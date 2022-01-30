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Naj vaš brivnik ostane kot nov
S čistilnim vložkom sistema SmartClean lahko pripravno očistite, podmažete in osvežite svoj brivnik, za vsakodnevni občutek novega brivnika
2 v paketu
Čiščenje
Mazanje
Osvežitev
Sistem z dvojnim filtrom odstrani dlake, peno in gel. Edinstveni dvojni filter preprečuje, da bi dlake zamašile brivne glave in tako ohranja odlično učinkovitost brivnika.
Sistem aktivnega podmazovanja zmanjša trenje in obrabo brivnih glav in rezil ter ohranja učinkovitost novega brivnika dalj časa.
Sistem dvojnega filtriranja in aktivnega podmazovanja vaš brivnik očisti do 10-krat bolje, kot če bi uporabili samo vodo