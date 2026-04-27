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  • Posnetek z enim izdelkom
  • Glavna fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija s čustveno ugodnostjo
  • Fotografija s čustveno ugodnostjo
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HS740 Blade RefillNadomestne brivne glave za električno britje

HS740/15

4.8

| (157) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 96%

Gladko britje, nežno do kože

Nadomestne glave brivnika Head Shaver Pro uporabljajo 36 samoostrilnih rezil ComfortCut, izdelanih iz švedskega jekla. Če jih zamenjate vsakih 6 mesecev, zagotovite 100-odstotno zmogljivost vašega brivnika. Glave HS740 so primerne za brivnike HS5980, HS7980 in HS9980.

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Najbolj priljubljena blagovna znamka za električno oblikovanje za moške na svetu1

Vodilna svetovna blagovna znamka na področju električnih izdelkov za britje*

Gladko britje, nežno do kože

  • Originalen Philipsov izdelek

  • Primerno za HS5980, HS7980, HS9980

  • Rezila ComfortCut

  • Protikorozijski sistem britja

Vodilna svetovna blagovna znamka na področju električnih izdelkov za britje*

Vodilna svetovna blagovna znamka na področju električnih izdelkov za britje*

Philips Head Shaver Pro je zasnovan za gladko britje in udoben občutek na koži. To je popoln pripomoček za tiste, ki si želijo uglajenega videza, samozavestnega počutja in svobode pri izražanju samega sebe.

Gladko in nežno britje z rezili ComfortCut

Gladko in nežno britje z rezili ComfortCut

Poskrbite za gladko in udobno britje z brivnikom Philips. Njegovih 36 rezil ComfortCut vsako dlako odreže tik nad kožo, kar zagotavlja gladek in enakomeren rezultat.

Izdelano iz švedskega kirurškega jekla

Izdelano iz švedskega kirurškega jekla

Rezila Philips Head Shaver Pro so izdelana iz švedskega kirurškega jekla, so odporna na korozijo in prijazna do kože.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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4.8

od 5

157

Ocene

96%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

27/04/2026

Slovenija

Slovenija

Vrhunski

Vrhunsko, se prilagodi vsem "neravninam"... Vsakdo, ki ima golo po glavi bi ga moral imeti

Prednosti

Pozitivno

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Najnaprednejši brivnik s časom delovanja 90 minut

Datum uporabe 2026-04-24

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Najnaprednejši brivnik s časom delovanja 90 minut

Datum uporabe 2026-04-24

30/04/2026

Hrvatska

Hrvatska

Head shaver Pro 7000

Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 je izvrstan aparat za brijanje! Brzo i ugodno brije, glave se lako prilagođavaju, a koža ostaje glatka bez iritacija. Baterija traje dovoljno dugo, čišćenje je jednostavno, a kvaliteta izrade vrhunska

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Napredni aparat za brijanje s 90 minuta rada

Datum uporabe 2026-03-15

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Napredni aparat za brijanje s 90 minuta rada

Datum uporabe 2026-03-15

28/04/2026

Hrvatska

Hrvatska

Iskreno, kupio ga sa malim očekivanjima, ali me iznenadio, jako pozitivno. Umjesto 20-ak minuta brijanja i mučenja kože, sa 2min gotovo, odlično obrijano i nikakav nered u kupaonici.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Napredni aparat za brijanje s 90 minuta rada

Datum uporabe 2026-04-10

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Napredni aparat za brijanje s 90 minuta rada

Datum uporabe 2026-04-10

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  1. Spletna raziskava, izvedena leta 2024, v kateri so sodelovali 16.003 moški, uporabniki električnih brivnih aparatov. 

  1. Vir: Euromonitor International Limited, maloprodajni obseg, glede na opredelitev kategorije brivnikov za telo, podatki iz leta 2024, raziskava izvedena oktobra 2024.