Izdelek ni več na voljo
Obsedeni z zvokom
Omislite si pravi kino kar doma. Vaše domače razvedrilo vas bo z zmogljivimi zvočniki z nizkotonsko cevjo in višanjem ločljivosti prek povezave HDMI na visoko ločljivost 1080p navdušilo kot še nikoli doslej
HDMI 1080p
Zaradi vgrajenega odkodirnika Dolby Digital, ki obdeluje vseh šest kanalov zvočnih informacij in tako zagotavlja vrhunski prostorski zvok ter presunljiv naravni občutek prostora in dinamične resničnosti, zunanji odkodirnik ni potreben. Dolby Pro Logic II zagotavlja pet kanalov obdelave prostorskega zvoka iz kateregakoli stereo vira.
4.3
od 5
4
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
BePo
15/05/2012
Polska
idealne rozwiązanie dla małych pomieszczeń
Bardzo dobra jakość dźwięku i obrazu. Zestaw łatwy w obsłudze, idealny do niedużych pomieszczeń.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1
UKRSOAV
05/07/2019
Україна
Вартий уваги
За роки постійного використаня, єдиною поломкою стало, вихід з ладу гнізда USB.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HTS3520 5.1 Home theater
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HTS3520 5.1 Home theater
zbys156
10/11/2013
Polska
Funkcje produktu bardzo łatwe w obsłudze
Produkt wykonany bardzo estetycznie,wielkość głośników bardzo zadowalająca,bardzo przydatna w ich umiejscowieniu.Jeśli chodzi o mnie to brak mi na wyświetlaczu zegara.Moc poniżej wartości podanej w opisie.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1