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  • Klasična zmogljivost. Klasična čistoča.
  • Klasična zmogljivost. Klasična čistoča.

Izdelek ni več na voljo

Philips Sonicare e-SeriesStandardne glave sonične zobne ščetke

HX7002/05

Klasična zmogljivost. Klasična čistoča.
Serija Philips Sonicare E je priporočljiva za vse, ki vsak dan želijo temeljito odstranjevati zobne obloge.
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Svež začetek do boljšega zdravja ust

Klasična zmogljivost. Klasična čistoča.

  • 2 v paketu

  • Standardna velikost

  • Navojno

Naša klasična glava ščetke

Naša klasična glava ščetke

Glava zobne ščetke Philips Sonicare ima oblikovan profil, ki se naravno prilega zobem in omogoča temeljito čiščenje.

Napredna sonična tehnologija Philips Sonicare

Napredna sonična tehnologija Philips Sonicare

Napredna sonična tehnologija Philips Sonicare omogoča izjemno dnevno čiščenje tako, da brizga vodo med zobe ter s ščetkami drgne in odstranjuje razpadle obloge.

Zasnova z navojnim sistemom za Essence, Elite, Xtreme, Advance

Zasnova z navojnim sistemom za Essence, Elite, Xtreme, Advance

Glave ščetke Philips Sonicare E enostavno pritrdite in snamete z ročaja, zato se zanesljivo prilegajo ter jih lahko enostavno vzdržujete in čistite.

Tehnične specifikacije

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