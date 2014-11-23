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  • Na preprost način do odličnih jedi
  • Na preprost način do odličnih jedi
  • Na preprost način do odličnih jedi
  • Na preprost način do odličnih jedi
  • Na preprost način do odličnih jedi
  • Na preprost način do odličnih jedi
  • Na preprost način do odličnih jedi
  • Na preprost način do odličnih jedi
  • Na preprost način do odličnih jedi
  • Na preprost način do odličnih jedi
  • Na preprost način do odličnih jedi
  • Na preprost način do odličnih jedi
  • Na preprost način do odličnih jedi
  • Na preprost način do odličnih jedi
  • Na preprost način do odličnih jedi
  • Na preprost način do odličnih jedi
  • Na preprost način do odličnih jedi
  • Na preprost način do odličnih jedi
  • Na preprost način do odličnih jedi
  • Na preprost način do odličnih jedi
  • Na preprost način do odličnih jedi
  • Na preprost način do odličnih jedi
  • Na preprost način do odličnih jedi
  • Na preprost način do odličnih jedi
  • Na preprost način do odličnih jedi
  • Na preprost način do odličnih jedi
  • Na preprost način do odličnih jedi
  • Na preprost način do odličnih jedi

Izdelek ni več na voljo

Multipraktik

HR7772/00

4

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Na preprost način do odličnih jedi

Philipsov multipraktik predstavlja vsestransko rešitev za vse vaše kuhinjske težave. Barvno označeni nastavki in nastavitve hitrosti vam olajšajo izbiro hitrosti za posamezen nastavek, zato lahko dosegate najboljše možne rezultate.

Poglej vse prednosti

Multipraktik za kuhanje z barvnimi kodami

Na preprost način do odličnih jedi

  • 700 W

  • Kompaktna zasnova 2-v-1

  • 3,4 l posoda

Barvno označene kombinacije dodatkov in hitrosti

Za najboljše rezultate uskladite barvo hitrosti in barvo dodatka.

6 nastavkov za enostavno izvajanje več kot 30 funkcij

6 nastavkov za enostavno izvajanje več kot 30 funkcij

Nastavki, ki so primerni za pomivanje v pomivalnem stroju, vključujejo nastavek za gnetenje masla in močno gnetenje, nož za sekljanje iz nerjavečega jekla za pripravo mesa in zelenjave, dve kovinski plošči za srednje strganje in granulacijo, 1,5-litrski nezlomljiv mešalnik za mešanje in drobljenje različnih sestavin ter mešalno ploščo za pripravo hrane, kot sta stepena smetana in majoneza.

3 nastavitve hitrosti za najboljšo kombinacijo hitrosti in nastavka

Zmogljiv motor moči 700 W, 3 nastavitve hitrosti in gumb za pulzno mešanje vam omogočajo, da izberete pravo hitrost

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

5
3
2
1

23/11/2014

Polska

Polska

Godny polecenia

Robot intuicyjny w obsłudze, trzy kolorowe zakresy prędkości przypisane do akcesoriów co znacznie ułatwia wybór maksymalnej dostępnej prędkości dla danego akcesorium. Nie polecam demontażu misy za uchwyt bo grozi to pęknięciem i ułamaniem uchwytu w jego górnej części. Misę należy obracać podczas demontażu trzymając oburącz bezpośrednio za misę a nie za uchwyt, identycznie należy postępować z misą miksera.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HR7772/00 Robot kuchenny

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HR7772/00 Robot kuchenny

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