Funkciji budilke in izklopnega časovnika

Veliko budilk ima različne možnosti alarma. Ta Philipsova radioura vas prebudi z radiem ali običajnim brenčalom. Z izklopnim časovnikom lahko uskladite želeni čas predvajanja glasbe in čas, v katerem običajno zaspite. Ne glede na to, kaj pričakujete od ure, naj bo to jutranje brenčalo, ki ustvarja enakomeren zvok, ali poslušanje glasbe pred spanjem, bo ta radioura izpolnila vaša pričakovanja.