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Avance Collection Dodatek za kuhinjskega robota
Izdelek ni več na voljo
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HR7930/00
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Nastavek za kuhinjskega robota Philips Avance Collection je natančno zasnovan tako, da zagotavlja najvišjo zmogljivost ter enostavno sestavljanje, uporabo in čiščenje.
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