Obsedeni z zvokom
Doživite pristen zvok s Philipsovim komponentnim hi-fi sistemom z DVD-predvajalnikom, ki je izdelan iz vrhunskih materialov. Predojačevalniki z vakuumskimi cevmi zagotavljajo kristalno čist zvok. Vmesnik HDMI (Full High-Definition Multimedia Interface) prikazuje ostrejše slike.
Hi-fi elektronka
Visokotonski zvočnik s svileno kupolo
150 W
Sistem ima 150 W RMS skupne izhodne moči. RMS je koren povprečja kvadratov, ki predstavlja vrednost, s katero se meri zvočna moč oziroma natančneje električna moč, ki se prenese iz ojačevalnika zvoka v zvočnik. Meri se v vatih. Proizvedena zvočna moč je odvisna od količine električne moči, ki se prenese v zvočnik, in občutljivosti zvočnika. Višja kot je vatna moč, večja je zvočna moč, ki jo odda zvočnik.
Ker Dolby Digital, vodilni svetovni standard za digitalni večkanalni zvok, uporablja enak način obdelave zvoka, kot ga ima človeško uho, doživljate izjemno kakovosten prostorski zvok z resničnimi prostorskimi značilnostmi.
Visoki in nizki toni sta funkciji izenačevalnika, ki upravljata z visokimi in nizkimi frekvencami zvočnih stopenj vašega avdia. Visoki toni (treble) uravnavajo ojačanje visokih tonov v glasbi, medtem ko nizki toni (bas) upravljajo s stopnjo ojačanja nizkih tonov. Z uporabo tipk gor in dol lahko poslušalec poudari nizke ali visoke tone, lahko pa jih pusti na prvotni vrednosti, s čemer doseže predvajanje glasbe s prvotnimi nastavitvami posnetka. Z regulacijo visokih in nizkih tonov bo glasba zvenela po vašem okusu.
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5.0
od 5
4
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Pablo Pablo
08/04/2023
Polska
Super
Naprawdę polecam.Mimo upływu lat sprzęt najwyższej jakości..
Ta ocena je bila podana za Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD
Datum uporabe 2021-04-08
Ta ocena je bila podana za Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD
Datum uporabe 2021-04-08
grabek
02/09/2016
Polska
To na prawdę wysoka półka.
Bardzo zaskakująco dobry i wierny dźwięk. Dzięki temu odtwarzaczowi usłyszałem (w słuchawkach HiFi) na swoich starych i dobrze znanych płytach po raz pierwszy dźwięki, których nie odtwarzał mój poprzedni - znacznie droższy, większy (i niesłusznie uważany za lepszy) sprzęt renomowanej firmy audiofilskiej. Do tej pory nie wierzyłem, że tak małe kolumny są w stanie wydobyć tak dobry (wierny i czysty) dźwięk - szczególnie w tak szerokim zakresie tonów. Bardzo niskie i ciepłe basy. Bardzo czyste wysokie tony nawet w utworach, które przesterowują niemal każde kolumny!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD
Costin
28/02/2016
România
raport calitatre-pret excelent
Sunt un om foarte pretentios si recenzia mea s-ar putea sa para putin prea dura.Design excelent, Sunetul este unul foarte bun. Lampile se incalzesc destul de repede, aparatul porneste in 13 secunde aproximativ. Per total este un produs care isi merita banii. Puntul lui forte este sunetul de o calitate peste medie. De reprosat: scrisul de pe boxe este intr-o parte, probabil ca masina care a imprimat nu a fost calibrata cu pozitia difuzoarelor in momentul imprimarii. Dvd-ul de pe acest produs este aproape inutil, mai util era sa fie compatibil SACD, dar asta este strict parerea mea. Telecomanda vrea sa fie si ea una demna de produsele hi-end, are un aspect excelent , este f intuitiva, dar putin cam incomoda la manipulare. Ca o concluzie: este un produs cu un sunet de calitate superioara.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Heritage Audio MCD909 Sistem DVD Hi-Fi cu componente
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Heritage Audio MCD909 Sistem DVD Hi-Fi cu componente