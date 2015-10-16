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  • Enostavno in odlično
  • Enostavno in odlično
  • Enostavno in odlično
  • Enostavno in odlično
  • Enostavno in odlično
  • Enostavno in odlično
  • Enostavno in odlično
  • Enostavno in odlično
  • Enostavno in odlično
  • Enostavno in odlično
  • Enostavno in odlično
  • Enostavno in odlično
  • Enostavno in odlično
  • Enostavno in odlično
  • Enostavno in odlično
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Izdelek ni več na voljo

Pure EssentialsMultipraktik

HR7774/90

4.4

| (11) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 91%

Enostavno in odlično

Ta najsodobnejši multipraktik je opremljen z najnaprednejšo tehnologijo. Vsestranskost aparata zagotavlja 7 nastavkov, ki omogočajo preprosto izvajanje več kot 30 funkcij.

Poglej vse prednosti

Večji kanal. Večja posoda. Večja moč. Manj truda.

Enostavno in odlično

  • 1000 W

  • Kompaktna zasnova 2-v-1

  • 3,4 l posoda

7 nastavkov za enostavno izvajanje več kot 30 funkcij

7 nastavkov za enostavno izvajanje več kot 30 funkcij

Nastavki, ki so primerni za pomivanje v pomivalnem stroju, vključujejo nastavek za gnetenje masla in močno gnetenje, nož za sekljanje iz nerjavečega jekla za pripravo mesa in zelenjave, dve kovinski plošči za srednje in fino strganje in ribanje, 1,5-litrski nezlomljiv mešalnik za mešanje in drobljenje različnih sestavin, ožemalnik za ožemanje citrusov ter stepalnik za stepanje in pripravo rahlega testa.

V veliki kanal za polnjenje lahko naložite cele sadeže ali zelenjavo

V veliki kanal za polnjenje lahko naložite cele sadeže ali zelenjavo

V veliki kanal za polnjenje lahko naložite cele sadeže in zelenjavo, zato vam jih ni več treba predhodno narezati.

Do 7 porcij naenkrat s posodo XL

Do 7 porcij naenkrat s posodo XL

Posoda XL omogoča obdelavo največjih količin naenkrat: zmogljivost za 2 l juhe, 1,7 kg testa, 7 beljakov.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.4

od 5

11

Ocene

91%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
1

16/10/2015

Polska

Polska

Preverjen kupec

Produkt rewelacyjny i banalnie prosty w obsłudze

Używam już ten produkt od 3 lat, jest rewelacyjny, korzystałem już ze wszystkich możliwych opcji. Polecam.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90

16/10/2015

Polska

Polska

Preverjen kupec

Produkt rewelacyjny i banalnie prosty w obsłudze

Używam już ten produkt od 3 lat, jest rewelacyjny, korzystałem już ze wszystkich możliwych opcji. Polecam.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90

08/11/2013

Polska

Polska

ocena

Jest bardzo dobry , wiele rzeczy wykonuję w mgnieniu oka szybko działają wszystkie elementy , silnik bardzo dobry ,dokładnie działa wyciskarka do cytrusów ,do miksowania , robienia koktajli gorzej wychodzą mi ciasta ale to wina moja a nie robota Polecam produkt

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90

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