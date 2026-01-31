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Novo

FidelioNaglavne slušalke, ki pokrijejo ušesa

L5/00

Ustvarjene za poslušalce

Glasbi, ki jo imate radi, dajte prostor, da zadiha. Te vrhunske brezžične naglavne slušalke, ki pokrijejo ušesa, združujejo izvrsten zvok Fidelio z izjemnim udobjem in našim doslej najpametnejšim odpravljanjem šumov. Nadenite si jih in popeljale vas bodo drugam.

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Ustvarjene za poslušalce

  • Izvrsten naraven zvok

  • Prilagodljivo odpravljanje šumov

  • Lahkotno celodnevno udobje

  • Vrhunska kakovost klicev

Izvrstno. Zvočni podpis Philips za Fidelio

Po meri izdelane kupolaste pogonske enote s keramično prevleko in svilenim vpetjem ustvarjajo uravnotežen, naraven zvok, ki vas ponese globoko v glasbo. Od čvrstih, nadzorovanih nizkih tonov do toplih srednjih tonov, kristalno čistih visokih tonov in natančnega ločevanja glasbil – skladbe, ki jih imate radi, dobijo prostor, da zadihajo.

Prilagodljivo odpravljanje šumov, ki je uglašeno bolje kot kdaj koli prej

Pametnejši algoritmi se nenehno prilagajajo vaši okolici in prileganju slušalk za lahkotno, poglobljeno poslušanje. Spremembe tesnjenja ušesnih školjk med premikanjem se samodejno izravnajo, v tihih okoljih pa se samodejno vklopi način zaznavanja okolice. Ne glede na to, kako se premikate ali kam greste, je ravnovesje med poglobljenostjo in zaznavanjem okolice ravno pravšnje.

Zasnova Fidelio. Izjemno udobje in občutek lahkotnosti

Natančno zasnovan okvir in mehak naglavni trak iz proteinskega usnja enakomerno porazdelita težo, ovalne ušesne školjke pa zagotavljajo učinkovito pasivno zvočno izolacijo. Plošča, občutljiva na dotik, omogoča upravljanje glasnosti s konicami prstov, glasba pa se začasno ustavi, ko snamete slušalke.

Tehnične specifikacije

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