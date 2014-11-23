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Izdelek ni več na voljo
Na preprost način do odličnih jedi
Philipsov multipraktik predstavlja vsestransko rešitev za vse vaše kuhinjske težave. Barvno označeni nastavki in nastavitve hitrosti vam olajšajo izbiro hitrosti za posamezen nastavek, zato lahko dosegate najboljše možne rezultate.
700 W
Kompaktna zasnova 2-v-1
3,4 l posoda
Za najboljše rezultate uskladite barvo hitrosti in barvo dodatka.
Nastavki, ki so primerni za pomivanje v pomivalnem stroju, vključujejo nastavek za gnetenje masla in močno gnetenje, nož za sekljanje iz nerjavečega jekla za pripravo mesa in zelenjave, dve kovinski plošči za srednje strganje in granulacijo, 1,5-litrski nezlomljiv mešalnik za mešanje in drobljenje različnih sestavin ter mešalno ploščo za pripravo hrane, kot sta stepena smetana in majoneza.
Zmogljiv motor moči 700 W, 3 nastavitve hitrosti in gumb za pulzno mešanje vam omogočajo, da izberete pravo hitrost
4.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
ryhu
23/11/2014
Polska
Godny polecenia
Robot intuicyjny w obsłudze, trzy kolorowe zakresy prędkości przypisane do akcesoriów co znacznie ułatwia wybór maksymalnej dostępnej prędkości dla danego akcesorium. Nie polecam demontażu misy za uchwyt bo grozi to pęknięciem i ułamaniem uchwytu w jego górnej części. Misę należy obracać podczas demontażu trzymając oburącz bezpośrednio za misę a nie za uchwyt, identycznie należy postępować z misą miksera.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HR7772/00 Robot kuchenny
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HR7772/00 Robot kuchenny