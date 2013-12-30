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Mogočen kinematografski prostorski zvok z globokimi nizkimi toni
S sistemom za domači kino Philips HTS5593 si privoščite izjemno domače razvedrilo. Zvočniki z dvojno nizkotonsko cevjo, ki omogočajo zmogljiv 1000 W prostorski zvok in intenzivno predvajanje plošč 3D Blu-ray.
Zvok Double Bass
3D Blu-ray
Zmogljivi zvočniki s sistemom Bass Reflex in dvojno nizkotonsko cevjo okrepijo nizke frekvence ter zagotavljajo zanesljive in globoke nizke tone. Slišali boste tudi najtišje mrmranje in najgloblje rjovenje.
Dolby TrueHD in DTS-HD Master Audio Essential proizvajata najnatančnejši zvok plošč Blu-ray. Razlike med reproduciranim zvokom in studijskim izvirnikom so neopazne, zato slišite pristen zvok, kot so si ga zamislili ustvarjalci. Dolby TrueHD in DTS-HD Master Audio Essential dajeta piko na i vašemu razvedrilu v visoki ločljivosti.
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4.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Mariusz56
30/12/2013
Polska
Produkt dobry, ale wymaga kilku poprawek.
Produkt dający radość podczas słuchania muzyki i oglądania filmów. Męczący jest zbyt ciemny wyświetlacz pomimo ustawienia go na 100% oraz pilot ze zbyt ciemnymi opisami jego przycisków. Aby je rozpoznać trzeba mieć przy sobie latarkę lub oglądać film przy włączonym świetle. W produkcie występują problemy z przełączaniem się odpowiedniego sygnału przy podłączeniu przez HDMI ARC. Poza tym kino daje wiele możliwości ustawień przeróżnych parametrów. Radzę zapoznać się z instrukcją użytkowania w celu dostosowania kina do swoich wymogów i przede wszystkim poznania możliwości produktu.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HTS5593 Zestaw kina domowego 5.1
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HTS5593 Zestaw kina domowego 5.1