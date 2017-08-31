2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
2 v paketu
Standardna velikost
Pritrdljivo
Najgloblje čiščenje
AdaptiveClean je edina glava električne zobne ščetke, ki se prilagaja edinstveni obliki zob in dlesni. Glava ščetke se z mehkimi prilagodljivimi stranicami iz gume in ščetinami prilagaja obliki površine vsakega zoba. Zagotavlja do 4-krat boljši stik s površino* in do 10-krat boljše odstranjevanje zobnih oblog** ob dlesni in med zobmi. Globoko očistite tudi težko dosegljiva mesta in bodite ob tem nežni do dlesni.
Z glavo ščetke AdaptiveClean je nežno tudi najgloblje čiščenje. Ko sonično zobno ščetko pomikate ob dlesni, prilagodljive stranice in ščetine glave ščetke vpijajo morebitni prekomerni pritisk. Mehko tkivo okoli dlesni je zaščiteno tudi v primeru, da zobe ščetkate premočno.
Naša najbolj inovativna glava ščetke zagotavlja najgloblje čiščenja. Glava ščetke AdaptiveClean zaradi prilagodljive zasnove odstrani do 10-krat več zobnih oblog na težko dosegljivih mestih. Gibanje glave ščetke je posebej zasnovano tako, da izboljša dinamično čiščenje s sonično zobno ščetko Philips. Z vsemi načini čiščenja so zobje vedno tako izjemno čisti, da to opazite in občutite.
3.7
od 5
10
Ocene
80%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
hankat7
31/08/2017
Česká republika
Preverjen kupec
Že všech kartáčků, co jsem vyzkoušela, je bezkonkurenčně nejlepší
Oceňuji měkkou vrstvu na vrchní straně. Při náhodném zavadění o horní zuby, není dotyk tak tvrdý a nepříjemný. Jsem velmi spokojená.
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Ta ocena je bila podana za AdaptiveClean HX9044/07 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AdaptiveClean HX9044/07 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks
Paulm
04/09/2018
România
Foarte multumit.
Recenzie din Campania Philips Aceste capete sunt cele mai bune pe care le-am avut pana acum. Spalarea este net superioara fata de cele standard si chiar fata de cele Diamond. Dupa spalare, spatiile interdentare se simt mult mai curate. Perii acestor capete se muleaza mai bine pe forma dintilor decat orice altceva am incercat pana acum.
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Ta ocena je bila podana za AdaptiveClean HX9042/07 Capete standard pentru periuţa sonică
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AdaptiveClean HX9042/07 Capete standard pentru periuţa sonică
grzegorz1111
13/08/2018
Polska
solidna
bardzo dobrze czyści zęby jest dość duża co na pierwszy raz przeszkadza ale efekt mycia jest niesamowity.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AdaptiveClean HX9042/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AdaptiveClean HX9042/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
V primerjavi z glavo ščetke DiamondClean
kot ročna zobna ščetka