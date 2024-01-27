2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
800 W
29 funkcij
Plošča 2 v 1
Ožemalnik citrusov
Naš zmogljiv motor skrbi, da lahko enostavno obdelate najrazličnejše sestavine, od testa za kruh do trde zelenjave, sira in čokolade. Enostavno rezanje in strganje.
Tehnologija PowerChop s posebno obliko rezila, kotom rezanja in notranjo posodo zagotavlja vrhunsko sekljanje mehkih in trdih sestavin. Idealna je tudi za pripravo pireja in mešanje testa za pecivo.
Z več kot 29 funkcijami ni omejitev: obroki, kruh, omake, sokovi in več. Uporabljajte izjemno kakovostne večfunkcijske dodatke za sekljanje, pasiranje in mletje (S-rezilo), ali rezanje in strganje (nastavek 2-v-1). Lotite se lahko vsega, kar vam trenutno najbolj ustreza.
Nagrade
4.4
od 5
22
Ocene
90%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Zdeša
27/01/2024
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Spokojenost, skvělé funkce
S výrobky Philips mám velmi dobré zkušenosti, vlastníme několik výrobků značky Philips
Prednosti
skvělé funkce, nezabere mnoho místa
Slabosti
nevím
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR7510/10 Kompaktní kuchyňský robot
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR7510/10 Kompaktní kuchyňský robot
Šikulka
05/05/2021
Česká republika
Max využíti výrobku
Jednoduché ovládání, rychlé čištění, max využíti, výrobek splnil očekávání
Prednosti
Snadné, rychlé ovládání
Slabosti
Nevím
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR7510/00 Kompaktní kuchyňský robot
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR7510/00 Kompaktní kuchyňský robot
Mazoš
01/05/2021
Česká republika
Kompaktní pomocník
zakoupený výrobek splňuje očekávání, ocenil bych jen o něco větší objem mixéru.
Prednosti
Kompaktní
Slabosti
Menší objem mixéru
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR7510/00 Kompaktní kuchyňský robot
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR7510/00 Kompaktní kuchyňský robot