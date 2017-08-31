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  • Globlje čiščenje, bolj zdrave dlesni
  • Globlje čiščenje, bolj zdrave dlesni
  • Globlje čiščenje, bolj zdrave dlesni
  • Globlje čiščenje, bolj zdrave dlesni
  • Globlje čiščenje, bolj zdrave dlesni
  • Globlje čiščenje, bolj zdrave dlesni
  • Globlje čiščenje, bolj zdrave dlesni
  • Globlje čiščenje, bolj zdrave dlesni
  • Globlje čiščenje, bolj zdrave dlesni
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  • Globlje čiščenje, bolj zdrave dlesni
  • Globlje čiščenje, bolj zdrave dlesni
  • Globlje čiščenje, bolj zdrave dlesni
  • Globlje čiščenje, bolj zdrave dlesni
  • Globlje čiščenje, bolj zdrave dlesni
  • Globlje čiščenje, bolj zdrave dlesni
  • Globlje čiščenje, bolj zdrave dlesni
  • Globlje čiščenje, bolj zdrave dlesni

Izdelek ni več na voljo

Philips Sonicare AdaptiveCleanStandardne glave sonične zobne ščetke

HX9042/07

3.7
| (10) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 80%
Globlje čiščenje, bolj zdrave dlesni
Precej enostavneje lahko očistite težko dosegljiva in neprijetna mesta. Glava ščetke AdaptiveClean zagotavlja 4-krat boljši stik s površino* in enostavno vpija prekomerni pritisk pri ščetkanju. Z vsemi načini ščetkanja zagotavlja resnično globoko čiščenje, ki je nežno do dlesni.
Poglej vse prednosti

Naša glava ščetke za najgloblje čiščenje

Globlje čiščenje, bolj zdrave dlesni

  • 2 v paketu

  • Standardna velikost

  • Pritrdljivo

  • Najgloblje čiščenje

4-krat boljši stik s površino* za enostavno globoko čiščenje

4-krat boljši stik s površino* za enostavno globoko čiščenje

AdaptiveClean je edina glava električne zobne ščetke, ki se prilagaja edinstveni obliki zob in dlesni. Glava ščetke se z mehkimi prilagodljivimi stranicami iz gume in ščetinami prilagaja obliki površine vsakega zoba. Zagotavlja do 4-krat boljši stik s površino* in do 10-krat boljše odstranjevanje zobnih oblog** ob dlesni in med zobmi. Globoko očistite tudi težko dosegljiva mesta in bodite ob tem nežni do dlesni.

Do 2-krat nežnejše do dlesni kot ročna zobna ščetka

Do 2-krat nežnejše do dlesni kot ročna zobna ščetka

Z glavo ščetke AdaptiveClean je nežno tudi najgloblje čiščenje. Ko sonično zobno ščetko pomikate ob dlesni, prilagodljive stranice in ščetine glave ščetke vpijajo morebitni prekomerni pritisk. Mehko tkivo okoli dlesni je zaščiteno tudi v primeru, da zobe ščetkate premočno.

10-krat boljše odstranjevanje zobnih oblog** na težko dosegljivih mestih

10-krat boljše odstranjevanje zobnih oblog** na težko dosegljivih mestih

Naša najbolj inovativna glava ščetke zagotavlja najgloblje čiščenja. Glava ščetke AdaptiveClean zaradi prilagodljive zasnove odstrani do 10-krat več zobnih oblog na težko dosegljivih mestih. Gibanje glave ščetke je posebej zasnovano tako, da izboljša dinamično čiščenje s sonično zobno ščetko Philips. Z vsemi načini čiščenja so zobje vedno tako izjemno čisti, da to opazite in občutite.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

3.7

od 5

10

Ocene

80%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

31/08/2017

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Že všech kartáčků, co jsem vyzkoušela, je bezkonkurenčně nejlepší

Oceňuji měkkou vrstvu na vrchní straně. Při náhodném zavadění o horní zuby, není dotyk tak tvrdý a nepříjemný. Jsem velmi spokojená.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AdaptiveClean HX9044/07 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AdaptiveClean HX9044/07 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks

04/09/2018

România

România

Foarte multumit.

Recenzie din Campania Philips Aceste capete sunt cele mai bune pe care le-am avut pana acum. Spalarea este net superioara fata de cele standard si chiar fata de cele Diamond. Dupa spalare, spatiile interdentare se simt mult mai curate. Perii acestor capete se muleaza mai bine pe forma dintilor decat orice altceva am incercat pana acum.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AdaptiveClean HX9042/07 Capete standard pentru periuţa sonică

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AdaptiveClean HX9042/07 Capete standard pentru periuţa sonică

13/08/2018

Polska

Polska

solidna

bardzo dobrze czyści zęby jest dość duża co na pierwszy raz przeszkadza ale efekt mycia jest niesamowity.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AdaptiveClean HX9042/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AdaptiveClean HX9042/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

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Omejitve odgovornosti

  1. V primerjavi z glavo ščetke DiamondClean

  2. kot ročna zobna ščetka