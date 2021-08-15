IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Zagotovljeno bolj zdrave dlesni v 2 tednih*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Zagotovljeno bolj zdrave dlesni v 2 tednih*
  • Zagotovljeno bolj zdrave dlesni v 2 tednih*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Zagotovljeno bolj zdrave dlesni v 2 tednih*

Izdelek ni več na voljo

Philips Sonicare AirFloss UltraNastavki za medzobno čiščenje

HX8032/07

3.9
| (14) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 85%
Zagotovljeno bolj zdrave dlesni v 2 tednih*
Če zob ne nitkate redno, lahko z nastavki AirFloss Ultra najenostavneje učinkovito očistite predele med zobmi.
Poglej vse prednosti

Zasnovano za vse, ki zob ne nitkajo redno

Zagotovljeno bolj zdrave dlesni v 2 tednih*

  • 2 nastavka

Odstrani do 99,9 % zobnih oblog***

Odstrani do 99,9 % zobnih oblog***

AirFloss Pro/Ultra odstrani do 99,9 % oblog na mestih delovanja.***

Tehnologija zraka in mikrokapljic

Tehnologija zraka in mikrokapljic

Naše klinično dokazane rezultate omogoča naša edinstvena tehnologija, ki z združevanjem zraka in ustne ali navadne vode v ustni votlini temeljito in hkrati nežno očisti področja med zobmi in ob dlesni.

Enostaven način razvijanja zdrave navade

Enostaven način razvijanja zdrave navade

Čiščenje interproksimalnega področja med zobmi je zelo pomembno za splošno zdravje ustne votline. AirFloss omogoča enostavno čiščenje globlje med zobmi in razvoj zdrave navade.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

3.9

od 5

14

Ocene

85%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

15/08/2021

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Ma dost velký tlak

Chtěla jsem vyzkoušet místo mezizubnich kartáčku..

Slabosti

Musí se to naučit

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AirFloss Ultra HX8032/07 Trysky pro mezizubní hygienu 2 ks

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AirFloss Ultra HX8032/07 Trysky pro mezizubní hygienu 2 ks

02/01/2019

Česká republika

Česká republika

spokojenost

Používám zatím jen týden, ale jsem velmi spokojená. Výrobek naprosto splnil má očekávání.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AirFloss Ultra HX8032/07 Trysky pro mezizubní hygienu 2 ks

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AirFloss Ultra HX8032/07 Trysky pro mezizubní hygienu 2 ks

13/01/2020

România

România

Airfloss Philips

Este foarte bun și recomand cu mare drag și abia aștept sa utilizez și capetele de rezerva aferente

Prednosti

Multe

Slabosti

Nici unul

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AirFloss HX8012/07 Capete interdentare

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AirFloss HX8012/07 Capete interdentare

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. Če pacienti z blagim do zmernim vnetjem dlesni AirFloss uporabljajo v kombinaciji z ročno zobno ščetko in protimikrobno ustno vodo, bo AirFloss pri ljudeh, ki neredno nitkajo, pomagal razviti zdravo navado medzobnega čiščenja. Za več informacij si preberite razdelek "Vprašanja in odgovori" v zavihku "Podpora".

  2. * Na mestih delovanja. V laboratorijski raziskavi. Dejanski rezultati v realnih okoliščinah se lahko razlikujejo

  3. sicer vam vrnemo denar