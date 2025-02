Dokazana tehnologija Sonicare

Izkusite čistočo, ki ji zaupa več milijonov uporabnikov. Zobne ščetke Philips Sonicare nežno, a učinkovito čistijo ter negujejo vaše zobe in dlesni z do 62.000 gibi ščetin. Tekočina za čiščenje Sonicare podpira čiščenje s potiskanjem tekočine globoko med zobe in ob robove dlesni.