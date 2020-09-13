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  • Sekljajte, režite, strgajte, gnetite, stepajte in mešajte
  • Sekljajte, režite, strgajte, gnetite, stepajte in mešajte
  • Sekljajte, režite, strgajte, gnetite, stepajte in mešajte
  • Sekljajte, režite, strgajte, gnetite, stepajte in mešajte
  • Sekljajte, režite, strgajte, gnetite, stepajte in mešajte
  • Sekljajte, režite, strgajte, gnetite, stepajte in mešajte
  • Sekljajte, režite, strgajte, gnetite, stepajte in mešajte
  • Sekljajte, režite, strgajte, gnetite, stepajte in mešajte
  • Sekljajte, režite, strgajte, gnetite, stepajte in mešajte
  • Sekljajte, režite, strgajte, gnetite, stepajte in mešajte
  • Sekljajte, režite, strgajte, gnetite, stepajte in mešajte
  • Sekljajte, režite, strgajte, gnetite, stepajte in mešajte
  • Sekljajte, režite, strgajte, gnetite, stepajte in mešajte
  • Sekljajte, režite, strgajte, gnetite, stepajte in mešajte
  • Sekljajte, režite, strgajte, gnetite, stepajte in mešajte
  • Sekljajte, režite, strgajte, gnetite, stepajte in mešajte
  • Sekljajte, režite, strgajte, gnetite, stepajte in mešajte
  • Sekljajte, režite, strgajte, gnetite, stepajte in mešajte
  • Sekljajte, režite, strgajte, gnetite, stepajte in mešajte
  • Sekljajte, režite, strgajte, gnetite, stepajte in mešajte
  • Sekljajte, režite, strgajte, gnetite, stepajte in mešajte
  • Sekljajte, režite, strgajte, gnetite, stepajte in mešajte

Izdelek ni več na voljo

Serija 7000Multipraktik

HR7778/00

4.5
| (74) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 87%
Sekljajte, režite, strgajte, gnetite, stepajte in mešajte
Multipraktik Philips serije 7000 je vsestranska rešitev za vaše kuhinjske potrebe. Z inovativnim kovinskim kavljem za gnetenje, zmogljivim motorjem z močjo 1300 W in enostavnim samodejnim gumbom za testo omogoča najenostavnejšo pripravo kruha.
Poglej vse prednosti

Pripravljajte najljubše recepte in še več s tehnologijo PowerChop

Sekljajte, režite, strgajte, gnetite, stepajte in mešajte

  • 1300 W

  • Kompaktna zasnova 4 v 1

  • 3,4-litrska posoda

  • Enostavni samodejni gumbi

Dvojni kovinski stepalnik za smetano in beljake

Dvojni kovinski stepalnik za smetano in beljake

Z dvojnim kovinskim stepalnikom in enostavnim samodejnim gumbom stepajte jajčne beljake (z do 600 % več volumna) in popolno smetano (z do 200 % več volumna). Priprava okusnih slaščic še nikoli ni bila tako enostavna.

Kovinski kavelj za gnetenje za popolno testo za kruh

Kovinski kavelj za gnetenje za popolno testo za kruh

S kovinskim kavljem za gnetenje in zmogljivim motorjem lahko sestavine hitro oblikujete v kepo testa. Ko je testo narejeno, uporabite pravilno nastavitev inovativnega kavlja za gnetenje, da pripravite okusen kruh.

Rezilna enota za mešanje razvaljanega testa

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.5

od 5

74

Ocene

87%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

13/09/2020

Slovenija

Slovenija

Je vsestranski, ni da ni

Kvalitetna izdelava in materijali, enostavno čiščenje, velik nabor nastavkov za različne izdelave in predelave hrane.

Prednosti

enostavna uporaba

Slabosti

zavzetje prostora ko ga pospraviš

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 7000 HR7778/00 Multipraktik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 7000 HR7778/00 Multipraktik

11/09/2024

Česká republika

Česká republika

Perfektní všestranný pomocník v kuchyni

Robot mi byl darován k jubileu od příbuzných a abych řekla pravdu, zase tolik jsem nečekala, protože používám již jiný typ robotu. Chtěla jsem jej tedy věnovat dceři do výbavy a tak jsme jej společně vyzkoušely. Musím říci, že mne robot velice mile překvapil. Vyzkoušely jsme s dcerou téměř vše. Dcera ráda peče makrónky. Připravit skvělý sněhovomandlový základ na korpus je docela alchymie. A robot to zvládl opravdu skvěle. Zkusili jsme i těsto na chléb, rovněž bez problémů. Super je rychlost, výkonnost motoru. Je silný a zároveň nám nepřišel hlučný. Mixuje, seká, strouhá a lisuje citrusy opravdu extrémně rychle. Oceňujeme design i kvalitní zpracování. Za naši rodinu mohu vzhledem k slušné ceně a záruce dobré značky Philips robot jen doporučit.

Prednosti

Rychlost, design, příslušenství v úložném boxu

Slabosti

možná by to chtělo jen trochu vyšší vyšší lis na citrusy na extrémně velké grepy:o))

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 7000 Series HR7778/00 Kuchyňský robot

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 7000 Series HR7778/00 Kuchyňský robot

01/09/2024

Česká republika

Česká republika

Za rozumné peníze opravdu mnoho skvělé pomoci

Robot mi byl darován k jubileu od příbuzných a abych řekla pravdu, zase tolik jsem nečekala, protože používám již jiný typ robotu. Chtěla jsem jej tedy věnovat dceři do výbavy a tak jsme jej společně vyzkoušely. Musím říci, že mne robot velice mile překvapil. Vyzkoušely jsme s dcerou téměř vše. Dcera ráda peče makrónky. Připravit skvělý sněhovomandlový základ na korpus je docela alchymie. A robot to zvládl opravdu skvěle. Zkusili jsme i těsto na chléb, rovněž bez problémů. Super je rychlost, výkonnost motoru. Je silný a zároveň nám nepřišel hlučný. Mixuje, seká, strouhá a lisuje citrusy opravdu extrémně rychle. Oceňujeme design i kvalitní zpracování. Za naši rodinu mohu vzhledem k slušné ceně a záruce dobré značky Philips robot jen doporučit.

Prednosti

Rychlost, design, příslušenství v úložném boxu

Slabosti

možná by to chtělo jen trochu vyšší vyšší lis na citrusy na extrémně velké grepy:o))

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 7000 Series HR7778/00 Kuchyňský robot

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 7000 Series HR7778/00 Kuchyňský robot

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