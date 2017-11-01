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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor

Izdelek ni več na voljo

Viva CollectionMultipraktik

HR7762/90

4.5

| (76) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 94%

Največja izbira receptov, malo napora

Ta multipraktik Philips ima kompaktno ohišje 3 v 1 z 2 l posodo, mešalnikom in mlinčkom. Ima tudi 4 plošče iz nerjavnega jekla, s katerimi lahko pripravite številne najljubše recepte. Vključuje prostor za shranjevanje dodatkov.

Poglej vse prednosti

Pripravite domače slaščice, gratin, solato in še kaj

Največja izbira receptov, malo napora

  • 750 W

  • Kompaktna zasnova 3 v 1

  • 2 l posoda

  • Dodatki za več kot 28 funkcij

750 W motor za zmogljivo obdelovanje

750 W motor za zmogljivo obdelovanje

Ta multipraktik Philips ima zmogljiv motor z 2 hitrostma in pulznim delovanjem, ki vam zagotavljajo moč in nadzor pri pripravi vseh najljubših receptov.

Tehnologija PowerChop za vrhunsko sekljanje

Tehnologija PowerChop za vrhunsko sekljanje

Tehnologija PowerChop s posebno obliko rezila, kotom rezanja in notranjo posodo zagotavlja vrhunsko sekljanje mehkih in trdih sestavin. Idealna je tudi za pripravo pireja in mešanje testa za pecivo.

Dodatki za enostavno izvajanje več kot 28 funkcij

Dodatki za enostavno izvajanje več kot 28 funkcij

Dodatki, ki so primerni za pomivanje v pomivalnem stroju, vključujejo dodatek za mešanje in gnetenje zmesi in testa, nož za sekljanje iz nerjavnega jekla za pripravo mesa in zelenjave, različne plošče za strganje in ribanje, 1 l nezlomljiv mešalnik za mešanje in drobljenje različnih sestavin, mešalno ploščo za pripravo hrane, kot sta stepena smetana in majoneza, ter mlinček za mletje npr. kavnih zrn.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.5

od 5

76

Ocene

94%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

01/11/2017

Česká republika

Česká republika

komplexní a schopný pomocník do kuchyně

Silný motor, kvalitní nože, elegantní vzhled a v neposlední řadě také vcelku tichý chod mixéru, dokáže rozmixovat, vyšlehat a podrtit vše potřebné k přípravě jídla

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR7762/90 Kuchyňský robot

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR7762/90 Kuchyňský robot

01/11/2021

Україна

Україна

Zaposleni pri Philipsu

Відслужив нам на відмінно

[Employee of philipsglobal] Подарували нам його на весілля близько 5 років тому. Експлуатували кожен день- комбайн справлявся з усіма завданнями на відмінно. Насадки витримували миття у посудомийці. З часом довелось замінити ніж основної чаші- по ньому пішли тріщини. Після того, як відламалась ручка основної чаші, було прийнято рішення не купувати заміну т.я. запчастини невиправдано дорогі, а продати рештки та купити новий. Частина дисків і ножів сумісна з актуальними моделями.

Prednosti

Хороший комплект насадок, надійна техніка

Slabosti

Дорогі запчастини

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR7762/90 Food processor

Datum uporabe 2019-11-01

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR7762/90 Food processor

Datum uporabe 2019-11-01

26/10/2021

Україна

Україна

Справжній помічник для приготування страв

Вже декілька років користуюся й кожного разу радію, що він в мене є. Зручний у всьому. Функціональний, не займає багато місця, зручно доглядати. Рекомендую

Prednosti

Все дуже влаштовує.

Slabosti

Немає

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR7762/90 Food processor

Datum uporabe 2019-10-26

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR7762/90 Food processor

Datum uporabe 2019-10-26

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