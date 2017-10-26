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  • Manjša velikost. Čiščenje določenega dela.
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  • Manjša velikost. Čiščenje določenega dela.

Izdelek ni več na voljo

Philips Sonicare DiamondCleanKompaktne glave sonične zobne ščetke

HX6072/05

4.8
| (11) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Manjša velikost. Čiščenje določenega dela.
Glava ščetke DiamondClean je popolna rešitev za vse, ki želijo temeljito in globoko odstraniti vse zobne obloge za sijoč in bel nasmeh. Glava ščetke je idealna tudi za ohranjanje sijočega nasmeha med profesionalnimi posegi za beljenje zob.
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Napredno čiščenje za odstranjevanje oblog in bolj bele zobe

Manjša velikost. Čiščenje določenega dela.

  • 2 v paketu

  • Kompaktna velikost

  • Pritrdljivo

  • Vrhunsko čiščenje, bolj beli zobje

Bolj beli zobje v samo enem tednu

Bolj beli zobje v samo enem tednu

Glava zobne ščetke Philips Sonicare DiamondClean odstrani do 100 % več zobnih oblog za bolj bele zobe v samo 7 dneh.

Ščetine v obliki diamanta prinašajo stoodstotno bolj bele zobe v samo enem tednu

Ščetine v obliki diamanta prinašajo stoodstotno bolj bele zobe v samo enem tednu

Zobna ščetka DiamondClean ima blazinico za odstranjevanje zobnih oblog, ki jo sestavljajo goste ščetine v obliki diamanta, za odstranjevanje površinskih zobnih oblog zaradi hrane in pijače. V samo sedmih dneh boste opazili do 100 %* bolj bel nasmeh.

Zasnovano za najučinkovitejše sonično gibanje

Zasnovano za najučinkovitejše sonično gibanje

Glave ščetke Philips Sonicare imajo našo osnovno tehnologijo za visokofrekvenčno in hitro gibanje ščetke z več 31.000 gibi na minuto. Naša vrhunska sonična tehnologija moč iz ročaja prenese do konice glave ščetke. Sonično gibanje omogoča dinamično in tekoče čiščenje med zobmi in ob dlesnih, kar vedno zagotavlja vrhunsko in nežno čiščenje.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.8

od 5

11

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

26/10/2017

Hrvatska

Hrvatska

Najbolja četkica ikad

Na preporuku stomatologice, kupila sam električnu četkicu DiamondClean- i nisam požalila. Koristim ju tek tri tjedna, a oduševljenje samo raste. Zubi su malo svjetliji, zubno meso više ne krvari (pretpostavljam zbog masaže i promjene paste), a osjećaj čistih zubiju je dugotrajan. Lagana je za korištenje, koristim za sad samo dva načina rada, četkica se lagano umetne. Vlakna su mi na prvu bila malo grupa (koristila sam ultra soft četkice prije) i glava četkice premala, ali sam se naviknula i sad je super. Prvi dojmovi su odlični, vjerujem i dugotrajni.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DiamondClean HX6074/07 Kompaktne glave sonične četkice za zube

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DiamondClean HX6074/07 Kompaktne glave sonične četkice za zube

02/01/2019

Česká republika

Česká republika

výborná hlavice

Zatím nemůžu porovnast se standardní velikostí hlavice. S touto kompaktní jsem ale velmi spokojená. Není nic, co bych mohla vytknout, naprosto splnila moje očekávání.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DiamondClean HX6072/07 Kompaktní kartáčkové hlavice Sonic

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DiamondClean HX6072/07 Kompaktní kartáčkové hlavice Sonic

13/07/2020

България

България

Четка за цялото семейство

При редовното използване на четката DiamondClean зъбите са кристално чисти и бели, както след почистване от стоматолог. Точно затова горещо препоръчвам тази четка на всички, които искат да имат по-бели и по-чисти зъби.

Prednosti

По-чисти зъби

Slabosti

Няма

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DiamondClean HX6072/07 Компактни глави за звукова четка за зъби

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DiamondClean HX6072/07 Компактни глави за звукова четка за зъби

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