IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

Podaljšana garancija

Vse serije

  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Glavna fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Fotografija daljinskega upravljalnika
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Življenjski slog izdelka
  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Glavna fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Fotografija daljinskega upravljalnika
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Življenjski slog izdelka

Izdelek ni več na voljo

Philips Fidelio SoundHub2.1-kanalni domači kino

HTS9241/12

3.3

| (3) Ocene

Osupljiva jasnost vseh zvočnih podrobnosti

Izkusite kristalno čist zvok z novim sistemom za domači kino SoundHub HTS9241. Visokotonski zvočniki iz titana predvajajo osupljivo čiste zvočne podrobnosti. Uživajte v pristnem zvoku najljubših filmov in glasbe.

Poglej vse prednosti

Obsedeni z zvokom

Osupljiva jasnost vseh zvočnih podrobnosti

  • 3D Blu-ray

  • Visokotonski zvočniki iz titana

Visokotonski zvočniki iz titana za vrhunsko jasen in čist zvok

Visokotonski zvočniki iz titana za vrhunsko jasen in čist zvok

V sodelovanju razviti visokotonski zvočniki, izdelani iz titana, so zelo togi in lahki, kar ohranja nepopačen zvok. Njihova neverjetna neobčutljivost za popačenje in resonanco v celotnem slišnem frekvenčnem območju zagotavlja osupljivo jasnost vseh zvočnih podrobnosti.

Vrhunski ojačevalniki razreda D ohranijo vse zvočne podrobnosti

Vrhunski ojačevalniki razreda D ohranijo vse zvočne podrobnosti

Philipsovi vrhunski ojačevalniki razreda D ohranijo vse podrobnosti izvirnega zvoka za natančnejši zvočni signal, kar zagotavlja pristno predvajanje zvočnih podrobnosti glasbe in filmov, kot si je zamislil izvajalec ali režiser.

3D-televizija polne visoke ločljivosti s predvajalnikom Blu-ray za izjemno realistično 3D-filmsko doživetje

3D-televizija polne visoke ločljivosti s predvajalnikom Blu-ray za izjemno realistično 3D-filmsko doživetje

Prepustite se novim doživetjem v svoji dnevni sobi s 3D-filmi in 3D-televizorjem Full HD. Aktivna 3D-tehnologija uporablja najnovejše zaslone s hitrim preklapljanjem, ki predvajajo pristno sliko z neverjetno globino v polni visoki ločljivosti 1080 x 1920. 3D-slika polne visoke ločljivosti nastane pri gledanju s posebnimi očali, pri katerih je odpiranje in zapiranje leve in desne leče sinhronizirano z izmeničnimi slikami. 3D-filmi na ploščah Blu-ray nudijo bogato in izjemno kakovostno izbiro vsebin. Blu-ray omogoča tudi predvajanje nestisnjenega prostorskega zvoka, ki je neverjetno pristen.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

3.3

od 5

3

Ocene

3
2

22/01/2020

Polska

Polska

Wspaniały sprzęt i łatwość obsługiwania

Łatwość obsługi , doskonały dzwięk oraz piękne wykonanie , Super Funkcjonalność i Wykonanie

Prednosti

Wspaniały w każdym calu

Slabosti

nie widzę wad

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1

Datum uporabe 2018-12-22

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1

Datum uporabe 2018-12-22

29/08/2013

Česká republika

Česká republika

Tento produkt má dobré vlastnosto.

Produkt má dobré vlastnosti. Není bez chyby, stává se, že film, který přehrál s připojeného hard disku bez problému před hodinou, za další hodinu označí za nepodporovaný formát. Musí se vypnout a za cca. 10 min. znovu zapnout nebo úplně restartovat.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SoundHub HTS9241 Domácí kino 2.1

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SoundHub HTS9241 Domácí kino 2.1

30/11/2017

Polska

Polska

ten produkt całkowicie nieprzydatny!!!

Niestety funkcja NET TV nie działa mimo prawidłowej konfiguracji sieci internetowej z tego co wiem aplikacja NET została wygaszona bardzo nieładnie wielu użytkowników zrazi się do firmy PHILIPS sprzęt praktycznie przestał być użyteczny!! Z tego co wiem nie jest to jedyny produkt Philipsa który stracił swoje walory użytkowe!!!

Ta ocena je bila podana za SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1

Ta ocena je bila podana za SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska obvestila o Philipsovih izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah glede na svoje izbire in vedenje. Odjavim se lahko enostavno in kadarkoli.

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. Domači kino lahko povežete z vsemi drugimi televizorji Philips.

  2. Na spletni strani www.philips.com/blu-ray lahko preverite, ali je storitev televizije na zahtevo na voljo v vaši državi.