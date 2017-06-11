2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Neprekosljivi rezultati, enostavneje, kot si mislite.
Predstavljamo Philipsov kuhinjski aparat – neprekosljiva zmogljivost in vsestranskost, enostavneje, kot ste si mislili!
900 W
7 hitrosti in pulzni način
Enostavna nastavitev 6-v-1
Zmogljiv 900 W motor za vedno neprekosljive rezultate.
Planetarno mešanje omogoča, da se nastavki za gnetenje, mešanje in stepanje premikajo na poseben način – namesto navadnega kroženja se premikajo tudi naprej in nazaj ter tako dosežejo vse dele posode. Zahvaljujoč temu dobimo gladko in temeljito premešane sestavine.
V veliki in trpežni 4-litrski kovinski posodi lahko zlahka zgnetete do 1300 g testa in iz njega pripravite 4 pice s premerom 30 cm ali 2 štruci kruha. Zahvaljujoč kovinskemu ročaju je prenašanje in prelivanje zares preprosto, pokrov pa preprečuje škropljenje sestavin med mešanjem.
5.0
od 5
3
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
pamina
11/06/2017
Česká republika
Preverjen kupec
splňuje očekávání
Pokud bych dopředu věděla, že nepůjdou dokoupit přídavná zařízení, volila bych jinou řadu ( lis, mlýnek apod. )
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR7951/00 Kuchyňský robot
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR7951/00 Kuchyňský robot
plášule
12/05/2015
Česká republika
Jsem velmi spokojená s výrobkem ,prozatím jsem nepřišla na žádný problém.
doporučuji všem ,kteří potřebují do své své domácnosti ,velkého pomocníka ,ušetří ručičky a hlavně čas!!!!velká spokojenost
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR7951/00 Kuchyňský robot
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR7951/00 Kuchyňský robot
Małgorzata19
01/07/2017
Polska
Preverjen kupec
Doskonały i wszechstronny produkt.
Produkt bardzo przydatny w kuchni.Łatwy w obsłudze i elegancki w wystroju kuchennym. Ciasto przygotowuję w 15min.- przed zakupem 45min. Pieczenie stało się cotygodniowym rytuałem :) Zakup produktu okazał się doskonałą decyzją.Wzbudził zainteresowanie wśród znajomych.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR7951/00 Robot planetarny
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR7951/00 Robot planetarny