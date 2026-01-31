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HTS7540/12
Uživajte v mogočnosti domačega kina
Sistem prinaša slike visoke ločljivosti in prostorski zvok v elegantni obliki z visokokakovostnim aluminijastim ohišjem. Zvočniki zagotavljajo izjemno pristen prostorski zvok za pravo kinematografsko doživetje v vašem domu.
Predvajanje plošč Blu-ray
Dolby TrueHD in DTS-HD Master Audio Essential proizvajata najnatančnejši zvok plošč Blu-ray. Razlike med reproduciranim zvokom in studijskim izvirnikom so neopazne, zato slišite pristen zvok, kot so si ga zamislili ustvarjalci. Dolby TrueHD in DTS-HD Master Audio Essential dajeta piko na i vašemu razvedrilu v visoki ločljivosti.
Tehnologija DoubleBASS zagotavlja, da kompaktni globokotonski zvočniki proizvajajo tudi najgloblje nizke tone. Zajame nizke frekvence in jih reproducira v zvočnem razponu globokotonskega zvočnika - tako proizvaja močnejši in kakovostnejši zvok ter vam zagotavlja popolne in neokrnjene užitke pri poslušanju.
Plošče Blu-ray vsebujejo podatke v visoki ločljivosti in slike v polni visoki ločljivosti 1920 x 1080. Prizori so izredno realistični in podrobni, gibanje tekoče, slike pa kristalno čiste. Blu-ray omogoča predvajanje nestisnjenega prostorskega zvoka, ki je neverjetno realističen. Ker je zmogljivost plošč Blu-ray izjemno visoka, lahko vključujejo tudi številne interaktivne možnosti. Nemoteno krmarjenje med predvajanjem in druge zanimive funkcije, kot so pojavni meniji, odpirajo povsem nove možnosti na področju domačega razvedrila.
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