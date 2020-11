2 nastavitvi hitrosti in pulzno delovanje za popoln nadzor

Pri opravilih, kot sta stepanje smetane ali beljakov ter priprava peciva in testa za kruh, boste dosegli najboljše rezultate z nižjo hitrostjo (hitrost 1). Višja hitrost (hitrost 2) je primerna za sekljanje čebule in mesa, mešanje juhe in sadnih napitkov ter strganje, rezanje ali ribanje zelenjave.