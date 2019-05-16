2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
350 W
2,1 l posoda
Microstore omogoča shranjevanje vseh dodatkov v posodi za enostavno in praktično shranjevanje.
Multipraktik dobite v paketu s 5 različnimi dodatki, s katerimi lahko izvajate več kot 15 različnih funkcij. Dodatki, ki so primerni za pomivanje v pomivalnem stroju, vključujejo nastavek za gnetenje masla in močno gnetenje, nož za sekljanje iz nerjavnega jekla za pripravo mesa in zelenjave, kovinske nastavke v obliki plošče za srednje strganje, srednje rezanje in granulacijo ter mešalno ploščo za pripravo hrane, kot sta stepena smetana in majoneza.
4.9
od 5
17
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Jarka15
16/05/2019
Česká republika
Skvelý pomocník v kuchyni za rozumné peniaze
S kuchynským robotom som spokojná. Krája seká tak ako má a v kuchyni nezabera veľa miesta. Všetko mám za chvílku hotové. Zatiaľ som ešte nestihla vyskúšať šetky nádstavce, ale zatiaľ som spokojná.Špinavé nádstavce potom jednoducho umyjem v umývačke riadu. Celkovo som s ním spokojná, len v popise je uvedené že nádoba má 2.1 l, ale v skutočnosti je to iba 1.5 l. Pre mňa na bežné poúživanie to bohate stačí, len možno pre niekoho kto by ho kupoval kvôli veľkosti, tak by to mohol byt problém.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HR7320/00 Kompaktní kuchyňský robot
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HR7320/00 Kompaktní kuchyňský robot
Еsma
05/11/2022
Україна
Del promocije
Preverjen kupec
Daily Collection HR7310/00 Кухонний комбайн
Зручний у використанні, лаконічний та зрозумілий з першого разу
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн
Инана
22/10/2022
България
Отличен помощник
Всяка домакиня има нужда от помощници при готвенето. Този кухненски робот ме кара да започна да харесвам престоя си в кухнята - реже, стърже, пасира, смила..., при това бързо и леко. Почиства се изключително лесно, компактен е и заема малко място в шкафа.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Колекция Daily HR7310/00 Компактен кухненски робот
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Колекция Daily HR7310/00 Компактен кухненски робот