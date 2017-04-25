MCD183/12
Obsedeni z zvokom
Philipsov komponentni mikro DVD-sistem zagotavlja zvok kinematografske kakovosti, ki zapolni celoten prostor. S sistemom s skupno izhodno močjo 100 W RMS boste začutili vsak zvočni učinek. Opremljen je tudi s povezavo USB Direct za predvajanje fotografij in glasbe.
100 W
globokotonski zvočnik
Veliko budilk ima različne možnosti alarma. Ta Philipsova radioura vas prebudi z radiem ali običajnim brenčalom. Z izklopnim časovnikom lahko uskladite želeni čas predvajanja glasbe in čas, v katerem običajno zaspite. Ne glede na to, kaj pričakujete od ure, naj bo to jutranje brenčalo, ki ustvarja enakomeren zvok, ali poslušanje glasbe pred spanjem, bo ta radioura izpolnila vaša pričakovanja.
Progresivni izris podvoji navpično ločljivost slike, posledica česar je občutno ostrejša slika. Namesto, da bi se na zaslonu najprej prikazala polja z lihimi vrsticami in nato tista s sodimi, se obe polji zapolnita sočasno. Tako dosežemo visokoločljivo sliko brez migetanja, ki zagotavlja neprekosljivo uživanje ob gledanju.
Ker Dolby Digital, vodilni svetovni standard za digitalni večkanalni zvok, uporablja enak način obdelave zvoka, kot ga ima človeško uho, doživljate izjemno kakovosten prostorski zvok z resničnimi prostorskimi značilnostmi.
3.6
od 5
11
Ocene
Gary
25/04/2017
Česká republika
Preverjen kupec
Tento výrobek je naprosto vyhovující
Tento výrobek je naprosto vyhovující, jak pro poslech hudby, tak pro přehrávání filmů na DVD
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCD183 Komponentní mikrosystém s DVD přehr.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCD183 Komponentní mikrosystém s DVD přehr.
NiccaVonDee
07/11/2013
Polska
jest niezastąpiony,
jedyny w swoim rodzaju, o tak niewielkich gabarytach
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Marek1979
20/05/2012
Polska
Nie kupować jeżel posiada się TV Philips
Nie kupować jeżel posiada się TV Philips, ponieważ piloty nawzajem się kłócą i pilot z TV steruje też wieżą, i na odwrót. Niektóre funkcje z wieży powodują zmiany ustawień obrazu w TV. Generalnie wieża super, ale jak mi siądzie TV to NA PEWNO nie kupię Philipsa, mimo że z niego jestem zadowolony (32" hd ready paru letni) bo mi wystarcza, był tani i nie miał bajerów ale działa i to się liczy. Tylko ta wieża....
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD