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Izdelek ni več na voljo
Največja izbira receptov, malo napora
Multipraktik Philips serije Daily je kompaktne zasnove ter ima 2,1-litrsko posodo, 1,75-litrski mešalnik in številne visokozmogljive nastavke. Priprava okusne hrane doma še nikoli ni bila tako enostavna.
650 W
Kompaktna zasnova 2-v-1
2,1 l posoda
Dodatki za več kot 25 funkcij
Tehnologija PowerChop s posebno obliko rezila, kotom rezanja in notranjo posodo zagotavlja vrhunsko sekljanje mehkih in trdih sestavin. Idealna je tudi za pripravo pireja in mešanje testa za pecivo.
Z 1,75 l nezlomljivo posodo z delovno prostornino 1 l lahko hkrati pripravite do 5 porcij napitka.
Ta multipraktik Philips v posodi nima notranjega osrednjega kanala, kot ga imajo cenejši multipraktiki. To pomeni, da juhe in druge tekočine ne bodo tekle iz sredine posode, zato sta multipraktik in kuhinjski pult vedno čista. Omogoča tudi precej enostavnejše sestavljanje aparata – nosilec nastavka enostavno pritrdite na posodo ob prilegajočih se nastavkih.
4.6
od 5
25
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Tevik
03/02/2018
Česká republika
bezva pomocník
Pro nás zaměstnané ženy skvělí pomocník v kuchyni. Velmi pěkný vzhled
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR7628/00 Kuchyňský robot
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR7628/00 Kuchyňský robot
Jitulle
28/10/2017
Česká republika
Skvělý pomocník
Super pomocník v kuchyni jen nikde nemůžu najít jestli k němu jsou dokoupit náhradní nože , hodilo by se i hrubší struhadlo děkuji
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR7628/00 Kuchyňský robot
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR7628/00 Kuchyňský robot
lefice
18/03/2014
Česká republika
bude to super pomocník v kuchyni
Robot mám vlastně poprvé,měla jsem jen mixer od ETA ,pořád šel ale už jsem se na něj ani podívat nemohla a byl dost hlučný,tenhle robot se mi zalíbil i cena je slušná,už jsem dnes mixovala svíčkovou a můžu říct je fakt ok,zítra zkusím saláty a vůbec nelituju že jsem ho koupila.PS-starý mixer už je připravený na vyhoz!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR7628/00 Kuchyňský robot
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR7628/00 Kuchyňský robot