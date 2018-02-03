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  • Največja izbira receptov, malo napora
  • Največja izbira receptov, malo napora
  • Največja izbira receptov, malo napora
  • Največja izbira receptov, malo napora
  • Največja izbira receptov, malo napora
  • Največja izbira receptov, malo napora
  • Največja izbira receptov, malo napora
  • Največja izbira receptov, malo napora
  • Največja izbira receptov, malo napora
  • Največja izbira receptov, malo napora
  • Največja izbira receptov, malo napora
  • Največja izbira receptov, malo napora
  • Največja izbira receptov, malo napora
  • Največja izbira receptov, malo napora
  • Največja izbira receptov, malo napora
  • Največja izbira receptov, malo napora
  • Največja izbira receptov, malo napora
  • Največja izbira receptov, malo napora
  • Največja izbira receptov, malo napora

Izdelek ni več na voljo

Daily CollectionMultipraktik

HR7628/00

4.6

| (25) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Največja izbira receptov, malo napora

Multipraktik Philips serije Daily je kompaktne zasnove ter ima 2,1-litrsko posodo, 1,75-litrski mešalnik in številne visokozmogljive nastavke. Priprava okusne hrane doma še nikoli ni bila tako enostavna.

Poglej vse prednosti

Doma pripravljajte kruh, pecivo, napitke in še kaj

Največja izbira receptov, malo napora

  • 650 W

  • Kompaktna zasnova 2-v-1

  • 2,1 l posoda

  • Dodatki za več kot 25 funkcij

Tehnologija PowerChop za vrhunsko sekljanje

Tehnologija PowerChop za vrhunsko sekljanje

Tehnologija PowerChop s posebno obliko rezila, kotom rezanja in notranjo posodo zagotavlja vrhunsko sekljanje mehkih in trdih sestavin. Idealna je tudi za pripravo pireja in mešanje testa za pecivo.

Nezlomljiva posoda za pogosto uporabo

Nezlomljiva posoda za pogosto uporabo

Z 1,75 l nezlomljivo posodo z delovno prostornino 1 l lahko hkrati pripravite do 5 porcij napitka.

Brez nereda iz sredine posode, ker ni notranje gredi

Brez nereda iz sredine posode, ker ni notranje gredi

Ta multipraktik Philips v posodi nima notranjega osrednjega kanala, kot ga imajo cenejši multipraktiki. To pomeni, da juhe in druge tekočine ne bodo tekle iz sredine posode, zato sta multipraktik in kuhinjski pult vedno čista. Omogoča tudi precej enostavnejše sestavljanje aparata – nosilec nastavka enostavno pritrdite na posodo ob prilegajočih se nastavkih.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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4.6

od 5

25

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

1

03/02/2018

Česká republika

Česká republika

bezva pomocník

Pro nás zaměstnané ženy skvělí pomocník v kuchyni. Velmi pěkný vzhled

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR7628/00 Kuchyňský robot

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR7628/00 Kuchyňský robot

28/10/2017

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník

Super pomocník v kuchyni jen nikde nemůžu najít jestli k němu jsou dokoupit náhradní nože , hodilo by se i hrubší struhadlo děkuji

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR7628/00 Kuchyňský robot

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR7628/00 Kuchyňský robot

18/03/2014

Česká republika

Česká republika

bude to super pomocník v kuchyni

Robot mám vlastně poprvé,měla jsem jen mixer od ETA ,pořád šel ale už jsem se na něj ani podívat nemohla a byl dost hlučný,tenhle robot se mi zalíbil i cena je slušná,už jsem dnes mixovala svíčkovou a můžu říct je fakt ok,zítra zkusím saláty a vůbec nelituju že jsem ho koupila.PS-starý mixer už je připravený na vyhoz!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR7628/00 Kuchyňský robot

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR7628/00 Kuchyňský robot

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