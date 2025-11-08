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Izdelek ni več na voljo

5.1-kanalni domači kino

HTS3538/12

3

| (2) Ocene

Zmogljiv prostorski zvok

Z domačim kinom Philips HTS3538 si privoščite izjemno domače razvedrilo. Zvočniki z odkritimi pogonskimi enotami omogočajo zmogljiv 600 W prostorski zvok in višanje ločljivosti DVD-videa na 1080p prek povezave HDMI za slike v skoraj visoki ločljivosti.

Poglej vse prednosti

Zvok domačega kina

Zmogljiv prostorski zvok

  • DVD

600 W moči RMS zagotavlja vrhunski zvok filmov in glasbe

600 W moči RMS zagotavlja vrhunski zvok filmov in glasbe

Dolby Digital za vrhunsko doživetje filma

Dolby Digital za vrhunsko doživetje filma

Ker Dolby Digital, vodilni svetovni standard za digitalni večkanalni zvok, uporablja enak način obdelave zvoka, kot ga ima človeško uho, doživljate izjemno kakovosten prostorski zvok z resničnimi prostorskimi značilnostmi.

Odkrite pogonske enote za zmogljiv prostorski zvok

Odkrite pogonske enote za zmogljiv prostorski zvok

Tehnične specifikacije

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Ocene

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3.0

od 5

2

Ocene

4
3
2

08/11/2025

Česká republika

Česká republika

Domácí kino mám již 12 let a naprostá spokojenost za mě. Výkon má veliký, nedá se využít ani doma.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HTS3538 Domácí kino 5.1

Datum uporabe 2023-11-08

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HTS3538 Domácí kino 5.1

Datum uporabe 2023-11-08

01/12/2013

Polska

Polska

Tragedia to mało powiedziane....

Dźwięk.... chciało by się stwierdzić, ale to raczej stłumiony hałas; tonów wysokich można powiedzieć nie ma, barwa (jeśli można tak określić) dźwięku odnosi się do częstotliwości około 1kHz... Jedynym małym ale jakże widocznym nadrabiającym brak efektu dźwięku jest subwoofer, który daje dość ciekawy efekt, słaby bo słaby, ale zawsze dość miękki niski ton. Co do ceny.... za ten sprzęt w tej konfiguracji - góra 150zł i to raczej dla ludzi pozbawionych szlachetnego zmysłu słuchu.

Ta ocena je bila podana za HTS3538 Zestaw kina domowego 5.1

Ta ocena je bila podana za HTS3538 Zestaw kina domowego 5.1

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