IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

Podaljšana garancija

Vse serije

  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Primarna slika
  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Primarna slika

Komponentni mikro DVD-sistem

MCD183/12

3.6

| (11) Ocene

Obsedeni z zvokom

Philipsov komponentni mikro DVD-sistem zagotavlja zvok kinematografske kakovosti, ki zapolni celoten prostor. S sistemom s skupno izhodno močjo 100 W RMS boste začutili vsak zvočni učinek. Opremljen je tudi s povezavo USB Direct za predvajanje fotografij in glasbe.

Poglej vse prednosti

Sproščanje v odlični glasbi in filmih

Obsedeni z zvokom

  • 100 W

  • globokotonski zvočnik

Funkciji budilke in izklopnega časovnika

Funkciji budilke in izklopnega časovnika

Veliko budilk ima različne možnosti alarma. Ta Philipsova radioura vas prebudi z radiem ali običajnim brenčalom. Z izklopnim časovnikom lahko uskladite želeni čas predvajanja glasbe in čas, v katerem običajno zaspite. Ne glede na to, kaj pričakujete od ure, naj bo to jutranje brenčalo, ki ustvarja enakomeren zvok, ali poslušanje glasbe pred spanjem, bo ta radioura izpolnila vaša pričakovanja.

Komponentni video s progresivnim izrisom za optimirano kakovost slike

Komponentni video s progresivnim izrisom za optimirano kakovost slike

Progresivni izris podvoji navpično ločljivost slike, posledica česar je občutno ostrejša slika. Namesto, da bi se na zaslonu najprej prikazala polja z lihimi vrsticami in nato tista s sodimi, se obe polji zapolnita sočasno. Tako dosežemo visokoločljivo sliko brez migetanja, ki zagotavlja neprekosljivo uživanje ob gledanju.

Dolby Digital za vrhunsko doživetje filma

Dolby Digital za vrhunsko doživetje filma

Ker Dolby Digital, vodilni svetovni standard za digitalni večkanalni zvok, uporablja enak način obdelave zvoka, kot ga ima človeško uho, doživljate izjemno kakovosten prostorski zvok z resničnimi prostorskimi značilnostmi.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

3.6

od 5

11

Ocene

3

25/04/2017

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Tento výrobek je naprosto vyhovující

Tento výrobek je naprosto vyhovující, jak pro poslech hudby, tak pro přehrávání filmů na DVD

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MCD183 Komponentní mikrosystém s DVD přehr.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MCD183 Komponentní mikrosystém s DVD přehr.

07/11/2013

Polska

Polska

jest niezastąpiony,

jedyny w swoim rodzaju, o tak niewielkich gabarytach

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

20/05/2012

Polska

Polska

Nie kupować jeżel posiada się TV Philips

Nie kupować jeżel posiada się TV Philips, ponieważ piloty nawzajem się kłócą i pilot z TV steruje też wieżą, i na odwrót. Niektóre funkcje z wieży powodują zmiany ustawień obrazu w TV. Generalnie wieża super, ale jak mi siądzie TV to NA PEWNO nie kupię Philipsa, mimo że z niego jestem zadowolony (32" hd ready paru letni) bo mi wystarcza, był tani i nie miał bajerów ale działa i to się liczy. Tylko ta wieża....

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska obvestila o Philipsovih izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah glede na svoje izbire in vedenje. Odjavim se lahko enostavno in kadarkoli.

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki