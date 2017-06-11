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  • Neprekosljivi rezultati, enostavneje, kot si mislite.
  • Neprekosljivi rezultati, enostavneje, kot si mislite.
  • Neprekosljivi rezultati, enostavneje, kot si mislite.
  • Neprekosljivi rezultati, enostavneje, kot si mislite.
  • Neprekosljivi rezultati, enostavneje, kot si mislite.
  • Neprekosljivi rezultati, enostavneje, kot si mislite.
  • Neprekosljivi rezultati, enostavneje, kot si mislite.
  • Neprekosljivi rezultati, enostavneje, kot si mislite.
  • Neprekosljivi rezultati, enostavneje, kot si mislite.
  • Neprekosljivi rezultati, enostavneje, kot si mislite.
  • Neprekosljivi rezultati, enostavneje, kot si mislite.
  • Neprekosljivi rezultati, enostavneje, kot si mislite.
  • Neprekosljivi rezultati, enostavneje, kot si mislite.
  • Neprekosljivi rezultati, enostavneje, kot si mislite.
  • Neprekosljivi rezultati, enostavneje, kot si mislite.
  • Neprekosljivi rezultati, enostavneje, kot si mislite.
  • Neprekosljivi rezultati, enostavneje, kot si mislite.
  • Neprekosljivi rezultati, enostavneje, kot si mislite.
  • Neprekosljivi rezultati, enostavneje, kot si mislite.
  • Neprekosljivi rezultati, enostavneje, kot si mislite.
  • Neprekosljivi rezultati, enostavneje, kot si mislite.
  • Neprekosljivi rezultati, enostavneje, kot si mislite.
  • Neprekosljivi rezultati, enostavneje, kot si mislite.
  • Neprekosljivi rezultati, enostavneje, kot si mislite.
  • Neprekosljivi rezultati, enostavneje, kot si mislite.
  • Neprekosljivi rezultati, enostavneje, kot si mislite.
  • Neprekosljivi rezultati, enostavneje, kot si mislite.
  • Neprekosljivi rezultati, enostavneje, kot si mislite.
  • Neprekosljivi rezultati, enostavneje, kot si mislite.
  • Neprekosljivi rezultati, enostavneje, kot si mislite.
  • Neprekosljivi rezultati, enostavneje, kot si mislite.
  • Neprekosljivi rezultati, enostavneje, kot si mislite.
  • Neprekosljivi rezultati, enostavneje, kot si mislite.
  • Neprekosljivi rezultati, enostavneje, kot si mislite.

Izdelek ni več na voljo

Avance CollectionKuhinjski aparat

HR7951/00

5

| (3) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Neprekosljivi rezultati, enostavneje, kot si mislite.

Predstavljamo Philipsov kuhinjski aparat – neprekosljiva zmogljivost in vsestranskost, enostavneje, kot ste si mislili!

Poglej vse prednosti

Kolači, pice, napitki, juhe in še več

Neprekosljivi rezultati, enostavneje, kot si mislite.

  • 900 W

  • 7 hitrosti in pulzni način

  • Enostavna nastavitev 6-v-1

Zmogljiv 900 W motor za vedno neprekosljive rezultate

Zmogljiv 900 W motor za vedno neprekosljive rezultate

Zmogljiv 900 W motor za vedno neprekosljive rezultate.

Planetarno mešanje za temeljito mešanje sestavin

Planetarno mešanje za temeljito mešanje sestavin

Planetarno mešanje omogoča, da se nastavki za gnetenje, mešanje in stepanje premikajo na poseben način – namesto navadnega kroženja se premikajo tudi naprej in nazaj ter tako dosežejo vse dele posode. Zahvaljujoč temu dobimo gladko in temeljito premešane sestavine.

4 l kovinska posoda s prostornino za 1300 gramov testa

4 l kovinska posoda s prostornino za 1300 gramov testa

V veliki in trpežni 4-litrski kovinski posodi lahko zlahka zgnetete do 1300 g testa in iz njega pripravite 4 pice s premerom 30 cm ali 2 štruci kruha. Zahvaljujoč kovinskemu ročaju je prenašanje in prelivanje zares preprosto, pokrov pa preprečuje škropljenje sestavin med mešanjem.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

3

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

11/06/2017

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

splňuje očekávání

Pokud bych dopředu věděla, že nepůjdou dokoupit přídavná zařízení, volila bych jinou řadu ( lis, mlýnek apod. )

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR7951/00 Kuchyňský robot

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR7951/00 Kuchyňský robot

12/05/2015

Česká republika

Česká republika

Jsem velmi spokojená s výrobkem ,prozatím jsem nepřišla na žádný problém.

doporučuji všem ,kteří potřebují do své své domácnosti ,velkého pomocníka ,ušetří ručičky a hlavně čas!!!!velká spokojenost

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR7951/00 Kuchyňský robot

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR7951/00 Kuchyňský robot

01/07/2017

Polska

Polska

Preverjen kupec

Doskonały i wszechstronny produkt.

Produkt bardzo przydatny w kuchni.Łatwy w obsłudze i elegancki w wystroju kuchennym. Ciasto przygotowuję w 15min.- przed zakupem 45min. Pieczenie stało się cotygodniowym rytuałem :) Zakup produktu okazał się doskonałą decyzją.Wzbudził zainteresowanie wśród znajomych.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR7951/00 Robot planetarny

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR7951/00 Robot planetarny

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