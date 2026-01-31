Predvajalnik Blu-ray za ostre slike v polni visoki ločljivosti 1080p

Plošče Blu-ray vsebujejo podatke v visoki ločljivosti in slike v polni visoki ločljivosti 1920 x 1080. Prizori so izredno realistični in podrobni, gibanje tekoče, slike pa kristalno čiste. Blu-ray omogoča predvajanje nestisnjenega prostorskega zvoka, ki je neverjetno realističen. Ker je zmogljivost plošč Blu-ray izjemno visoka, lahko vključujejo tudi številne interaktivne možnosti. Nemoteno krmarjenje med predvajanjem in druge zanimive funkcije, kot so pojavni meniji, odpirajo povsem nove možnosti na področju domačega razvedrila.