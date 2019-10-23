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HS85/60
Poskrbite za gladko britje
Z brivnikom v enem letu uporabe obrijete 4,5 milijona obraznih dlak. Za optimalne rezultate brivne glave zamenjajte vsako leto.
Nivea for Men
Sistem dveh rezil brivnika Philips: za udobno gladko britje prvo rezilo privzdigne dlake, drugo pa jih reže.
Flex Tracker samodejno sledi linijam obraza in ščiti kožo pred draženjem.
Brivne glave so opremljene z edinstvenimi drsnimi obročki za gladko drsenje brivnika po obrazu.
1.0
od 5
1
Ocena
Jode
23/10/2019
Česká republika
náhradní díly jsou problém
nehorazni ceny nahradnich dilu, kdyz je sezenete a nejdrazsi jsou prave na www.philips.cz
Ta ocena je bila podana za HS85/40 holicí hlavy
Ta ocena je bila podana za HS85/40 holicí hlavy