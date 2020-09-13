2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
1300 W
Kompaktna zasnova 4 v 1
3,4-litrska posoda
Enostavni samodejni gumbi
Z dvojnim kovinskim stepalnikom in enostavnim samodejnim gumbom stepajte jajčne beljake (z do 600 % več volumna) in popolno smetano (z do 200 % več volumna). Priprava okusnih slaščic še nikoli ni bila tako enostavna.
S kovinskim kavljem za gnetenje in zmogljivim motorjem lahko sestavine hitro oblikujete v kepo testa. Ko je testo narejeno, uporabite pravilno nastavitev inovativnega kavlja za gnetenje, da pripravite okusen kruh.
4.5
od 5
74
Ocene
87%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
13/09/2020
Slovenija
Je vsestranski, ni da ni
Kvalitetna izdelava in materijali, enostavno čiščenje, velik nabor nastavkov za različne izdelave in predelave hrane.
Prednosti
enostavna uporaba
Slabosti
zavzetje prostora ko ga pospraviš
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 7000 HR7778/00 Multipraktik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 7000 HR7778/00 Multipraktik
Happyjak2grappy
11/09/2024
Česká republika
Perfektní všestranný pomocník v kuchyni
Robot mi byl darován k jubileu od příbuzných a abych řekla pravdu, zase tolik jsem nečekala, protože používám již jiný typ robotu. Chtěla jsem jej tedy věnovat dceři do výbavy a tak jsme jej společně vyzkoušely. Musím říci, že mne robot velice mile překvapil. Vyzkoušely jsme s dcerou téměř vše. Dcera ráda peče makrónky. Připravit skvělý sněhovomandlový základ na korpus je docela alchymie. A robot to zvládl opravdu skvěle. Zkusili jsme i těsto na chléb, rovněž bez problémů. Super je rychlost, výkonnost motoru. Je silný a zároveň nám nepřišel hlučný. Mixuje, seká, strouhá a lisuje citrusy opravdu extrémně rychle. Oceňujeme design i kvalitní zpracování. Za naši rodinu mohu vzhledem k slušné ceně a záruce dobré značky Philips robot jen doporučit.
Prednosti
Rychlost, design, příslušenství v úložném boxu
Slabosti
možná by to chtělo jen trochu vyšší vyšší lis na citrusy na extrémně velké grepy:o))
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 7000 Series HR7778/00 Kuchyňský robot
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 7000 Series HR7778/00 Kuchyňský robot
Dolža
01/09/2024
Česká republika
Za rozumné peníze opravdu mnoho skvělé pomoci
Robot mi byl darován k jubileu od příbuzných a abych řekla pravdu, zase tolik jsem nečekala, protože používám již jiný typ robotu. Chtěla jsem jej tedy věnovat dceři do výbavy a tak jsme jej společně vyzkoušely. Musím říci, že mne robot velice mile překvapil. Vyzkoušely jsme s dcerou téměř vše. Dcera ráda peče makrónky. Připravit skvělý sněhovomandlový základ na korpus je docela alchymie. A robot to zvládl opravdu skvěle. Zkusili jsme i těsto na chléb, rovněž bez problémů. Super je rychlost, výkonnost motoru. Je silný a zároveň nám nepřišel hlučný. Mixuje, seká, strouhá a lisuje citrusy opravdu extrémně rychle. Oceňujeme design i kvalitní zpracování. Za naši rodinu mohu vzhledem k slušné ceně a záruce dobré značky Philips robot jen doporučit.
Prednosti
Rychlost, design, příslušenství v úložném boxu
Slabosti
možná by to chtělo jen trochu vyšší vyšší lis na citrusy na extrémně velké grepy:o))
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 7000 Series HR7778/00 Kuchyňský robot
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 7000 Series HR7778/00 Kuchyňský robot
Dodatni nastavki niso na voljo na vseh tržiščih.