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HTB7255D/12
Uživajte v glasbi in filmih s popolnim zvokom
Philipsov novi 2.1-kanalni domači kino 3D Blu-ray HTB7255D nudi neprekosljivo jasno predvajanje zvočnih datotek in izjemno prepričljivo doživetje prostorskega zvoka. Pripravite se na nove dimenzije svojih priljubljenih filmov in glasbe.
Ojačevalnik razreda D
CinemaPerfect HD
Vgrajena Wi-Fi in Bluetooth®
500 W
Philipsova tehnologija Crystal Clear Sound omogoča, da razločite in zares uživate v vsakem zvoku, kot ga je bilo namenjeno slišati in kot si ga je zamislil izvajalec ali režiser! Tehnologija Crystal Clear Sound reproducira zvočni vir – naj bo to akcijski film, glasbena predstava ali izvajanje v živo – natančno in brez popačenj. Philipsovi sistemi za domači kino s tehnologijo Crystal Clear Sound se ponašajo z ekonomično obdelavo zvoka, kar ohranja čistost izvirne zvočne vsebine. Rezultat je izjemna zvočna natančnost, ki ji lahko prisluhnete.
Nova Philipsova tehnologija CinemaPerfect HD omogoča Quad full HD za najboljše predvajanje video doslej. Pametna tehnologija izostri sliko in zmanjša šum, ki nastane med stikanjem v format MPEG. Tehnologija skupaj s povečanjem ločljivosti poskrbi za ostre in natančne slike na zaslonu.
Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo z drugimi napravami Bluetooth, zato lahko najljubše skladbe v pametnem telefonu, tabličnem in celo prenosnem računalniku, napravi iPod ali iPhone enostavno predvajate prek zvočnikov Bluetooth.
1.0
od 5
1
Ocena
ukoo
03/08/2014
Polska
Cena zdecydowanie nie idzie w parze z jakością
Produkt zakupiony w styczniu 2014 roku, a do czerwca był już dwa razy w serwisie. Przestał reagować, wyłączał się. Po pierwszej naprawie nic się nie zmieniło, dopiero druga pomogła. Produkt jest wykonany głównie z błyszczącego plastiku, co sprawia, że po wizytach w serwisie nie wygląda już tak pięknie. Głośniki satelitarne, jak na swoje gabaryty mogłyby grać lepiej, dźwięk jest nieco plastikowy, subwoofer bez większych zastrzeżeń. Aplikacja Smart TV bardzo okrojona, nie znajdziemy tam takich aplikacji, jak np. TVN Player, Ipla, czy TVP. Do tego sama aplikacja bardzo się zawiesza i poruszanie się po niej wymaga wiele cierpliwości. Liczyłem na dobry, niewielki zestaw do małego pomieszczenia, ale jestem raczej zawiedziony i nie kupiłbym drugi raz tego urządzenia.
Ta ocena je bila podana za HTB7255D Zestaw kina domowego Blu-ray 3D 2.1
Ta ocena je bila podana za HTB7255D Zestaw kina domowego Blu-ray 3D 2.1
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