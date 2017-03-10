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Izdelek ni več na voljo

Philips SonicareNastavek za medzobno čiščenje AirFloss Pro/Ultra

HX8491/03

4.6

| (85) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 93%

Zagotovljeno bolj zdrave dlesni v 2 tednih*

Če zob ne nitkate redno, lahko z nastavkom AirFloss Pro/Ultra**** preprosto in učinkovito očistite predele med zobmi. AirFloss Pro/Ultra lahko uporabljate z ustno ali navadno vodo in na zdravje dlesni klinično dokazano učinkuje enako dobro kot zobna nitka.**

Poglej vse prednosti

Zasnovano za vse, ki zob ne nitkajo redno

Zagotovljeno bolj zdrave dlesni v 2 tednih*

  • Z zobno ščetko DiamondClean

  • z 1 nastavkom in 1 glavo ščetke

  • Polnilni kozarec, potovalna torbica

Zobe pobeli več kot 2-krat bolje kot običajna zobna ščetka

Zobe pobeli več kot 2-krat bolje kot običajna zobna ščetka

Zobna ščetka Philips Sonicare v enem tednu pobeli zobe več kot 2-krat bolje kot običajna zobna ščetka. Odstrani do 100 % več madežev za bolj bele zobe v samo enem tednu.

Zasnovano za najučinkovitejše sonično gibanje

Zasnovano za najučinkovitejše sonično gibanje

Glave ščetke Philips Sonicare imajo našo osnovno tehnologijo za visokofrekvenčno in hitro gibanje ščetke z več 31.000 gibi na minuto. Naša vrhunska sonična tehnologija moč iz ročaja prenese do konice glave ščetke. Sonično gibanje omogoča dinamično in tekoče čiščenje med zobmi in ob dlesnih, kar vedno zagotavlja vrhunsko in nežno čiščenje.

Odstrani do 99,9 % zobnih oblog***

Odstrani do 99,9 % zobnih oblog***

AirFloss Pro/Ultra odstrani do 99,9 % oblog na mestih delovanja.***

Tehnične specifikacije

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Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Ocene

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4.6

od 5

85

Ocene

93%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

10/03/2017

Slovenija

Slovenija

Odlična kombinacija za kvalitetno ustno nego

Zelo navdušena nad zobno ščetko, je zelo močna in kvalitetno očisti zobe. Dobra kombinacija je skupaj z Airflossom, saj sčisti tudi medzobne prostore, podobno kot bi delo opravila zobna nitka. Dokupila sem še dodatno glavo za oba aparata in tako lahko oboje uporabljava oba s partnerjem. Priporočam nakup.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HX8391/02 Nastavek za medzobno čiščenje AirFloss Pro/Ultra

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HX8391/02 Nastavek za medzobno čiščenje AirFloss Pro/Ultra

01/04/2021

Hrvatska

Hrvatska

Absolutely fabulous!

I am mesmerized! To begin with the design and easy to handle! The way teeth are cleaned and it lasts all day despite coffe and sweets. The gums are floosed without bleeding. And there is the app. I was amazed how quickly it all aligned after I wrote that my toothbrush does not get recognized even though at first it was connected! Really good job!! Beautiful and functional. I already recommended it!!!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AirFloss Pro/Ultra HX8494/01 Interdentalno čišćenje

Datum uporabe 2021-03-01

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AirFloss Pro/Ultra HX8494/01 Interdentalno čišćenje

Datum uporabe 2021-03-01

12/05/2022

Česká republika

Česká republika

Best purchase

This has been a best purchase before getting braces. Easy to use and preforms utmost cleaning. My dental hygienist can see the positive impact of this brush on the cleaningness of my teeth.

Prednosti

Best Preformance

Slabosti

Small tank for Airfloss (but its easy to transport)

Ta ocena je bila podana za AirFloss Pro/Ultra HX8494/01 Přístroj na čištění mezizubních prostor

Datum uporabe 2021-11-12

Ta ocena je bila podana za AirFloss Pro/Ultra HX8494/01 Přístroj na čištění mezizubních prostor

Datum uporabe 2021-11-12

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Omejitve odgovornosti

  1. sicer vam vrnemo denar

  2. Če pacienti z blagim do zmernim vnetjem dlesni AirFloss uporabljajo v kombinaciji z ročno zobno ščetko in protimikrobno ustno vodo, bo AirFloss pri ljudeh, ki neredno nitkajo, pomagal razviti zdravo navado medzobnega čiščenja. Za več informacij si preberite razdelek "Vprašanja in odgovori" v zavihku "Podpora".

  3. * Na mestih delovanja. V laboratorijski raziskavi. Dejanski rezultati v realnih okoliščinah se lahko razlikujejo

  4. * *AirFloss Ultra in Pro sta enaka izdelka, ki pa sta lahko različno poimenovana glede na državo in kanal.

  5. * * * Odvisno od uporabljene nastavitve curka