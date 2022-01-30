IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

Podaljšana garancija

Vse serije

  • Posnetek z enim izdelkom
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija s čustveno ugodnostjo
  • Fotografija embalaže
  • Posnetek z enim izdelkom
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija s čustveno ugodnostjo
  • Fotografija embalaže

Izdelek ni več na voljo

Čistilni vložek

JC302/50

5

| (7) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Naj vaš brivnik ostane kot nov

S čistilnim vložkom sistema SmartClean lahko pripravno očistite, podmažete in osvežite svoj brivnik, za vsakodnevni občutek novega brivnika

Poglej vse prednosti
Kompatibilni izdelki
Shaver series 9000

Shaver series 9000
Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ

S9974/35

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ

S9975/55

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ

S9976/55

Za vse sisteme SmartClean

Naj vaš brivnik ostane kot nov

  • 2 v paketu

  • Čiščenje

  • Mazanje

  • Osvežitev

Sistem z dvojnim filtrom odstrani dlake, peno in gel

Sistem z dvojnim filtrom odstrani dlake, peno in gel. Edinstveni dvojni filter preprečuje, da bi dlake zamašile brivne glave in tako ohranja odlično učinkovitost brivnika.

Aktivno podmazovanje zmanjša trenje in obrabo rezil

Aktivno podmazovanje zmanjša trenje in obrabo rezil

Sistem aktivnega podmazovanja zmanjša trenje in obrabo brivnih glav in rezil ter ohranja učinkovitost novega brivnika dalj časa.

Očisti 10-krat bolje od vode

Očisti 10-krat bolje od vode

Sistem dvojnega filtriranja in aktivnega podmazovanja vaš brivnik očisti do 10-krat bolje, kot če bi uporabili samo vodo

Tehnične specifikacije

Priročniki in dokumentacija

Seznam sestavin - English (US)

  • PDF dat., 145.6 kB
  • 29 January 2026

Obrnite se na Philips

Z veseljem vam bomo pomagali

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki