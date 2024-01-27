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  • Zdrava, doma pripravljena hrana z neskončno možnostmi
  • Zdrava, doma pripravljena hrana z neskončno možnostmi
  • Zdrava, doma pripravljena hrana z neskončno možnostmi
  • Zdrava, doma pripravljena hrana z neskončno možnostmi
  • Zdrava, doma pripravljena hrana z neskončno možnostmi
  • Zdrava, doma pripravljena hrana z neskončno možnostmi
  • Zdrava, doma pripravljena hrana z neskončno možnostmi
  • Zdrava, doma pripravljena hrana z neskončno možnostmi
  • Zdrava, doma pripravljena hrana z neskončno možnostmi
  • Zdrava, doma pripravljena hrana z neskončno možnostmi
  • Zdrava, doma pripravljena hrana z neskončno možnostmi
  • Zdrava, doma pripravljena hrana z neskončno možnostmi
  • Zdrava, doma pripravljena hrana z neskončno možnostmi
  • Zdrava, doma pripravljena hrana z neskončno možnostmi
  • Zdrava, doma pripravljena hrana z neskončno možnostmi
  • Zdrava, doma pripravljena hrana z neskončno možnostmi
  • Zdrava, doma pripravljena hrana z neskončno možnostmi
  • Zdrava, doma pripravljena hrana z neskončno možnostmi
  • Zdrava, doma pripravljena hrana z neskončno možnostmi
  • Zdrava, doma pripravljena hrana z neskončno možnostmi

Izdelek ni več na voljo

Viva CollectionKompaktni multipraktik

HR7510/00

4.4
| (22) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 90%

1 nagrada

Zdrava, doma pripravljena hrana z neskončno možnostmi
Če uživate v zdravih doma pripravljenih obrokih, boste navdušeni nad našim kompaktnim multipraktikom Philips Viva. To linijo smo zasnovali posebej za ljudi s hitrim življenjskim slogom. Hitro lahko pripravite odlične jedi, tudi če vsebujejo najtrše sestavine.
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Odlični rezultati tudi z najtršimi sestavinami

Zdrava, doma pripravljena hrana z neskončno možnostmi

  • 800 W

  • 29 funkcij

  • Plošča 2 v 1

  • Ožemalnik citrusov

Zmogljiv 800-W motor za enostavno pripravo

Naš zmogljiv motor skrbi, da lahko enostavno obdelate najrazličnejše sestavine, od testa za kruh do trde zelenjave, sira in čokolade. Enostavno rezanje in strganje.

Tehnologija PowerChop za vrhunsko sekljanje

Tehnologija PowerChop za vrhunsko sekljanje

Tehnologija PowerChop s posebno obliko rezila, kotom rezanja in notranjo posodo zagotavlja vrhunsko sekljanje mehkih in trdih sestavin. Idealna je tudi za pripravo pireja in mešanje testa za pecivo.

Aparat vse-v-enem: gnetenje, stepanje, strganje, rezanje, priprava sokov

Z več kot 29 funkcijami ni omejitev: obroki, kruh, omake, sokovi in več. Uporabljajte izjemno kakovostne večfunkcijske dodatke za sekljanje, pasiranje in mletje (S-rezilo), ali rezanje in strganje (nastavek 2-v-1). Lotite se lahko vsega, kar vam trenutno najbolj ustreza.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-1679621

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.4

od 5

22

Ocene

90%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

27/01/2024

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Spokojenost, skvělé funkce

S výrobky Philips mám velmi dobré zkušenosti, vlastníme několik výrobků značky Philips

Prednosti

skvělé funkce, nezabere mnoho místa

Slabosti

nevím

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR7510/10 Kompaktní kuchyňský robot

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR7510/10 Kompaktní kuchyňský robot

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

Max využíti výrobku

Jednoduché ovládání, rychlé čištění, max využíti, výrobek splnil očekávání

Prednosti

Snadné, rychlé ovládání

Slabosti

Nevím

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR7510/00 Kompaktní kuchyňský robot

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR7510/00 Kompaktní kuchyňský robot

01/05/2021

Česká republika

Česká republika

Kompaktní pomocník

zakoupený výrobek splňuje očekávání, ocenil bych jen o něco větší objem mixéru.

Prednosti

Kompaktní

Slabosti

Menší objem mixéru

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR7510/00 Kompaktní kuchyňský robot

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR7510/00 Kompaktní kuchyňský robot

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