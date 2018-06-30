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Izdelek ni več na voljo

Zvočnik SoundBar

HTL5140B/12

4.5

| (4) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Mogočen zvok za vsak televizor

HTL5140 je tanek zvočniški modul z največjo izhodno močjo 320 W. Vrhunska kovinska površina je nadvse elegantna, sistem pa je mogoče namestiti na steno ali postaviti na mizo. Ima priključek HDMI ARC, en vhodni priključek HDMI za video ter Bluetooth® s tehnologijama aptX® in AAC za brezžično predvajanje glasbe.

Poglej vse prednosti

z brezžičnim globokotonskim zvočnikom

Mogočen zvok za vsak televizor

  • Brezžični 2.1-kanalni globokotonec

  • Bluetooth® aptX, AAC in NFC

  • 1 vhod HDMI in izhod HDMI ARC

  • 320 W

HDMI ARC za dostop do vseh zvokov z vašega televizorja

Visoka izhodna moč 320 W

Visoka izhodna moč 320 W

Dve enoti, vsaka opremljena s 4 nizkotonci in 2 visokotoncema, popolnoma uravnotežita zvok. Kot celota oddajajo 320 W zvok, ki ga dopolnijo mogočni nizki toni globokotonca 17L.

Visokotonski zvočnik iz mylarja za zvok visoke ločljivosti

Edinstveni mylar v visokotonskih zvočnikih zagotavlja neverjetno ločljivost zvoka. Reprodukcija celotnega frekvenčnega razpona je popolna, zato glasba in filmi dobesedno oživijo. Visokotonski zvočnik je sestavni del 2-sistemske zasnove in izboljša visoke frekvence, kar v kombinaciji z nizkotonskim zvočnikom zagotavlja čistejši, bolj prostorski in natančnejši zvok. Zaradi čistejšega zvoka slišite vse različne elemente glasbe. Poslušajte posamezna glasbila, jasnejše vokale in uživajte v glasbi s svežimi podrobnostmi.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.5

od 5

4

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

30/06/2018

Polska

Polska

Dźwięk jednak robi różnicę

Jest dźwięk i jest DŹWIĘK. Tu jest ten drugi. Każdy film można odkrywać na nowo a do tego ten subwoofer .WOW.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar

15/07/2015

Polska

Polska

udany zakup

Świetny dodatek do telewizora. Dźwięk jest świetny, subwoofer dobrze basuje. Przy dźwięku dobrej jakości ma się wrażenie dźwięku przestrzennego. Nie spodziewałem się tak dobrej jakości dźwięku. Jestem miło zaskoczonym posiadaczem tego cacka.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar

02/01/2018

Polska

Polska

Produkt daje zadowolenie z jego korzystania

Jestem zadowolony z działania i funkcjonowania produktu jakość dźwięku daje zadowolenie ze współpracy z telewizorem. Jestem zadowolony z zakupionego produktu i jak na moje potrzeby wystarczający... Pozdrawiam

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar

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