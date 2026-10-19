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Avance Collection Dodatek za kuhinjskega robota

Izdelek ni več na voljo

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Avance CollectionDodatek za kuhinjskega robota

HR7930/00

Avance Collection Dodatek za kuhinjskega robota

Izdelek ni več na voljo

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Priročniki in dokumentacija

Nastavek za kuhinjskega robota Philips Avance Collection je natančno zasnovan tako, da zagotavlja najvišjo zmogljivost ter enostavno sestavljanje, uporabo in čiščenje.

  • PDF dat.
  • 19 October 2026

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