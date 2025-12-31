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MCD388/12
Brezžični globokotonski zvočnik
možnost namestitve na steno
Philipsov predvajalnik je združljiv s skoraj vsemi razpoložljivimi ploščami DVD in CD na trgu. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) in slikovni CD – vse lahko predvajate s svojim predvajalnikom. SVCD pomeni "Super VideoCD". Kakovost plošče SVCD je veliko boljša od plošče VCD, saj je zaradi večje ločljivosti slika veliko bolj ostra. S podporo DivX® lahko uživate ob gledanju posnetkov, kodiranih s kodekom DivX®. Format zapisa DivX je tehnologija stiskanja video posnetka, osnovana na MPEG4, s katero lahko velike datoteke, kot so filmi, napovedniki in glasbeni videoposnetki, shranite na različne medije, kot so plošče CD-R/RW in zapisljivi DVD-ji.
Digitalni brezžični globokotonski zvočnik je optimiran za reprodukcijo nizkih frekvenc. Rezultat je mogočna reprodukcija globokih nizkih tonov z minimalnim popačenjem.
Funkcija Digital Sound Control vam nudi široko izbiro prednastavljenih možnosti, s katerimi lahko optimirate frekvenčne razpone za različne glasbene žanre, kot so jazz, rock, pop in klasična glasba. Vsak način s tehnologijo grafičnega izenačevanja samodejno prilagodi zvočno ravnovesje in poudari najpomembnejše zvočne frekvence v izbranem glasbenem slogu. S funkcijo Digital Sound Control tako lažje uživate v popolni glasbi, saj zvočno ravnovesje natančno prilagodi zvrsti glasbe, ki jo poslušate.
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