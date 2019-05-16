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  • Vsakodnevno uživajte v enostavno pripravljeni hrani
  • Vsakodnevno uživajte v enostavno pripravljeni hrani
  • Vsakodnevno uživajte v enostavno pripravljeni hrani
  • Vsakodnevno uživajte v enostavno pripravljeni hrani
  • Vsakodnevno uživajte v enostavno pripravljeni hrani
  • Vsakodnevno uživajte v enostavno pripravljeni hrani
  • Vsakodnevno uživajte v enostavno pripravljeni hrani
  • Vsakodnevno uživajte v enostavno pripravljeni hrani
  • Vsakodnevno uživajte v enostavno pripravljeni hrani
  • Vsakodnevno uživajte v enostavno pripravljeni hrani
  • Vsakodnevno uživajte v enostavno pripravljeni hrani
  • Vsakodnevno uživajte v enostavno pripravljeni hrani
  • Vsakodnevno uživajte v enostavno pripravljeni hrani
  • Vsakodnevno uživajte v enostavno pripravljeni hrani
  • Vsakodnevno uživajte v enostavno pripravljeni hrani
  • Vsakodnevno uživajte v enostavno pripravljeni hrani
  • Vsakodnevno uživajte v enostavno pripravljeni hrani
  • Vsakodnevno uživajte v enostavno pripravljeni hrani
  • Vsakodnevno uživajte v enostavno pripravljeni hrani
  • Vsakodnevno uživajte v enostavno pripravljeni hrani
  • Vsakodnevno uživajte v enostavno pripravljeni hrani

Novo

Daily CollectionKompaktni multipraktik

HR7320/00

4.9
| (17) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Vsakodnevno uživajte v enostavno pripravljeni hrani
Če uživate v zdravih doma pripravljenih obrokih, vendar ste zelo zasedeni, boste oboževali naš kompaktni multipraktik Philips Daily. To linijo kompaktnih aparatov smo zasnovali posebej za ljudi s hitrim življenjskim slogom. Hitro in enostavno si lahko pripravite odlične jedi.
Poglej vse prednosti

z osnovnimi dodatki in kompaktno zasnovo

Vsakodnevno uživajte v enostavno pripravljeni hrani

  • 700 W

  • 19 funkcij

  • Plošča 2 v 1

  • Shranjevanje v posodi

Močan 700 W motor za enostavno pripravo

Močan 700 W motor za enostavno pripravo

Naš močan motor skrbi, da lahko enostavno obdelate različne sestavine, od testa za kruh do trde zelenjave, sira in čokolade. Enostavno rezanje in strganje.

Priročen aparat vse v enem: gnetenje, emulgiranje, strganje, rezanje

Z več kot 19 funkcijami ni omejitev: obroki, kruh, omake in več. Uporabljajte izjemno kakovostne večfunkcijske dodatke za sekljanje, pasiranje in mletje z S-rezilom, ali rezanje in strganje s ploščo 2 v 1. Kar vam trenutno najbolj ustreza, stepanje, emulgiranje, gnetenje in več.

Hitra priprava z velikim kanalom za polnjenje za večje predhodno narezane kose

Hitra priprava z velikim kanalom za polnjenje za večje predhodno narezane kose

Hitra priprava z velikim kanalom za polnjenje za večje predhodno narezane kose.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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4.9

od 5

17

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
2
1

16/05/2019

Česká republika

Česká republika

Skvelý pomocník v kuchyni za rozumné peniaze

S kuchynským robotom som spokojná. Krája seká tak ako má a v kuchyni nezabera veľa miesta. Všetko mám za chvílku hotové. Zatiaľ som ešte nestihla vyskúšať šetky nádstavce, ale zatiaľ som spokojná.Špinavé nádstavce potom jednoducho umyjem v umývačke riadu. Celkovo som s ním spokojná, len v popise je uvedené že nádoba má 2.1 l, ale v skutočnosti je to iba 1.5 l. Pre mňa na bežné poúživanie to bohate stačí, len možno pre niekoho kto by ho kupoval kvôli veľkosti, tak by to mohol byt problém.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HR7320/00 Kompaktní kuchyňský robot

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HR7320/00 Kompaktní kuchyňský robot

05/11/2022

Україна

Україна

Preverjen kupec

Daily Collection HR7310/00 Кухонний комбайн

Зручний у використанні, лаконічний та зрозумілий з першого разу

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн

22/10/2022

България

България

Отличен помощник

Всяка домакиня има нужда от помощници при готвенето. Този кухненски робот ме кара да започна да харесвам престоя си в кухнята - реже, стърже, пасира, смила..., при това бързо и леко. Почиства се изключително лесно, компактен е и заема малко място в шкафа.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Колекция Daily HR7310/00 Компактен кухненски робот

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Колекция Daily HR7310/00 Компактен кухненски робот

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