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  • Zdrava, doma pripravljena hrana z neskončno možnostmi
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  • Zdrava, doma pripravljena hrana z neskončno možnostmi
  • Zdrava, doma pripravljena hrana z neskončno možnostmi
  • Zdrava, doma pripravljena hrana z neskončno možnostmi
  • Zdrava, doma pripravljena hrana z neskončno možnostmi
  • Zdrava, doma pripravljena hrana z neskončno možnostmi
  • Zdrava, doma pripravljena hrana z neskončno možnostmi
  • Zdrava, doma pripravljena hrana z neskončno možnostmi
  • Zdrava, doma pripravljena hrana z neskončno možnostmi
  • Zdrava, doma pripravljena hrana z neskončno možnostmi
  • Zdrava, doma pripravljena hrana z neskončno možnostmi
  • Zdrava, doma pripravljena hrana z neskončno možnostmi
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Zdrava, doma pripravljena hrana z neskončno možnostmi
  • Zdrava, doma pripravljena hrana z neskončno možnostmi
  • Zdrava, doma pripravljena hrana z neskončno možnostmi
  • Zdrava, doma pripravljena hrana z neskončno možnostmi
  • Zdrava, doma pripravljena hrana z neskončno možnostmi
  • Zdrava, doma pripravljena hrana z neskončno možnostmi
  • Zdrava, doma pripravljena hrana z neskončno možnostmi
  • Zdrava, doma pripravljena hrana z neskončno možnostmi
  • Zdrava, doma pripravljena hrana z neskončno možnostmi
  • Zdrava, doma pripravljena hrana z neskončno možnostmi

Izdelek ni več na voljo

Viva CollectionKompaktni multipraktik

HR7510/10

4.5
| (54) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 90%
Zdrava, doma pripravljena hrana z neskončno možnostmi
Če uživate v zdravih doma pripravljenih obrokih, boste navdušeni nad našim kompaktnim multipraktikom Philips Viva. To linijo smo zasnovali posebej za ljudi s hitrim življenjskim slogom. Hitro lahko pripravite odlične jedi, tudi če vsebujejo najtrše sestavine.
Poglej vse prednosti

Odlični rezultati tudi z najtršimi sestavinami

Zdrava, doma pripravljena hrana z neskončno možnostmi

  • 800 W

  • 29 funkcij

  • Nastavek 2-v-1

  • Ožemalnik citrusov

Zmogljiv 800-W motor za enostavno pripravo

Naš zmogljiv motor skrbi, da lahko enostavno obdelate najrazličnejše sestavine, od testa za kruh do trde zelenjave, sira in čokolade. Enostavno rezanje in strganje.

Tehnologija PowerChop za vrhunsko sekljanje

Tehnologija PowerChop za vrhunsko sekljanje

Tehnologija PowerChop s posebno obliko rezila, kotom rezanja in notranjo posodo zagotavlja vrhunsko sekljanje mehkih in trdih sestavin. Idealna je tudi za pripravo pireja in mešanje testa za pecivo.

Aparat vse-v-enem: gnetenje, stepanje, strganje, rezanje, priprava sokov

Z več kot 29 funkcijami ni omejitev: obroki, kruh, omake, sokovi in več. Uporabljajte izjemno kakovostne večfunkcijske dodatke za sekljanje, pasiranje in mletje (S-rezilo), ali rezanje in strganje (nastavek 2-v-1). Lotite se lahko vsega, kar vam trenutno najbolj ustreza.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.5

od 5

54

Ocene

90%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

27/01/2024

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Spokojenost, skvělé funkce

S výrobky Philips mám velmi dobré zkušenosti, vlastníme několik výrobků značky Philips

Prednosti

skvělé funkce, nezabere mnoho místa

Slabosti

nevím

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR7510/10 Kompaktní kuchyňský robot

Date of Use 2022-12-27

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR7510/10 Kompaktní kuchyňský robot

Date of Use 2022-12-27

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

Max využíti výrobku

Jednoduché ovládání, rychlé čištění, max využíti, výrobek splnil očekávání

Prednosti

Snadné, rychlé ovládání

Slabosti

Nevím

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR7510/00 Kompaktní kuchyňský robot

Date of Use 2021-01-05

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR7510/00 Kompaktní kuchyňský robot

Date of Use 2021-01-05

01/05/2021

Česká republika

Česká republika

Kompaktní pomocník

zakoupený výrobek splňuje očekávání, ocenil bych jen o něco větší objem mixéru.

Prednosti

Kompaktní

Slabosti

Menší objem mixéru

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR7510/00 Kompaktní kuchyňský robot

Date of Use 2021-04-01

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR7510/00 Kompaktní kuchyňský robot

Date of Use 2021-04-01

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