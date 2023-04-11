IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Za vsakodnevno čiščenje med zobmi
  • Za vsakodnevno čiščenje med zobmi
  • Za vsakodnevno čiščenje med zobmi
  • Za vsakodnevno čiščenje med zobmi
  • Za vsakodnevno čiščenje med zobmi
  • Za vsakodnevno čiščenje med zobmi
  • Za vsakodnevno čiščenje med zobmi
  • Za vsakodnevno čiščenje med zobmi

Philips Sonicare Nozzles for Compact FlosserStandard in Comfort

HX3072/00

4.7
| (201) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 95%
Za vsakodnevno čiščenje med zobmi
Izkusite nežno, vendar učinkovito čiščenje medzobnih prostorov s temi nastavki za zobno prho Philips Sonicare Compact Flosser. Standardni nastavek zagotavlja usmerjeno čiščenje medzobnih prostorov. Nastavek Comfort pa je bil zasnovan posebej za občutljive dlesni in ima nežno konico.
Poglej vse prednosti

Odstrani do 99,9 % zobnih oblog na mestih uporabe*

Za vsakodnevno čiščenje med zobmi

  • Za vsakodnevno čistočo

  • V 4 tednih izboljša zdravje dlesni**

  • 2 nastavka: N1 Standard za čiščenje med zobmi in N2 Comfort za občutljive zobe in dlesni.

  • Združljivo samo z zobno prho Philips Sonicare Compact Flosser

Nastavek N1 Standard, idealen za temeljito vsakodnevno čiščenje

Nastavek N1 Standard, idealen za temeljito vsakodnevno čiščenje

Nastavek N1 Standard je idealen za vsakodnevno čiščenje, saj učinkovito odstranjuje zobne obloge in ostanke hrane iz medzobnih prostorov ter ob robu dlesni.

Nastavek N1 z enojnim curkom, idealen za odstranjevanje ostankov hrane

Nastavek N1 z enojnim curkom, idealen za odstranjevanje ostankov hrane

Nastavek N1 Standard z enim curkom je idealen za odstranjevanje trdovratnih ostankov hrane. 97 % uporabnikov se strinja, da je primeren za odstranjevanje ostankov hrane iz medzobnih prostorov***.

Nastavek N2 Comfort, idealen za občutljive zobe in dlesni

Nastavek N2 Comfort, idealen za občutljive zobe in dlesni

Nastavek N2 Comfort ima mehko gumijasto konico, ki je posebej zasnovana za uporabo pri občutljivih zobeh in dlesnih, ne da bi pri tem zmanjšala učinkovitost odstranjevanja zobnih oblog. 95 % uporabnikov se strinja, da je konica še posebej nežna do dlesni**.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Poiščite nadomestne dele ali dodatno opremo

Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.7

od 5

201

Ocene

95%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

11/04/2023

Slovenija

Slovenija

Zelo priročen in učinkovit

Flosser je res dober nadomestek za vsakodnevno čiščenje z zobno nitko, ki je precej nerodna in hkrati tudi invazivna. S flosserjem je precej lažje, hkrati pa enako učinkovito. Res blagodejno za dlesni.

Prednosti

priročnost, uporabnost, učinkovitost

Slabosti

jih no

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Zobna prha

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Zobna prha

07/03/2023

Slovenija

Slovenija

Super

Super zadeva za ustno higieno. Nemorem verjeti....

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Zobna prha

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Zobna prha

06/03/2023

Slovenija

Slovenija

Odlicen izdelek

Koncno vodna zobna prha, ki res deluje. Svez občutek v ustih in odlicne funkcije.

Prednosti

Vzdrzljiva baterija, lep design, deluje

Slabosti

Mali rezervoar za vodo

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Zobna prha

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Zobna prha

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. Podatki so pridobljeni v laboratorijski raziskavi. Dejanski rezultati se lahko razlikujejo.

  2. Pri uporabi z nastavkom Comfort, raziskava, ZDA, N=109, 2023

  3. Pri uporabi z nastavkom Standard, anketa, ZDA, N = 109, 2023