Prilagodljivo odpravljanje šumov, ki je uglašeno bolje kot kdaj koli prej

Pametnejši algoritmi se nenehno prilagajajo vaši okolici in prileganju slušalk za lahkotno, poglobljeno poslušanje. Spremembe tesnjenja ušesnih školjk med premikanjem se samodejno izravnajo, v tihih okoljih pa se samodejno vklopi način zaznavanja okolice. Ne glede na to, kako se premikate ali kam greste, je ravnovesje med poglobljenostjo in zaznavanjem okolice ravno pravšnje.