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Izdelek ni več na voljo

5.1-kanalni domači kino

HTS3520/12

4.3

| (4) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Obsedeni z zvokom

Omislite si pravi kino kar doma. Vaše domače razvedrilo vas bo z zmogljivimi zvočniki z nizkotonsko cevjo in višanjem ločljivosti prek povezave HDMI na visoko ločljivost 1080p navdušilo kot še nikoli doslej

Poglej vse prednosti

Mogočen kinematografski zvok z globokimi nizkimi toni

Obsedeni z zvokom

  • HDMI 1080p

Zmogljivi zvočniki z nizkotonsko cevjo za vrhunski zvok

Zmogljivi zvočniki z nizkotonsko cevjo za vrhunski zvok

Prostorski zvok Dolby Digital in Pro Logic II

Prostorski zvok Dolby Digital in Pro Logic II

Zaradi vgrajenega odkodirnika Dolby Digital, ki obdeluje vseh šest kanalov zvočnih informacij in tako zagotavlja vrhunski prostorski zvok ter presunljiv naravni občutek prostora in dinamične resničnosti, zunanji odkodirnik ni potreben. Dolby Pro Logic II zagotavlja pet kanalov obdelave prostorskega zvoka iz kateregakoli stereo vira.

600 W moči RMS zagotavlja vrhunski zvok filmov in glasbe

600 W moči RMS zagotavlja vrhunski zvok filmov in glasbe

Tehnične specifikacije

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.3

od 5

4

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

15/05/2012

Polska

Polska

idealne rozwiązanie dla małych pomieszczeń

Bardzo dobra jakość dźwięku i obrazu. Zestaw łatwy w obsłudze, idealny do niedużych pomieszczeń.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1

05/07/2019

Україна

Україна

Вартий уваги

За роки постійного використаня, єдиною поломкою стало, вихід з ладу гнізда USB.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HTS3520 5.1 Home theater

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HTS3520 5.1 Home theater

10/11/2013

Polska

Polska

Funkcje produktu bardzo łatwe w obsłudze

Produkt wykonany bardzo estetycznie,wielkość głośników bardzo zadowalająca,bardzo przydatna w ich umiejscowieniu.Jeśli chodzi o mnie to brak mi na wyświetlaczu zegara.Moc poniżej wartości podanej w opisie.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1

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