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  • Vsestranski aparat, ki prihrani veliko prostora
  • Vsestranski aparat, ki prihrani veliko prostora
  • Vsestranski aparat, ki prihrani veliko prostora
  • Vsestranski aparat, ki prihrani veliko prostora
  • Vsestranski aparat, ki prihrani veliko prostora
  • Vsestranski aparat, ki prihrani veliko prostora
  • Vsestranski aparat, ki prihrani veliko prostora
  • Vsestranski aparat, ki prihrani veliko prostora
  • Vsestranski aparat, ki prihrani veliko prostora
  • Vsestranski aparat, ki prihrani veliko prostora

Izdelek ni več na voljo

Multipraktik

HR7605/10

4.9
| (17) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Vsestranski aparat, ki prihrani veliko prostora
Multipraktik Philips vam prihrani prostor in čas v kuhinji. Z enim samim aparatom lahko dokončate več kot 15 različnih opravil v veliko krajšem času kot običajno.
Poglej vse prednosti

Multipraktik za enostavno shranjevanje

Vsestranski aparat, ki prihrani veliko prostora

  • 350 W

  • 2,1 l posoda

Dovolj majhen, da ga zlahka pospravite v vsako omaro

Dovolj majhen, da ga zlahka pospravite v vsako omaro

Vse dodatke lahko shranite v posodo za praktično shranjevanje

Vse dodatke lahko shranite v posodo za praktično shranjevanje

Microstore omogoča shranjevanje vseh dodatkov v posodi za enostavno in praktično shranjevanje.

Zlahka izvaja več kot 15 funkcij

Zlahka izvaja več kot 15 funkcij

Multipraktik dobite v paketu s 5 različnimi dodatki, s katerimi lahko izvajate več kot 15 različnih funkcij. Dodatki, ki so primerni za pomivanje v pomivalnem stroju, vključujejo nastavek za gnetenje masla in močno gnetenje, nož za sekljanje iz nerjavnega jekla za pripravo mesa in zelenjave, kovinske nastavke v obliki plošče za srednje strganje, srednje rezanje in granulacijo ter mešalno ploščo za pripravo hrane, kot sta stepena smetana in majoneza.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.9

od 5

17

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
2
1

16/05/2019

Česká republika

Česká republika

Skvelý pomocník v kuchyni za rozumné peniaze

S kuchynským robotom som spokojná. Krája seká tak ako má a v kuchyni nezabera veľa miesta. Všetko mám za chvílku hotové. Zatiaľ som ešte nestihla vyskúšať šetky nádstavce, ale zatiaľ som spokojná.Špinavé nádstavce potom jednoducho umyjem v umývačke riadu. Celkovo som s ním spokojná, len v popise je uvedené že nádoba má 2.1 l, ale v skutočnosti je to iba 1.5 l. Pre mňa na bežné poúživanie to bohate stačí, len možno pre niekoho kto by ho kupoval kvôli veľkosti, tak by to mohol byt problém.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HR7320/00 Kompaktní kuchyňský robot

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HR7320/00 Kompaktní kuchyňský robot

05/11/2022

Україна

Україна

Preverjen kupec

Daily Collection HR7310/00 Кухонний комбайн

Зручний у використанні, лаконічний та зрозумілий з першого разу

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн

22/10/2022

България

България

Отличен помощник

Всяка домакиня има нужда от помощници при готвенето. Този кухненски робот ме кара да започна да харесвам престоя си в кухнята - реже, стърже, пасира, смила..., при това бързо и леко. Почиства се изключително лесно, компактен е и заема малко място в шкафа.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Колекция Daily HR7310/00 Компактен кухненски робот

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Колекция Daily HR7310/00 Компактен кухненски робот

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