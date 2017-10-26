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Izdelek ni več na voljo
2 v paketu
Kompaktna velikost
Pritrdljivo
Vrhunsko čiščenje, bolj beli zobje
Glava zobne ščetke Philips Sonicare DiamondClean odstrani do 100 % več zobnih oblog za bolj bele zobe v samo 7 dneh.
Zobna ščetka DiamondClean ima blazinico za odstranjevanje zobnih oblog, ki jo sestavljajo goste ščetine v obliki diamanta, za odstranjevanje površinskih zobnih oblog zaradi hrane in pijače. V samo sedmih dneh boste opazili do 100 %* bolj bel nasmeh.
Glave ščetke Philips Sonicare imajo našo osnovno tehnologijo za visokofrekvenčno in hitro gibanje ščetke z več 31.000 gibi na minuto. Naša vrhunska sonična tehnologija moč iz ročaja prenese do konice glave ščetke. Sonično gibanje omogoča dinamično in tekoče čiščenje med zobmi in ob dlesnih, kar vedno zagotavlja vrhunsko in nežno čiščenje.
4.8
od 5
11
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
TanjaG
26/10/2017
Hrvatska
Najbolja četkica ikad
Na preporuku stomatologice, kupila sam električnu četkicu DiamondClean- i nisam požalila. Koristim ju tek tri tjedna, a oduševljenje samo raste. Zubi su malo svjetliji, zubno meso više ne krvari (pretpostavljam zbog masaže i promjene paste), a osjećaj čistih zubiju je dugotrajan. Lagana je za korištenje, koristim za sad samo dva načina rada, četkica se lagano umetne. Vlakna su mi na prvu bila malo grupa (koristila sam ultra soft četkice prije) i glava četkice premala, ali sam se naviknula i sad je super. Prvi dojmovi su odlični, vjerujem i dugotrajni.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DiamondClean HX6074/07 Kompaktne glave sonične četkice za zube
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DiamondClean HX6074/07 Kompaktne glave sonične četkice za zube
Kobra9
02/01/2019
Česká republika
výborná hlavice
Zatím nemůžu porovnast se standardní velikostí hlavice. S touto kompaktní jsem ale velmi spokojená. Není nic, co bych mohla vytknout, naprosto splnila moje očekávání.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DiamondClean HX6072/07 Kompaktní kartáčkové hlavice Sonic
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DiamondClean HX6072/07 Kompaktní kartáčkové hlavice Sonic
siela75
13/07/2020
България
Четка за цялото семейство
При редовното използване на четката DiamondClean зъбите са кристално чисти и бели, както след почистване от стоматолог. Точно затова горещо препоръчвам тази четка на всички, които искат да имат по-бели и по-чисти зъби.
Prednosti
По-чисти зъби
Slabosti
Няма
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DiamondClean HX6072/07 Компактни глави за звукова четка за зъби
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DiamondClean HX6072/07 Компактни глави за звукова четка за зъби