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Prostorski zvok iz vsakega kota – tako kot v kinu
Več kot 70 % udeležencev zvočne raziskave* je izbralo zvočnike Philips 360Sound. Zvočniki 360Sound imajo zvočne pogonske enote spredaj in na straneh, zato lahko tako kot v kinu sobo enakomerno napolnijo s prostorskim zvokom.
Predvajanje 3D-vsebin Blu-ray
Zvočniki 360Sound so popolnoma drugačni od običajnih 5.1-kanalnih sistemov za domači kino in so edinstveno zasnovani s tremi pogonskimi enotami v vsakem satelitskem zvočniku – eno sprednjo in dvema stranskima, ki sta nagnjeni, da poskrbita za intenziven zvok okoli vas. Philips poleg principa dipolov uporablja tudi svoje posebne algoritme, ki omogočajo, da se še globlje potopite v zvok, ki vas obdaja. Zvočniki 360Sound so sestavljeni iz vrhunskih akustičnih komponent, kot so visokotonski zvočniki z mehko kupolo, neodimovi magneti in digitalni ojačevalniki razreda D, in poskrbijo za izjemen zvok iz vseh strani ter vam tako v vašem domu pričarajo pravo kinematografsko vzdušje.
Prepustite se novim doživetjem v svoji dnevni sobi s 3D-filmi in 3D-televizorjem Full HD. Aktivna 3D-tehnologija uporablja najnovejše zaslone s hitrim preklapljanjem, ki predvajajo pristno sliko z neverjetno globino v polni visoki ločljivosti 1080 x 1920. 3D-slika polne visoke ločljivosti nastane pri gledanju s posebnimi očali, pri katerih je odpiranje in zapiranje leve in desne leče sinhronizirano z izmeničnimi slikami. 3D-filmi na ploščah Blu-ray nudijo bogato in izjemno kakovostno izbiro vsebin. Blu-ray omogoča tudi predvajanje nestisnjenega prostorskega zvoka, ki je neverjetno pristen.
S storitvijo Net TV lahko izkusite širok izbor spletnih storitev. Kadar koli lahko uživate v filmih, slikah, informacijah, zabavi in drugih spletnih vsebinah neposredno na vašem televizorju. Sistem za domači kino preprosto povežite z domačim omrežjem prek ethernetnega priključka, nato pa lahko z daljinskim upravljalnikom pregledujete in izbirate vsebine, ki si jih želite ogledati. Philipsov meni vam omogoča dostop do priljubljenih storitev Net TV, ki so prilagojene zaslonu vašega televizorja. Če imate računalniško omrežje s certifikatom DLNA, pa lahko z uporabo daljinskega upravljalnika gledate tudi videoposnetke ali slike iz vašega računalnika.
Nagrade
4.6
od 5
5
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Damzi
15/01/2019
Slovenija
Odličen.
Top klasa hišni kino. Sicer je drag ampak vreden vsakega centa. Če imate televizijo Philips je ta kino pravi za vas.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HTS9520 5.1-kanalni domači kino
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HTS9520 5.1-kanalni domači kino
ocynk
19/05/2012
Polska
Spełnił oczekiwania
Wygląd, jakość, klasa i wspaniały dźwięk ale tylko jako kino domowe. Muzyka z CD lub MP3 tylko 4.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1
Roman
17/05/2012
Polska
fantastyczny dźwięk . fantastyczny obraz- co więcej można chcieć od kina domowego
To co napisałem podziela także cała moja rodzina . Syn Przemyslaw lat 27,syn Lechoslaw lat 25,ż o
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1
Na podlagi raziskave zvoka, ki jo je med uporabniki opravila družba Synovate novembra 2010 v Nemčiji v primerjavi z glavnimi konkurenti. Podatki so vzeti iz arhiva.