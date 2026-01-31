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MCD395/12
Obsedeni z zvokom
Vedno sledite trendom in novim tehnologijam – priskrbite si Philipsov klasični mikro DVD-sistem 2-v-1 s predvajalnikom plošč DVD, WMA-CD in MP3-CD. Prepustite se najljubšim filmom in glasbi. Domača zabava ne bo nikoli več, kar je bila!
100 W
Funkcija Digital Sound Control vam nudi široko izbiro prednastavljenih možnosti, s katerimi lahko optimirate frekvenčne razpone za različne glasbene žanre, kot so jazz, rock, pop in klasična glasba. Vsak način s tehnologijo grafičnega izenačevanja samodejno prilagodi zvočno ravnovesje in poudari najpomembnejše zvočne frekvence v izbranem glasbenem slogu. S funkcijo Digital Sound Control tako lažje uživate v popolni glasbi, saj zvočno ravnovesje natančno prilagodi zvrsti glasbe, ki jo poslušate.
Veliko budilk ima različne možnosti alarma. Ta Philipsova radioura vas prebudi z radiem ali običajnim brenčalom. Z izklopnim časovnikom lahko uskladite želeni čas predvajanja glasbe in čas, v katerem običajno zaspite. Ne glede na to, kaj pričakujete od ure, naj bo to jutranje brenčalo, ki ustvarja enakomeren zvok, ali poslušanje glasbe pred spanjem, bo ta radioura izpolnila vaša pričakovanja.
Preprosto priključite svojo napravo USB na sistem ter delite shranjeno digitalno glasbo in fotografije z družino in prijatelji.
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