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Komponentni mikro DVD-sistem

MCD712/12

4.2

| (34) Ocene

Obsedeni z zvokom

Doživite zvok kinematografske kakovosti v svoji dnevni sobi s Philipsovim komponentnim mikro DVD-sistemom. Priključite napravo USB za predvajanje fotografij in glasbenih posnetkov v obliki MP3/WMA z vrhunskim zvokom. 100 W skupne izhodne moči za dramatično zvočno doživetje.

Poglej vse prednosti

Sproščanje v odlični glasbi in filmih

Obsedeni z zvokom

  • 100 W

Motoriziran nalagalnik CD-jev za priročen dostop

Sprednja motorizirana drsna vratca poskrbijo še za dodatno eleganco privlačne oblike sistema. Stilska in hkrati uporabna vratca ohišja za plošče elegantno zdrsnejo navpično navzgor ali navzdol, vedno kadar se dotaknete gumba in želite spremeniti glasbo. Udobno se namestite in uživajte v dinamičnem zvoku ter opazujte predvajanje plošče skozi prozorno okence.

Izboljšana glasnost nizkih in visokih tonov

V zvočnem spektru človeška ušesa zaznajo razmeroma manj visokih in nizkih frekvenc zlasti pri nizki glasnosti. Z aktiviranjem funkcije "Glasnost" se bodo okrepili nizki in visoki toni, da boste lahko v celoti zaznali bolj uravnotežen zvok.

Predvaja formate DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) in slikovne CD-je

Predvaja formate DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) in slikovne CD-je

Philipsov predvajalnik je združljiv s skoraj vsemi razpoložljivimi ploščami DVD in CD na trgu. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) in slikovni CD – vse lahko predvajate s svojim predvajalnikom. SVCD pomeni "Super VideoCD". Kakovost plošče SVCD je veliko boljša od plošče VCD, saj je zaradi večje ločljivosti slika veliko bolj ostra. S podporo DivX® lahko uživate ob gledanju posnetkov, kodiranih s kodekom DivX®. Format zapisa DivX je tehnologija stiskanja video posnetka, osnovana na MPEG4, s katero lahko velike datoteke, kot so filmi, napovedniki in glasbeni videoposnetki, shranite na različne medije, kot so plošče CD-R/RW in zapisljivi DVD-ji.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.2

od 5

34

Ocene

2

03/12/2016

Slovensko

Slovensko

nemam ziadne negativne skusenosti je proste super na to cosom od neho chcela dakujem

nechcem nic ine pouzivam ho 7 rokov a nemam chut kupovat nieco novsie

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MCD712 Komponentný DVD mikrosystém

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MCD712 Komponentný DVD mikrosystém

17/12/2013

Polska

Polska

BARDZO Dobry!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bardzo dobry sprzęt,który ma odtwarzacz DVD. Jest nie duży przyjemny desing. Jedyne do czego bym się przyczepił to brak wyjścia HDMI. Kupując ten zestaw sugerowałem się tym aby kolumny nie były w plastikowej obudowie i mogł odtwarzać płyty DVD i inne nosiniki

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

17/12/2013

Polska

Polska

Jestem bardzo zadowolony z tej małej wieży.

Zakup tej wieży był na prawdę dobrym wyborem. Dużą zaletą dla mnie jest wejście USB i AUX.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

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