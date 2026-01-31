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LR03P1F/00
Primerna za napajanje vseh energijsko potratnih naprav
Današnji elektronski izdelki, kot so elektronske igrače in prenosni glasbeni predvajalniki, porabijo vedno več energije. Z alkalnimi baterijami Philips Power jih lahko napajate dlje.
AAA
Alkalna
Te baterije Philips zajamčeno ne vsebujejo škodljivih težkih kovin, kot so kadmij, živo srebro in svinec.
Vsaka baterija izgublja energijo, ko ni v uporabi. Zagotavljamo, da bo baterija, če ne bo v uporabi, imela na dan izteka roka uporabe vsaj 80 % začetne kapacitete.
Philipsova ponudba vsebuje najpogosteje uporabljene baterije (AA, AAA, C, D, 9 V) v različnih embalažah, ki izpolnijo vse vaše potrebe.
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