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Izdelek ni več na voljo

5.1-kanalni domači kino

HTS7540/12

Uživajte v mogočnosti domačega kina

Sistem prinaša slike visoke ločljivosti in prostorski zvok v elegantni obliki z visokokakovostnim aluminijastim ohišjem. Zvočniki zagotavljajo izjemno pristen prostorski zvok za pravo kinematografsko doživetje v vašem domu.

Poglej vse prednosti

s predvajanjem Blu-ray

Uživajte v mogočnosti domačega kina

  • Predvajanje plošč Blu-ray

Dolby TrueHD in DTS-HD za izjemno pristen prostorski zvok

Dolby TrueHD in DTS-HD za izjemno pristen prostorski zvok

Dolby TrueHD in DTS-HD Master Audio Essential proizvajata najnatančnejši zvok plošč Blu-ray. Razlike med reproduciranim zvokom in studijskim izvirnikom so neopazne, zato slišite pristen zvok, kot so si ga zamislili ustvarjalci. Dolby TrueHD in DTS-HD Master Audio Essential dajeta piko na i vašemu razvedrilu v visoki ločljivosti.

Tehnologija DoubleBASS za bogatejše in globlje nizke tone

Tehnologija DoubleBASS za bogatejše in globlje nizke tone

Tehnologija DoubleBASS zagotavlja, da kompaktni globokotonski zvočniki proizvajajo tudi najgloblje nizke tone. Zajame nizke frekvence in jih reproducira v zvočnem razponu globokotonskega zvočnika - tako proizvaja močnejši in kakovostnejši zvok ter vam zagotavlja popolne in neokrnjene užitke pri poslušanju.

Predvajalnik Blu-ray za ostre slike v polni visoki ločljivosti 1080p

Predvajalnik Blu-ray za ostre slike v polni visoki ločljivosti 1080p

Plošče Blu-ray vsebujejo podatke v visoki ločljivosti in slike v polni visoki ločljivosti 1920 x 1080. Prizori so izredno realistični in podrobni, gibanje tekoče, slike pa kristalno čiste. Blu-ray omogoča predvajanje nestisnjenega prostorskega zvoka, ki je neverjetno realističen. Ker je zmogljivost plošč Blu-ray izjemno visoka, lahko vključujejo tudi številne interaktivne možnosti. Nemoteno krmarjenje med predvajanjem in druge zanimive funkcije, kot so pojavni meniji, odpirajo povsem nove možnosti na področju domačega razvedrila.

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