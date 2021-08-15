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AirFloss Pro/Ultra odstrani do 99,9 % oblog na mestih delovanja.***
Naše klinično dokazane rezultate omogoča naša edinstvena tehnologija, ki z združevanjem zraka in ustne ali navadne vode v ustni votlini temeljito in hkrati nežno očisti področja med zobmi in ob dlesni.
Čiščenje interproksimalnega področja med zobmi je zelo pomembno za splošno zdravje ustne votline. AirFloss omogoča enostavno čiščenje globlje med zobmi in razvoj zdrave navade.
3.9
od 5
14
Ocene
85%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Sněžka
15/08/2021
Česká republika
Preverjen kupec
Ma dost velký tlak
Chtěla jsem vyzkoušet místo mezizubnich kartáčku..
Slabosti
Musí se to naučit
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AirFloss Ultra HX8032/07 Trysky pro mezizubní hygienu 2 ks
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AirFloss Ultra HX8032/07 Trysky pro mezizubní hygienu 2 ks
Kobra9
02/01/2019
Česká republika
spokojenost
Používám zatím jen týden, ale jsem velmi spokojená. Výrobek naprosto splnil má očekávání.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AirFloss Ultra HX8032/07 Trysky pro mezizubní hygienu 2 ks
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AirFloss Ultra HX8032/07 Trysky pro mezizubní hygienu 2 ks
Radu&r
13/01/2020
România
Airfloss Philips
Este foarte bun și recomand cu mare drag și abia aștept sa utilizez și capetele de rezerva aferente
Prednosti
Multe
Slabosti
Nici unul
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AirFloss HX8012/07 Capete interdentare
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AirFloss HX8012/07 Capete interdentare
Če pacienti z blagim do zmernim vnetjem dlesni AirFloss uporabljajo v kombinaciji z ročno zobno ščetko in protimikrobno ustno vodo, bo AirFloss pri ljudeh, ki neredno nitkajo, pomagal razviti zdravo navado medzobnega čiščenja. Za več informacij si preberite razdelek "Vprašanja in odgovori" v zavihku "Podpora".
* Na mestih delovanja. V laboratorijski raziskavi. Dejanski rezultati v realnih okoliščinah se lahko razlikujejo
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