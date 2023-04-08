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  • Obsedeni z zvokom
  • Obsedeni z zvokom
  • Obsedeni z zvokom
  • Obsedeni z zvokom
  • Obsedeni z zvokom
  • Obsedeni z zvokom
  • Obsedeni z zvokom
  • Obsedeni z zvokom
  • Obsedeni z zvokom
  • Obsedeni z zvokom
  • Obsedeni z zvokom
  • Obsedeni z zvokom
  • Obsedeni z zvokom
  • Obsedeni z zvokom
  • Obsedeni z zvokom
  • Obsedeni z zvokom
  • Obsedeni z zvokom
  • Obsedeni z zvokom
  • Obsedeni z zvokom
  • Obsedeni z zvokom

Izdelek ni več na voljo

Heritage AudioKomponentni sistem hi-fi z DVD-predvajalnikom

MCD909/12

5
| (4) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Obsedeni z zvokom
Doživite pristen zvok s Philipsovim komponentnim hi-fi sistemom z DVD-predvajalnikom, ki je izdelan iz vrhunskih materialov. Predojačevalniki z vakuumskimi cevmi zagotavljajo kristalno čist zvok. Vmesnik HDMI (Full High-Definition Multimedia Interface) prikazuje ostrejše slike.
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Uživajte v toplem zvoku sistema hi-fi

Obsedeni z zvokom

  • Hi-fi elektronka

  • Visokotonski zvočnik s svileno kupolo

  • 150 W

Vrhunske hi-fi elektronke za popolnoma čist in naraven zvok

Vrhunske hi-fi elektronke za popolnoma čist in naraven zvok

Z vgrajenimi hi-fi elektronkami lahko doživite izjemno kakovosten zvok, ki je običajno mogoč le pri vrhunskih avdiofilnih sistemih. Analogna narava elektronk omogoča veliko prijetnejši zvok za naš nelinearen slušni sistem. Zvok iz elektronk je zelo malo popačen in je vedno dobrodošel zaradi svoje čiste in podrobne, tople in resnične zvočne kakovosti.

Neodimov tračni visokotonski zvočnik za natančno reprodukcijo zvoka

Neodimov tračni visokotonski zvočnik za natančno reprodukcijo zvoka

Neodimov tračni visokotonski zvočnik je monopolna enota, ki proizvaja dinamičen in čist zvok od spredaj. Običajen je pri uporabi z vrhunskimi zvočnimi sistemi, saj reproducira zvok z neprekosljivo natančnostjo. Običajni stožčasti in kupolasti visokotonski zvočniki delujejo po principu usmerjene premične tuljave, medtem ko monopolni neodimov tračni visokotonski zvočnik visoke frekvence širi v polnem 180-stopinjskem vzorcu. Tako se občutno poveča širina zvočnega spektra visokih tonov in razširi idealno območje poslušanja, kar zagotavlja širok, kristalno čist in naraven zvok – celo pri kompaktnih zvočnih sistemih.

Pozlačen priključek zvočnika za najboljši prenos signala

Pozlačen priključek zvočnika za najboljši prenos signala

Pozlačen priključek zvočnika zagotavlja boljši prenos zvočnega signala kot običajna namestitev z zatičem. Poleg tega kar se da zmanjša izgubo električnega signala iz ojačevalnika v zvočnik, kar zagotavlja čim bolj resnično reprodukcijo zvoka.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

4

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

08/04/2023

Polska

Polska

Super

Naprawdę polecam.Mimo upływu lat sprzęt najwyższej jakości..

Ta ocena je bila podana za Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD

Ta ocena je bila podana za Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD

02/09/2016

Polska

Polska

To na prawdę wysoka półka.

Bardzo zaskakująco dobry i wierny dźwięk. Dzięki temu odtwarzaczowi usłyszałem (w słuchawkach HiFi) na swoich starych i dobrze znanych płytach po raz pierwszy dźwięki, których nie odtwarzał mój poprzedni - znacznie droższy, większy (i niesłusznie uważany za lepszy) sprzęt renomowanej firmy audiofilskiej. Do tej pory nie wierzyłem, że tak małe kolumny są w stanie wydobyć tak dobry (wierny i czysty) dźwięk - szczególnie w tak szerokim zakresie tonów. Bardzo niskie i ciepłe basy. Bardzo czyste wysokie tony nawet w utworach, które przesterowują niemal każde kolumny!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD

28/02/2016

România

România

raport calitatre-pret excelent

Sunt un om foarte pretentios si recenzia mea s-ar putea sa para putin prea dura.Design excelent, Sunetul este unul foarte bun. Lampile se incalzesc destul de repede, aparatul porneste in 13 secunde aproximativ. Per total este un produs care isi merita banii. Puntul lui forte este sunetul de o calitate peste medie. De reprosat: scrisul de pe boxe este intr-o parte, probabil ca masina care a imprimat nu a fost calibrata cu pozitia difuzoarelor in momentul imprimarii. Dvd-ul de pe acest produs este aproape inutil, mai util era sa fie compatibil SACD, dar asta este strict parerea mea. Telecomanda vrea sa fie si ea una demna de produsele hi-end, are un aspect excelent , este f intuitiva, dar putin cam incomoda la manipulare. Ca o concluzie: este un produs cu un sunet de calitate superioara.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Heritage Audio MCD909 Sistem DVD Hi-Fi cu componente

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Heritage Audio MCD909 Sistem DVD Hi-Fi cu componente

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