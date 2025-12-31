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Izdelek ni več na voljo
HX7002/05
2 v paketu
Standardna velikost
Navojno
Glava zobne ščetke Philips Sonicare ima oblikovan profil, ki se naravno prilega zobem in omogoča temeljito čiščenje.
Napredna sonična tehnologija Philips Sonicare omogoča izjemno dnevno čiščenje tako, da brizga vodo med zobe ter s ščetkami drgne in odstranjuje razpadle obloge.
Glave ščetke Philips Sonicare E enostavno pritrdite in snamete z ročaja, zato se zanesljivo prilegajo ter jih lahko enostavno vzdržujete in čistite.
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