Izdelek ni več na voljo
HTS9241/12
Osupljiva jasnost vseh zvočnih podrobnosti
Izkusite kristalno čist zvok z novim sistemom za domači kino SoundHub HTS9241. Visokotonski zvočniki iz titana predvajajo osupljivo čiste zvočne podrobnosti. Uživajte v pristnem zvoku najljubših filmov in glasbe.
3D Blu-ray
Visokotonski zvočniki iz titana
V sodelovanju razviti visokotonski zvočniki, izdelani iz titana, so zelo togi in lahki, kar ohranja nepopačen zvok. Njihova neverjetna neobčutljivost za popačenje in resonanco v celotnem slišnem frekvenčnem območju zagotavlja osupljivo jasnost vseh zvočnih podrobnosti.
Philipsovi vrhunski ojačevalniki razreda D ohranijo vse podrobnosti izvirnega zvoka za natančnejši zvočni signal, kar zagotavlja pristno predvajanje zvočnih podrobnosti glasbe in filmov, kot si je zamislil izvajalec ali režiser.
Prepustite se novim doživetjem v svoji dnevni sobi s 3D-filmi in 3D-televizorjem Full HD. Aktivna 3D-tehnologija uporablja najnovejše zaslone s hitrim preklapljanjem, ki predvajajo pristno sliko z neverjetno globino v polni visoki ločljivosti 1080 x 1920. 3D-slika polne visoke ločljivosti nastane pri gledanju s posebnimi očali, pri katerih je odpiranje in zapiranje leve in desne leče sinhronizirano z izmeničnimi slikami. 3D-filmi na ploščah Blu-ray nudijo bogato in izjemno kakovostno izbiro vsebin. Blu-ray omogoča tudi predvajanje nestisnjenega prostorskega zvoka, ki je neverjetno pristen.
3.3
od 5
3
Ocene
Pitaszek 1970
22/01/2020
Polska
Wspaniały sprzęt i łatwość obsługiwania
Łatwość obsługi , doskonały dzwięk oraz piękne wykonanie , Super Funkcjonalność i Wykonanie
Prednosti
Wspaniały w każdym calu
Slabosti
nie widzę wad
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1
Datum uporabe 2018-12-22
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1
Datum uporabe 2018-12-22
danielkon77
29/08/2013
Česká republika
Tento produkt má dobré vlastnosto.
Produkt má dobré vlastnosti. Není bez chyby, stává se, že film, který přehrál s připojeného hard disku bez problému před hodinou, za další hodinu označí za nepodporovaný formát. Musí se vypnout a za cca. 10 min. znovu zapnout nebo úplně restartovat.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SoundHub HTS9241 Domácí kino 2.1
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SoundHub HTS9241 Domácí kino 2.1
Jeremii
30/11/2017
Polska
ten produkt całkowicie nieprzydatny!!!
Niestety funkcja NET TV nie działa mimo prawidłowej konfiguracji sieci internetowej z tego co wiem aplikacja NET została wygaszona bardzo nieładnie wielu użytkowników zrazi się do firmy PHILIPS sprzęt praktycznie przestał być użyteczny!! Z tego co wiem nie jest to jedyny produkt Philipsa który stracił swoje walory użytkowe!!!
Ta ocena je bila podana za SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1
Ta ocena je bila podana za SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1
Domači kino lahko povežete z vsemi drugimi televizorji Philips.
Na spletni strani www.philips.com/blu-ray lahko preverite, ali je storitev televizije na zahtevo na voljo v vaši državi.