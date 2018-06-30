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Mogočen zvok za vsak televizor
HTL5140 je tanek zvočniški modul z največjo izhodno močjo 320 W. Vrhunska kovinska površina je nadvse elegantna, sistem pa je mogoče namestiti na steno ali postaviti na mizo. Ima priključek HDMI ARC, en vhodni priključek HDMI za video ter Bluetooth® s tehnologijama aptX® in AAC za brezžično predvajanje glasbe.
Brezžični 2.1-kanalni globokotonec
Bluetooth® aptX, AAC in NFC
1 vhod HDMI in izhod HDMI ARC
320 W
Dve enoti, vsaka opremljena s 4 nizkotonci in 2 visokotoncema, popolnoma uravnotežita zvok. Kot celota oddajajo 320 W zvok, ki ga dopolnijo mogočni nizki toni globokotonca 17L.
Edinstveni mylar v visokotonskih zvočnikih zagotavlja neverjetno ločljivost zvoka. Reprodukcija celotnega frekvenčnega razpona je popolna, zato glasba in filmi dobesedno oživijo. Visokotonski zvočnik je sestavni del 2-sistemske zasnove in izboljša visoke frekvence, kar v kombinaciji z nizkotonskim zvočnikom zagotavlja čistejši, bolj prostorski in natančnejši zvok. Zaradi čistejšega zvoka slišite vse različne elemente glasbe. Poslušajte posamezna glasbila, jasnejše vokale in uživajte v glasbi s svežimi podrobnostmi.
4.5
od 5
4
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
TomekStep
30/06/2018
Polska
Dźwięk jednak robi różnicę
Jest dźwięk i jest DŹWIĘK. Tu jest ten drugi. Każdy film można odkrywać na nowo a do tego ten subwoofer .WOW.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar
seba0
15/07/2015
Polska
udany zakup
Świetny dodatek do telewizora. Dźwięk jest świetny, subwoofer dobrze basuje. Przy dźwięku dobrej jakości ma się wrażenie dźwięku przestrzennego. Nie spodziewałem się tak dobrej jakości dźwięku. Jestem miło zaskoczonym posiadaczem tego cacka.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar
general13
02/01/2018
Polska
Produkt daje zadowolenie z jego korzystania
Jestem zadowolony z działania i funkcjonowania produktu jakość dźwięku daje zadowolenie ze współpracy z telewizorem. Jestem zadowolony z zakupionego produktu i jak na moje potrzeby wystarczający... Pozdrawiam
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar