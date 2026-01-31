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Izdelek ni več na voljo

Power AlkalineBaterija

LR03P1F/00

Primerna za napajanje vseh energijsko potratnih naprav

Današnji elektronski izdelki, kot so elektronske igrače in prenosni glasbeni predvajalniki, porabijo vedno več energije. Z alkalnimi baterijami Philips Power jih lahko napajate dlje.

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Primerna za napajanje vseh energijsko potratnih naprav

  • AAA

  • Alkalna

Alkalne baterije Philips vsebujejo 0 % kadmija, živega srebra in svinca

Te baterije Philips zajamčeno ne vsebujejo škodljivih težkih kovin, kot so kadmij, živo srebro in svinec.

Baterija ostane uporabna do 10 let

Vsaka baterija izgublja energijo, ko ni v uporabi. Zagotavljamo, da bo baterija, če ne bo v uporabi, imela na dan izteka roka uporabe vsaj 80 % začetne kapacitete.

Celotna paleta pomeni baterije za vse potrebe

Philipsova ponudba vsebuje najpogosteje uporabljene baterije (AA, AAA, C, D, 9 V) v različnih embalažah, ki izpolnijo vse vaše potrebe.

Tehnične specifikacije

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