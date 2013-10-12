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Izdelek ni več na voljo

5.1-kanalni domači kino

HTS3583/12

4

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Zmogljiv prostorski zvok

S sistemom za domači kino Philips HTS3583 si privoščite izjemno domače razvedrilo. Zvočniki z odkritimi pogonskimi enotami omogočajo zmogljiv 600 W prostorski zvok in intenzivno predvajanje plošč 3D Blu-ray.

Poglej vse prednosti

Z Blu-ray 3D

Zmogljiv prostorski zvok

  • Smart TV

  • 3D Blu-ray

600 W moči RMS zagotavlja vrhunski zvok filmov in glasbe

600 W moči RMS zagotavlja vrhunski zvok filmov in glasbe

3D-televizija polne visoke ločljivosti s predvajalnikom Blu-ray za izjemno realistično 3D-filmsko doživetje

3D-televizija polne visoke ločljivosti s predvajalnikom Blu-ray za izjemno realistično 3D-filmsko doživetje

Prepustite se novim doživetjem v svoji dnevni sobi s 3D-filmi in 3D-televizorjem Full HD. Aktivna 3D-tehnologija uporablja najnovejše zaslone s hitrim preklapljanjem, ki predvajajo pristno sliko z neverjetno globino v polni visoki ločljivosti 1080 x 1920. 3D-slika polne visoke ločljivosti nastane pri gledanju s posebnimi očali, pri katerih je odpiranje in zapiranje leve in desne leče sinhronizirano z izmeničnimi slikami. 3D-filmi na ploščah Blu-ray nudijo bogato in izjemno kakovostno izbiro vsebin. Blu-ray omogoča tudi predvajanje nestisnjenega prostorskega zvoka, ki je neverjetno pristen.

Dolby TrueHD in DTS-HD za izjemno pristen prostorski zvok

Dolby TrueHD in DTS-HD za izjemno pristen prostorski zvok

Dolby TrueHD in DTS-HD Master Audio Essential proizvajata najnatančnejši zvok plošč Blu-ray. Razlike med reproduciranim zvokom in studijskim izvirnikom so neopazne, zato slišite pristen zvok, kot so si ga zamislili ustvarjalci. Dolby TrueHD in DTS-HD Master Audio Essential dajeta piko na i vašemu razvedrilu v visoki ločljivosti.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

5
3
2
1

12/10/2013

Česká republika

Česká republika

Dodatok k mojej predošlej recenzii

Po návrate výrobku z reklamácie už prístroj funguje ako má. Reakcie v Smart TV sekcii su rychlejšie a už sa to dá aj používať. Menili komplet základnú dosku. Chýba mi možnosť nastaviť si kvalitu prehrávaných videí z Youtube. Taktiež zamrzí nemožnosť vyvolania Audio nastavení v SMART režime. Vždy musím odísť do hlavného menu nastaviť zvuk a opäť sa vrátiť. Taktiež zamrzí nemožnosť pripojiť do USB Bluetooth dongle a využívať klávesnicu a myš. Jediný problém mám v nastavení prenosu zvuku cez HDMI. Ak pozerám DVD, youtube,... cez domáce kino, zvuk ide aj z TV, čo je v poriadku, ale akonáhle pozerám TV tak zvuk musím prenášať cez koax. Taktiež by som vytkol Support Philips-u. Vždy ma buď odkazujú na servis, alebo manuál. Chválim, že sa neboja uverejňovať aj negatívne recenzie. V konečnom hodnotení sa prehrávač oplatí, ale ak máte dostatok financií odporúčam zainvestovať do vyššej triedy.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HTS3583 Domácí kino 5.1

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HTS3583 Domácí kino 5.1

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