznie uważany za lepszy) sprzęt renomowanej firmy audiofilskiej. Do tej pory nie wierzyłem, że tak małe kolumny są w stanie wydobyć tak dobry (wierny i czysty) dźwięk - szczególnie w tak szerokim zakresie tonów. Bardzo niskie i ciepłe basy. Bardzo czyste wysokie tony nawet w utworach, które przesterowują niemal każde kolumny!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD
Costin
28/02/2016
România
raport calitatre-pret excelent
Sunt un om foarte pretentios si recenzia mea s-ar putea sa para putin prea dura.Design excelent, Sunetul este unul foarte bun. Lampile se incalzesc destul de repede, aparatul porneste in 13 secunde aproximativ. Per total este un produs care isi merita banii. Puntul lui forte este sunetul de o calitate peste medie. De reprosat: scrisul de pe boxe este intr-o parte, probabil ca masina care a imprimat nu a fost calibrata cu pozitia difuzoarelor in momentul imprimarii. Dvd-ul de pe acest produs este aproape inutil, mai util era sa fie compatibil SACD, dar asta este strict parerea mea. Telecomanda vrea sa fie si ea una demna de produsele hi-end, are un aspect excelent , este f intuitiva, dar putin cam incomoda la manipulare. Ca o concluzie: este un produs cu un sunet de calitate superioara.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Heritage Audio MCD909 Sistem DVD Hi-Fi cu componente
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Heritage Audio MCD909 Sistem DVD Hi-Fi cu componente