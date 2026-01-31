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Novo
L5/00
Ustvarjene za poslušalce
Glasbi, ki jo imate radi, dajte prostor, da zadiha. Te vrhunske brezžične naglavne slušalke, ki pokrijejo ušesa, združujejo izvrsten zvok Fidelio z izjemnim udobjem in našim doslej najpametnejšim odpravljanjem šumov. Nadenite si jih in popeljale vas bodo drugam.
Izvrsten naraven zvok
Prilagodljivo odpravljanje šumov
Lahkotno celodnevno udobje
Vrhunska kakovost klicev
Po meri izdelane kupolaste pogonske enote s keramično prevleko in svilenim vpetjem ustvarjajo uravnotežen, naraven zvok, ki vas ponese globoko v glasbo. Od čvrstih, nadzorovanih nizkih tonov do toplih srednjih tonov, kristalno čistih visokih tonov in natančnega ločevanja glasbil – skladbe, ki jih imate radi, dobijo prostor, da zadihajo.
Pametnejši algoritmi se nenehno prilagajajo vaši okolici in prileganju slušalk za lahkotno, poglobljeno poslušanje. Spremembe tesnjenja ušesnih školjk med premikanjem se samodejno izravnajo, v tihih okoljih pa se samodejno vklopi način zaznavanja okolice. Ne glede na to, kako se premikate ali kam greste, je ravnovesje med poglobljenostjo in zaznavanjem okolice ravno pravšnje.
Natančno zasnovan okvir in mehak naglavni trak iz proteinskega usnja enakomerno porazdelita težo, ovalne ušesne školjke pa zagotavljajo učinkovito pasivno zvočno izolacijo. Plošča, občutljiva na dotik, omogoča upravljanje glasnosti s konicami prstov, glasba pa se začasno ustavi, ko snamete slušalke.
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