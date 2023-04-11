2 leti garancije
Za vsakodnevno čistočo
V 4 tednih izboljša zdravje dlesni**
2 nastavka: N1 Standard za čiščenje med zobmi in N2 Comfort za občutljive zobe in dlesni.
Združljivo samo z zobno prho Philips Sonicare Compact Flosser
Nastavek N1 Standard je idealen za vsakodnevno čiščenje, saj učinkovito odstranjuje zobne obloge in ostanke hrane iz medzobnih prostorov ter ob robu dlesni.
Nastavek N1 Standard z enim curkom je idealen za odstranjevanje trdovratnih ostankov hrane. 97 % uporabnikov se strinja, da je primeren za odstranjevanje ostankov hrane iz medzobnih prostorov***.
Nastavek N2 Comfort ima mehko gumijasto konico, ki je posebej zasnovana za uporabo pri občutljivih zobeh in dlesnih, ne da bi pri tem zmanjšala učinkovitost odstranjevanja zobnih oblog. 95 % uporabnikov se strinja, da je konica še posebej nežna do dlesni**.
4.7
od 5
201
Ocene
95%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
marja156
11/04/2023
Slovenija
Zelo priročen in učinkovit
Flosser je res dober nadomestek za vsakodnevno čiščenje z zobno nitko, ki je precej nerodna in hkrati tudi invazivna. S flosserjem je precej lažje, hkrati pa enako učinkovito. Res blagodejno za dlesni.
Prednosti
priročnost, uporabnost, učinkovitost
Slabosti
jih no
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Zobna prha
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Zobna prha
Larisa123
07/03/2023
Slovenija
Del promocije
Super
Super zadeva za ustno higieno. Nemorem verjeti....
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Zobna prha
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Zobna prha
districtnowhere
06/03/2023
Slovenija
Del promocije
Odlicen izdelek
Koncno vodna zobna prha, ki res deluje. Svez občutek v ustih in odlicne funkcije.
Prednosti
Vzdrzljiva baterija, lep design, deluje
Slabosti
Mali rezervoar za vodo
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Zobna prha
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Zobna prha
Podatki so pridobljeni v laboratorijski raziskavi. Dejanski rezultati se lahko razlikujejo.
Pri uporabi z nastavkom Comfort, raziskava, ZDA, N=109, 2023
Pri uporabi z nastavkom Standard, anketa, ZDA, N = 109, 2023