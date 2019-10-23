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NIVEAbrivne glave

HS85/60

1

| (1) Ocena

Poskrbite za gladko britje

Z brivnikom v enem letu uporabe obrijete 4,5 milijona obraznih dlak. Za optimalne rezultate brivne glave zamenjajte vsako leto.

Poglej vse prednosti

Zamenjajte glave vsakih 12 mesecev in zagotovite najboljše rezultate

Poskrbite za gladko britje

  • Nivea for Men

Tehnologija britja Super Lift & Cut s sistemom dvojnih rezil

Tehnologija britja Super Lift & Cut s sistemom dvojnih rezil

Sistem dveh rezil brivnika Philips: za udobno gladko britje prvo rezilo privzdigne dlake, drugo pa jih reže.

Sistem Flex Tracker

Sistem Flex Tracker

Flex Tracker samodejno sledi linijam obraza in ščiti kožo pred draženjem.

Drsni obročki

Drsni obročki

Brivne glave so opremljene z edinstvenimi drsnimi obročki za gladko drsenje brivnika po obrazu.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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1.0

od 5

1

Ocena

5
4
3
2

23/10/2019

Česká republika

Česká republika

náhradní díly jsou problém

nehorazni ceny nahradnich dilu, kdyz je sezenete a nejdrazsi jsou prave na www.philips.cz

Ta ocena je bila podana za HS85/40 holicí hlavy

Ta ocena je bila podana za HS85/40 holicí hlavy

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