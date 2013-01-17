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Zmogljiv prostorski zvok
S sistemom za domači kino Philips HTS3539 si privoščite izjemno domače razvedrilo. Zvočniki z odkritimi pogonskimi enotami omogočajo zmogljiv 600 W prostorski zvok in višanje ločljivosti DVD-videa na 1080p prek povezave HDMI za slike v skoraj visoki ločljivosti.
DVD
Ker Dolby Digital, vodilni svetovni standard za digitalni večkanalni zvok, uporablja enak način obdelave zvoka, kot ga ima človeško uho, doživljate izjemno kakovosten prostorski zvok z resničnimi prostorskimi značilnostmi.
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
wies5
17/01/2013
Polska
Dobry sprzet w dobrych pieniadzach.
okwart polecenia.solidnie zrobiony pomimo ze china.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HTS3539 Zestaw kina domowego 5.1
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HTS3539 Zestaw kina domowego 5.1