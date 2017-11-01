Izdelek ni več na voljo
Največja izbira receptov, malo napora
Ta multipraktik Philips ima kompaktno ohišje 3 v 1 z 2 l posodo, mešalnikom in mlinčkom. Ima tudi 4 plošče iz nerjavnega jekla, s katerimi lahko pripravite številne najljubše recepte. Vključuje prostor za shranjevanje dodatkov.
750 W
Kompaktna zasnova 3 v 1
2 l posoda
Dodatki za več kot 28 funkcij
Ta multipraktik Philips ima zmogljiv motor z 2 hitrostma in pulznim delovanjem, ki vam zagotavljajo moč in nadzor pri pripravi vseh najljubših receptov.
Tehnologija PowerChop s posebno obliko rezila, kotom rezanja in notranjo posodo zagotavlja vrhunsko sekljanje mehkih in trdih sestavin. Idealna je tudi za pripravo pireja in mešanje testa za pecivo.
Dodatki, ki so primerni za pomivanje v pomivalnem stroju, vključujejo dodatek za mešanje in gnetenje zmesi in testa, nož za sekljanje iz nerjavnega jekla za pripravo mesa in zelenjave, različne plošče za strganje in ribanje, 1 l nezlomljiv mešalnik za mešanje in drobljenje različnih sestavin, mešalno ploščo za pripravo hrane, kot sta stepena smetana in majoneza, ter mlinček za mletje npr. kavnih zrn.
4.5
od 5
76
Ocene
94%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Stonepet
01/11/2017
Česká republika
komplexní a schopný pomocník do kuchyně
Silný motor, kvalitní nože, elegantní vzhled a v neposlední řadě také vcelku tichý chod mixéru, dokáže rozmixovat, vyšlehat a podrtit vše potřebné k přípravě jídla
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR7762/90 Kuchyňský robot
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR7762/90 Kuchyňský robot
mykolal
01/11/2021
Україна
Zaposleni pri Philipsu
Відслужив нам на відмінно
[Employee of philipsglobal] Подарували нам його на весілля близько 5 років тому. Експлуатували кожен день- комбайн справлявся з усіма завданнями на відмінно. Насадки витримували миття у посудомийці. З часом довелось замінити ніж основної чаші- по ньому пішли тріщини. Після того, як відламалась ручка основної чаші, було прийнято рішення не купувати заміну т.я. запчастини невиправдано дорогі, а продати рештки та купити новий. Частина дисків і ножів сумісна з актуальними моделями.
Prednosti
Хороший комплект насадок, надійна техніка
Slabosti
Дорогі запчастини
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR7762/90 Food processor
Datum uporabe 2019-11-01
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR7762/90 Food processor
Datum uporabe 2019-11-01
Maritkin
26/10/2021
Україна
Справжній помічник для приготування страв
Вже декілька років користуюся й кожного разу радію, що він в мене є. Зручний у всьому. Функціональний, не займає багато місця, зручно доглядати. Рекомендую
Prednosti
Все дуже влаштовує.
Slabosti
Немає
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR7762/90 Food processor
Datum uporabe 2019-10-26
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR7762/90 Food processor
Datum uporabe 2019-10-26