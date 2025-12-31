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  • Obsedeni z zvokom
  • Obsedeni z zvokom
  • Obsedeni z zvokom
  • Obsedeni z zvokom
  • Obsedeni z zvokom
  • Obsedeni z zvokom
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  • Obsedeni z zvokom
  • Obsedeni z zvokom
  • Obsedeni z zvokom
  • Obsedeni z zvokom
  • Obsedeni z zvokom

Izdelek ni več na voljo

Eleganten mikro DVD-sistem

MCD388/12

Obsedeni z zvokom
S Philipsovim privlačnim stenskim mikro sistemom za domači kino boste lahko v zvoku in sliki uživali kot še nikoli doslej. Predvajanje z več virov. Vmesnik HDMI (Full High-Definition Multimedia Interface) za ostrejše slike.
Poglej vse prednosti

Zvok, ki ustreza vašemu domu

Obsedeni z zvokom

  • Brezžični globokotonski zvočnik

  • možnost namestitve na steno

Predvaja formate DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) in slikovne CD-je

Predvaja formate DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) in slikovne CD-je

Philipsov predvajalnik je združljiv s skoraj vsemi razpoložljivimi ploščami DVD in CD na trgu. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) in slikovni CD – vse lahko predvajate s svojim predvajalnikom. SVCD pomeni "Super VideoCD". Kakovost plošče SVCD je veliko boljša od plošče VCD, saj je zaradi večje ločljivosti slika veliko bolj ostra. S podporo DivX® lahko uživate ob gledanju posnetkov, kodiranih s kodekom DivX®. Format zapisa DivX je tehnologija stiskanja video posnetka, osnovana na MPEG4, s katero lahko velike datoteke, kot so filmi, napovedniki in glasbeni videoposnetki, shranite na različne medije, kot so plošče CD-R/RW in zapisljivi DVD-ji.

Digitalni brezžični globokotonski zvočnik za mogočne nizke tone

Digitalni brezžični globokotonski zvočnik za mogočne nizke tone

Digitalni brezžični globokotonski zvočnik je optimiran za reprodukcijo nizkih frekvenc. Rezultat je mogočna reprodukcija globokih nizkih tonov z minimalnim popačenjem.

Digital Sound Control za optimirane nastavitve glasbenega sloga

Digital Sound Control za optimirane nastavitve glasbenega sloga

Funkcija Digital Sound Control vam nudi široko izbiro prednastavljenih možnosti, s katerimi lahko optimirate frekvenčne razpone za različne glasbene žanre, kot so jazz, rock, pop in klasična glasba. Vsak način s tehnologijo grafičnega izenačevanja samodejno prilagodi zvočno ravnovesje in poudari najpomembnejše zvočne frekvence v izbranem glasbenem slogu. S funkcijo Digital Sound Control tako lažje uživate v popolni glasbi, saj zvočno ravnovesje natančno prilagodi zvrsti glasbe, ki jo poslušate.

Tehnične specifikacije

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